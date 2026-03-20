Dincolo de imaginea plină de , se află un om surprinzător de discret când vine vorba despre viața personală. Tocmai de aceea, apariția sa recentă la un eveniment monden, alături de soția lui, a atras imediat atenția. Cei doi au vorbit deschis despre povestea lor de iubire, începută încă din clasa a 9-a. O relație solidă, care a rezistat frumos în timp.

Cum s-au cunoscut Marin Barbu și soția sa și ce i-a ținut împreună o viață

Aparițiile lui la evenimente mondene sunt rare, dar atunci când se întâmplă, nu trec neobservate. De Ziua Internațională a Somnului, un cunoscut brand românesc de mobilă a inaugurat un nou magazin în București, reunind numeroase vedete din showbiz.

Printre invitați s-au numărat acesta, alături de soția sa, Mioara, o prezență discretă, dar extrem de apreciată. Cei doi au impresionat prin eleganță și naturalețe, iar gesturile lor simple au spus mai mult decât orice apariție spectaculoasă.

În cadrul evenimentului, prezentatorul a vorbit sincer despre povestea lor de iubire începută în adolescență. „Suntem din același sat, Conțești, județul Teleorman. Ne-am împrietenit în vacanța de după clasa a noua și am rămas împreună de atunci, dacă îți vine să crezi. Pe 5 aprilie împlinesc 68 de ani, chiar de Florii. Gândiți-vă că mentalitatea de atunci și tradiția în care am crescut ne-au ajutat să avem o căsnicie frumoasă. Așa ne spuneau ai noștri: „Deschide bine ochii, că e pe viață. Când ai jurat în fața lui Dumnezeu, trebuie să fie până la moarte.”

Noi am trecut prin multe. Când eram copii, am avut situații grele, am dus-o chiar în sărăcie lucie, dar, pe lângă asta, au existat respectul și iubirea, datorită cărora am reușit să fim împreună și astăzi. În 1973 am venit eu în București, iar în 1979 a venit și ea, după terminarea liceului. Era învățătoare în satul nostru, dar am convins-o să vină cu mine și să ne mutăm în București”, a spus Nea Mărin, notează click.ro.

Ce spune Marin Barbu despre secretul unei căsnicii care rezistă în timp

Povestea lui Marin Barbu nu este doar despre succes, ci despre o viață construită pas cu pas, . După căsătorie, primul lor copil, Dana, a venit pe lume la scurt timp, în 1981, urmată de Larisa, câțiva ani mai târziu.

„Am luat-o de jos în Capitală, într-o garsonieră, apoi într-un apartament cu două camere, iar în 2005 am reușit să ne luăm o căsuță unde trăim foarte bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu mereu și chiar îmi spun uneori că mi-a dat prea mult. Am trei nepoți de la Dana, iar de la Larisa am un nepoțel de 2 ani și 8 luni. Da, secretul unei căsnicii este iubirea, respectul și, câteodată, dansul. Noi, la petreceri, nu stăm ca tinerii cu ochii în telefoane, noi dansăm”, a mai declatrat Nea Mărin.