După zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate, vremea începe să se strice în mare parte din țară. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice și grindină, iar în unele zone se pot acumula cantități importante de apă.

Ziua de joi aduce schimbări importante ale vremii în . Dacă în unele regiuni soarele încă își va face simțită prezența, în altele instabilitatea atmosferică se accentuează rapid și apar furtuni puternice.

Potrivit prognozei, înnorările și ploile vor cuprinde treptat majoritatea regiunilor. Vor fi averse torențiale, tunete, fulgere și chiar grindină, mai ales în zonele de deal și de munte.

Temperaturile rămân ridicate în multe zone

Chiar dacă vremea devine instabilă, temperaturile rămân peste normalul perioadei în mai multe regiuni ale țării.

În Dobrogea și Bărăgan va fi încă o zi frumoasă, cu maxime de aproximativ 23 de grade și perioade însorite. În schimb, vântul va avea intensificări, iar dimineața sunt posibile condiții de ceață.

Și în Moldova vremea se menține caldă. În sudul regiunii și în nordul Munteniei vor fi în jur de 25 de grade, iar vântul poate ajunge la viteze de 50 km/h.

În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile urcă până la 27 de grade, însă spre seară apar înnorări și averse.

Furtuni și grindină în Transilvania și vestul țării

Cele mai puternice fenomene sunt așteptate în nordul Transilvaniei, Maramureș și vestul României. Meteorologii anunță reprize de ploi torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină.

În unele zone se pot strânge peste 20 de litri de apă pe metrul pătrat într-un timp scurt.

Și în Transilvania temperaturile rămân ridicate, cu maxime care pot ajunge la 28-29 de grade. Totuși, după-amiaza aduce averse și intensificări ale vântului, mai ales la munte.

În Oltenia și sudul țării vremea va fi caldă în prima parte a zilei, cu temperaturi de până la 27 de grade. Spre seară însă apar ploi și furtuni izolate.

Vreme frumoasă în București, dar schimbările vin din weekend

În București, joi se anunță vreme frumoasă și caldă, cu soare și o maximă de aproximativ 26 de grade.

De vineri însă, instabilitatea atmosferică se accentuează și în Capitală. Vor apărea ploi cu tunete și fulgere, iar temperaturile vor începe să scadă.

Sâmbătă vremea se răcorește și se vor înregistra în jur de 21 de grade. Duminică temperaturile cresc din nou ușor, însă ploile de scurtă durată și furtunile nu dispar complet.

Ploi torențiale și la munte

La munte, vremea devine instabilă în toate masivele. Sunt anunțate averse puternice, descărcări electrice și grindină.

Meteorologii avertizează că în unele zone cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat, iar vântul va sufla cu putere în timpul furtunilor.

Instabilitatea atmosferică se va menține și pe parcursul weekendului, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali.