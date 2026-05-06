Dinamo plătește scump după derby-ul cu Rapid! Sancțiunile primite de club după scandalul rasist de pe Arena Națională

Ana Beatrice
06 mai 2026, 23:38
Sursă Foto: Facebook/ Rapid Bucuresti - Alte Sporturi
Cuprins
  1. Ce sancțiune a primit Dinamo după scandalul de la derby-ul cu Rapid
  2. Ce mesaje afișate de dinamoviști au atras reacții dure după derby-ul cu Rapid

Scandările rasiste de la derby-ul cu Rapid București au adus sancțiuni dure pentru Dinamo București. Clubul din „Ștefan cel Mare” a fost amendat serios după incidentele provocate de suporteri pe Arena Națională.

Ce sancțiune a primit Dinamo după scandalul de la derby-ul cu Rapid

Victoria clară obținută de Dinamo București în derby-ul cu Rapid București, scor 3-1, a fost umbrită de scandalul izbucnit în tribunele Arenei Naționale. Echipa pregătită de Željko Kopić a dominat jocul și a controlat partida aproape pe toată durata celor 90 de minute. Comportamentul unor suporteri dinamoviști a atras sancțiuni serioase din partea Comisiei de Disciplină.

Înaintea fluierului de start, jucătorii au transmis un mesaj împotriva rasismului. Fotbaliștii au intrat pe teren purtând tricouri speciale dedicate acestei campanii. Cu toate acestea, din peluza dinamovistă s-au auzit scandări rasiste la adresa rivalilor din Giulești. Suporterii au afișat și bannere considerate discriminatorii, iar imaginile au ajuns rapid în atenția oficialilor FRF.

Dinamo București a scăpat de o pedeapsă drastică, precum disputarea unor meciuri fără spectatori sau închiderea unor sectoare ale stadionului. Totuși, clubul din „Ștefan cel Mare” a primit o amendă importantă, de aproape 8.000 de euro. „SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 37.968 lei”, se arată în comunicatul oficial al Comisiei de Disciplină.

Ce mesaje afișate de dinamoviști au atras reacții dure după derby-ul cu Rapid

Tensiunea uriașă dintre Dinamo București și Rapid București s-a mutat din nou din teren direct în tribune. Derby-ul de pe Arena Națională a degenerat într-un scandal de proporții. Cunoscut pentru rivalitatea extremă dintre galerii, duelul dintre cele două echipe a fost marcat de mai multe bannere afișate de suporterii dinamoviști, considerate rasiste și ofensatoare.

Mesajele au stârnit reacții dure imediat după apariția lor în peluză și au ajuns rapid în atenția oficialilor FRF. În centrul controverselor s-a aflat și numele lui Dumitru Giuliano, președintele ARESEL, organizație civică ce susține drepturile romilor.

Printre mesajele afișate de suporteri s-au regăsit: „Giuliano, ciocul mic / Și joc de aripi!”, „Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani / Nu vă mai luați de la 12 ani”, „Rudari, ursari, căldărari și boldeni / Coduri CAEN pentru robii giuleșteni!” sau „Derby încins pentru Dinamo / Cu echipa lui Giuliano”.

Bannerele au fost catalogate drept discriminatorii și au contribuit direct la sancțiunile primite ulterior de clubul din „Ștefan cel Mare”.

