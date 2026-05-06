De ce geamurile avioanelor au o gaură mică? Ei bine, acest lucru se întreabă mulți pasageri, iar explicația este dată chiar de un pilot.

De ce geamurile aeronavelor au acel spațiu și care este rolul lor

Un pilot a explicat că ferestrele sunt formate din trei straturi separate, iar motivul principal pentru care geamurile au o gaură mică este controlul presiunii aerului.

Pe măsură ce aeronava urcă la altitudini mari, presiunea exterioară scade semnificativ față de cea din interiorul cabinei. Acest orificiu, numit „bleed hole”, permite aerului să circule lent între panourile de sticlă, astfel că forța principală este suportată de stratul exterior, cel mai rezistent dintre toate scrie .

Cât de important este acest orificiu pentru viața

Pe lângă siguranța structurală, vizibilitatea pasagerilor depinde direct de acest detaliu tehnic. Un alt motiv pentru care geamurile avioanelor au o gaură mică este eliminarea umezelii care s-ar putea acumula între straturile de acrilic. Fără acest orificiu, diferența uriașă de temperatură dintre cabina încălzită și exteriorul înghețat ar duce la formarea condensului sau a gheții, blocând complet priveliștea pe parcursul călătoriei.

Ce alte secrete mai ascund procedurile de zbor

În afara explicației despre de ce geamurile avioanelor au o gaură mică, există și alte proceduri curioase care au scopuri de siguranță bine definite.

De exemplu, însoțitorii de bord salută pasagerii la intrare nu doar din politețe, ci pentru a le verifica starea de sănătate sau nivelul de sobrietate. Această evaluare rapidă ajută la identificarea persoanelor care ar putea cauza probleme la bord sau a celor care ar putea ajuta echipajul în cazul unei situații de urgență.