B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Povestea neștiută a lui Marin Barbu și a soției sale, Mioara. Cum au rezistat peste 50 de ani împreună: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu mereu"

Ana Beatrice
20 mart. 2026, 12:35
Sursă Foto: Facebook / Marin Barbu - Nea Marin
Dincolo de imaginea plină de energie a lui Nea Mărin, se află un om surprinzător de discret când vine vorba despre viața personală. Tocmai de aceea, apariția sa recentă la un eveniment monden, alături de soția lui, a atras imediat atenția. Cei doi au vorbit deschis despre povestea lor de iubire, începută încă din clasa a 9-a. O relație solidă, care a rezistat frumos în timp.

Cum s-au cunoscut Marin Barbu și soția sa și ce i-a ținut împreună o viață

Aparițiile lui Marin Barbu la evenimente mondene sunt rare, dar atunci când se întâmplă, nu trec neobservate. De Ziua Internațională a Somnului, un cunoscut brand românesc de mobilă a inaugurat un nou magazin în București, reunind numeroase vedete din showbiz.

Printre invitați s-au numărat acesta, alături de soția sa, Mioara, o prezență discretă, dar extrem de apreciată. Cei doi au impresionat prin eleganță și naturalețe, iar gesturile lor simple au spus mai mult decât orice apariție spectaculoasă.

În cadrul evenimentului, prezentatorul a vorbit sincer despre povestea lor de iubire începută în adolescență. „Suntem din același sat, Conțești, județul Teleorman. Ne-am împrietenit în vacanța de după clasa a noua și am rămas împreună de atunci, dacă îți vine să crezi. Pe 5 aprilie împlinesc 68 de ani, chiar de Florii. Gândiți-vă că mentalitatea de atunci și tradiția în care am crescut ne-au ajutat să avem o căsnicie frumoasă. Așa ne spuneau ai noștri: „Deschide bine ochii, că e pe viață. Când ai jurat în fața lui Dumnezeu, trebuie să fie până la moarte.”

Noi am trecut prin multe. Când eram copii, am avut situații grele, am dus-o chiar în sărăcie lucie, dar, pe lângă asta, au existat respectul și iubirea, datorită cărora am reușit să fim împreună și astăzi. În 1973 am venit eu în București, iar în 1979 a venit și ea, după terminarea liceului. Era învățătoare în satul nostru, dar am convins-o să vină cu mine și să ne mutăm în București”, a spus Nea Mărin, notează click.ro.

Ce spune Marin Barbu despre secretul unei căsnicii care rezistă în timp

Povestea lui Marin Barbu nu este doar despre succes, ci despre o viață construită pas cu pas, alături de femeia iubită. După căsătorie, primul lor copil, Dana, a venit pe lume la scurt timp, în 1981, urmată de Larisa, câțiva ani mai târziu.

„Am luat-o de jos în Capitală, într-o garsonieră, apoi într-un apartament cu două camere, iar în 2005 am reușit să ne luăm o căsuță unde trăim foarte bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu mereu și chiar îmi spun uneori că mi-a dat prea mult. Am trei nepoți de la Dana, iar de la Larisa am un nepoțel de 2 ani și 8 luni. Da, secretul unei căsnicii este iubirea, respectul și, câteodată, dansul. Noi, la petreceri, nu stăm ca tinerii cu ochii în telefoane, noi dansăm”, a mai declatrat Nea Mărin.

Tags:
Ultima oră
15:57 - Calvarul unei fetițe din Cluj, snopită în bătaie și tratată ca o servitoare în familie. A sărit pe geam ca să ceară ajutor
15:46 - Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, aduși azi în România, sub escortă, pentru a fi încarcerați. Câți ani vor sta în închisoare
15:24 - Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
15:24 - Newsweek: Pensionarii iau în plus la pensie 300, 400 sau 500 lei de Paște. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
15:23 - Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Descoperirea cutremurătoare făcută de fiica sa: „Aici mi-am luat eu panică”
15:14 - Parcursul unui artist român în afara țării: proiectul muzical Andrei Suru
14:59 - Vești proaste pentru români. Alimentele care se vor scumpi cel mai mult în acest an
14:59 - Sfinții uciși în Mănăstirea Sfântului Sava, pomeniți pe 20 martie. Nu au renunțat la credință nici în fața morții
14:50 - AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
14:27 - Destinația surpriză a verii 2026. Plătești sub 300 de euro pentru o vacanță all-inclusive de o săptămână