Marian Godină, mesaj sarcastic după ce Guvernul Bolojan a picat: „Acum vom avea benzină la 1 leu"

Traian Avarvarei
06 mai 2026, 23:52
Sursa foto: Marian Godina / Facebook
Cuprins
  1. Mesajul lui Godină în criza politică
  2. Totuși, lui Godină îi e bine în România

Recent întors de la Survivor, Marian Godină a aterizat direct în criza politică de la București. Guvernul Bolojan a picat printr-o moțiune de cenzură depusă chiar de PSD, foști parteneri de guvernare ai lui Bolojan, și de AUR, pe care PSD-iștii îi considerau nefrecventabili până acum. Godină a reacționat sarcastic la această situație bizară și totuși explicabilă în politica dâmbovițeană.

Mesajul lui Godină în criza politică

„Comenta cineva zeflemitor la adresa mea, întrebându-mă cum de nu „m-au activat ăștia”, astfel încât să-mi arăt susținerea față de Bolojan.

O să răspund aici, ca să vadă și alți curioși.

Cum să susțin eu pe unul care mi-a tăiat 900 de lei din indemnizație? Care voia să îmi mărească vârsta de pensionare, de urma să ies la pensie ca toți ceilalți, poate la fel ca cel care m-a întrebat. Mi-a crescut și impozitul pentru casă, a crescut și TVA.

Eu abia acum sunt fericit, pentru că acum voi primi „ânapoi” cei 900 de lei, vârsta de pensionare va rămâne la fel, va scădea și tva-ul.

Și, dacă vom fi noi împreună și toți cu Dumnezeu, vom avea și benzină la 1 leu pe litru.

Spor la cafeluța cu lapte și miere!”, a scris Marian Godină, pe Facebook.

În comentarii, oamenii au apreciat sarcasmul, unii fiind ironici, la rândul lor:

  • „M-am speriat, am crezut că orezul ți-a afectat creierul, era să te blochez…!”
  • „An sfrisit ai luato pe drumul cel bun”
  • „Prea subtil pentru zombificatii treziți în conștiință, care se bucură rânjind, fără să știe ce i-a lovit și de ce.”
  • „Îmi place sarcasmul fin!”
  • „Îți dai seama că mulți nu vor înțelege ironia”
  • „Sarcastic , ca de obicei. Unii vor lua de bun ce zici…”
  • „Se scrie corect âmpreuna”.

Totuși, lui Godină îi e bine în România

Totuși, după cum o arată o postare anterioară a sa, Marian Godină e mulțumit de România, căci după experiența avută la Survivor vede lucrurile dintr-o altă perspectivă.

„Am petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole, având de îmbrăcat doar două tricouri și două perechi de pantaloni scurți.

În tot timpul ăsta m-am spălat doar în mare, fără niciun fel de detergent sau deodorant.

În unele dimineți fierbeam niște apă de cocos și o beam pe post de ceai, deși era oribilă.

Nu am avut telefon, internet, facebook, instagram. Nimic.

Atât cât am stat de vorbă cu locuitorii din Dominicană, nici ei nu o duceau foarte bine, cu niște salarii situate între 300 și 500 de euro considerate mari și cu prețuri ca la noi sau chiar mai mari.

Când am revenit acasă, mi s-a părut incredibil ca dimineața să apăs pe un buton și să se umple o cană cu cafea proaspătă și aromată, să deschid frigiderul de unde să-mi pot lua tot ce vreau eu, iar apoi să-mi beau cafeaua uitându-mă pe internet. (…)

În timp ce mâncam ciorba (la restaurant – n.r.), fără să îmi doresc asta, am auzit discuția dintre doi bărbați de la o masă alăturată, cu mult mai îmbelșugată decât a mea, iar unul dintre ei spunea așa:

-Au distrus ăștia tot, aici nu mai e de trăit!””, a scris Marian Godină, pe Facebook.

