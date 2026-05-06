Bătălia pentru șezlong s-a mutat în instanță! Ce a pățit un turist german care a plătit 7.000 de euro pe o vacanță ratată

Flavia Codreanu
06 mai 2026, 23:25
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. De ce a decis un turist german să dea în judecată operatorul de turism
  2. Ce au decis judecătorii în caz

Un turist german a reușit să obțină în instanță o sumă considerabilă de bani după ce vacanța sa de lux a fost compromisă. Motivul este unul cât se poate de bizar.  

De ce a decis un turist german să dea în judecată operatorul de turism

Bărbatul a plătit peste 7.000 de euro pentru un sejur în insula Kos, dar s-a lovit de celebrul obicei al „rezervării” locurilor la piscină.

Deși se trezea la ora 6 dimineața, bărbatul nu găsea niciodată un loc liber, deoarece toate șezlongurile erau deja acoperite cu prosoape lăsate din ziua precedentă, relatează The Sun.

Deși hotelul interzicea oficial această practică, personalul nu lua nicio măsură, iar copiii familiei au ajuns să stea direct pe jos. Frustrat de lipsa de reacție a hotelului, bărbatul a decis să își caute dreptatea în tribunal, la Hanovra.

Ce au decis judecătorii în caz

Instanța a stabilit că serviciile oferite nu au corespuns așteptărilor, iar operatorul a fost obligat să îi returneze bărbatului suma de aproape 1.000 de euro.

Judecătorii au considerat că agenția de turism are responsabilitatea de a asigura condiții rezonabile, inclusiv un număr suficient de locuri raportat la numărul de turiști cazați.

Deși fenomenul „rezervării” cu prosopul este extrem de răspândit, cazul acestui turist german arată că operatorii pot fi trași la răspundere dacă nu pun capăt acestui obicei care strică vacanțele multor oameni.

