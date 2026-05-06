Eugenia Șerban a dezvăluit ce problemă a declanșat dependența fiului ei de droguri: „În perioada respectivă, era o chestie tabu"

06 mai 2026, 23:23
Actrița Eugenia Șerban. Sursa foto: Captură video - Kanal D Romania / YouTube
Cuprins
  1. Eugenia Șerban: M-am prins destul de repede și l-am internat
  2. Șerban, despre fostul soț: Am rămas până în ultima clipă prieteni

Eugenia Șerban a povestit cum au început problemele fiului ei, Lorans, cu drogurile. Acum, tânărul e mai bine, dar mai e încă o luptă lungă de dus pentru recuperarea totală.

Eugenia Șerban: M-am prins destul de repede și l-am internat

„Problemele au început în momentul în care băiatul meu, atunci când a dispărut tatăl său din viața lui, a luat-o pe un drum greșit. Cred că nimeni n-ar fi știut cum să gestioneze situația acum 16 ani. În perioada respectivă, era o chestie tabu. Nu m-am prins foarte târziu. M-am prins destul de repede și l-am internat. El a fost internat de mai multe ori. Din păcate, a avut foarte multe recăderi după”, a povestit Eugenia Șerban, la podcastul Gabrielei Cristea, potrivit Click!.

Șerban, despre fostul soț: Am rămas până în ultima clipă prieteni

Actrița s-a referit și la divorțul de fostul soț, de origine iordaniană: „M-am căsătorit foarte tânără, am divorțat foarte tânără. (…) A fost mai bine să ne despărțim prieteni decât să ajungem să ne urâm. (…) Nu mai trăiește, din păcate, a murit destul de tânăr, la 40 și ceva de ani, încă nu împlinise 50 când a plecat dintre noi. Lorans nu împlinise nici măcar 18 ani. Dar am rămas până în ultima clipă prieteni și ne-am crescut împreună copilul, ceea ce e foarte important”.

