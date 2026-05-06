B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă

De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă

Flavia Codreanu
06 mai 2026, 23:55
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. De ce geamurile aeronavelor au acel spațiu și care este rolul lor
  2. Cât de important este acest orificiu pentru viața
  3. Ce alte secrete mai ascund procedurile de zbor

De ce geamurile avioanelor au o gaură mică? Ei bine, acest lucru se întreabă mulți pasageri, iar explicația este dată chiar de un pilot.

De ce geamurile aeronavelor au acel spațiu și care este rolul lor

Un pilot a explicat că ferestrele sunt formate din trei straturi separate, iar motivul principal pentru care geamurile avioanelor au o gaură mică este controlul presiunii aerului.

Pe măsură ce aeronava urcă la altitudini mari, presiunea exterioară scade semnificativ față de cea din interiorul cabinei. Acest orificiu, numit „bleed hole”, permite aerului să circule lent între panourile de sticlă, astfel că forța principală este suportată de stratul exterior, cel mai rezistent dintre toate scrie Express.

Cât de important este acest orificiu pentru viața

Pe lângă siguranța structurală, vizibilitatea pasagerilor depinde direct de acest detaliu tehnic. Un alt motiv pentru care geamurile avioanelor au o gaură mică este eliminarea umezelii care s-ar putea acumula între straturile de acrilic. Fără acest orificiu, diferența uriașă de temperatură dintre cabina încălzită și exteriorul înghețat ar duce la formarea condensului sau a gheții, blocând complet priveliștea pe parcursul călătoriei.

Ce alte secrete mai ascund procedurile de zbor

În afara explicației despre de ce geamurile avioanelor au o gaură mică, există și alte proceduri curioase care au scopuri de siguranță bine definite.

De exemplu, însoțitorii de bord salută pasagerii la intrare nu doar din politețe, ci pentru a le verifica starea de sănătate sau nivelul de sobrietate. Această evaluare rapidă ajută la identificarea persoanelor care ar putea cauza probleme la bord sau a celor care ar putea ajuta echipajul în cazul unei situații de urgență.

Tags:
Citește și...
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Eveniment
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Eveniment
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
CTP, atac fără menajamente. Cine este „gherlanul gușat policolor” din PNL și cum arată topul președinților României după criteriul „răului cel mai mic”
Eveniment
CTP, atac fără menajamente. Cine este „gherlanul gușat policolor” din PNL și cum arată topul președinților României după criteriul „răului cel mai mic”
Adio cozi la Giurgiu, plata taxei intră online. Când vor putea șoferii folosi benzile rapide
Eveniment
Adio cozi la Giurgiu, plata taxei intră online. Când vor putea șoferii folosi benzile rapide
Invenția unui român pentru persoanele nevăzătoare l-a propulsat în topul celor mai buni 10 tineri inovatori ai lumii
Eveniment
Invenția unui român pentru persoanele nevăzătoare l-a propulsat în topul celor mai buni 10 tineri inovatori ai lumii
15 cazuri de hantavirus în România din 2023 până în prezent. Ce spune INSP despre riscul real pentru populație
Eveniment
15 cazuri de hantavirus în România din 2023 până în prezent. Ce spune INSP despre riscul real pentru populație
Fructele copilăriei au ajuns un lux. Corcoduşele şi caisele verzi se vând la preţuri uriaşe în pieţe: „Acum sunt delicatese”
Eveniment
Fructele copilăriei au ajuns un lux. Corcoduşele şi caisele verzi se vând la preţuri uriaşe în pieţe: „Acum sunt delicatese”
Rucsacul lui Nicușor Dan a devenit viral după apariția de la summitul din Armenia. Cât costă accesoriul purtat inclusiv la evenimentele oficiale
Eveniment
Rucsacul lui Nicușor Dan a devenit viral după apariția de la summitul din Armenia. Cât costă accesoriul purtat inclusiv la evenimentele oficiale
Litoralul românesc se pregătește de sezon în plin haos administrativ. Operatorii de plaje acuză blocaje și lipsă de sprijin: „În fiecare an se întâmplă ceva special”
Eveniment
Litoralul românesc se pregătește de sezon în plin haos administrativ. Operatorii de plaje acuză blocaje și lipsă de sprijin: „În fiecare an se întâmplă ceva special”
Tragedie la grădina zoologică din Suceava, primul ligru din România nu a supraviețuit. Cum au luptat salvatorii cu flăcările
Eveniment
Tragedie la grădina zoologică din Suceava, primul ligru din România nu a supraviețuit. Cum au luptat salvatorii cu flăcările
Ultima oră
23:54 - Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
23:52 - Marian Godină, mesaj sarcastic după ce Guvernul Bolojan a picat: „Acum vom avea benzină la 1 leu”
23:38 - Dinamo plătește scump după derby-ul cu Rapid! Sancțiunile primite de club după scandalul rasist de pe Arena Națională
23:25 - Bătălia pentru șezlong s-a mutat în instanță! Ce a pățit un turist german care a plătit 7.000 de euro pe o vacanță ratată
23:23 - Eugenia Șerban a dezvăluit ce problemă a declanșat dependența fiului ei de droguri: „În perioada respectivă, era o chestie tabu”
23:18 - Papa Leon al XIV-lea ar putea face o vizită la Paris și Lourdes, în septembrie. Ce înseamnă vizita anunțată pentru Franța și Vatican
23:05 -  Al doilea cel mai mare megatsunami din istorie, înregistrat în Alaska după prăbușirea unui munte
22:50 - Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
22:49 - Doi președinți europeni au ieșit la jogging înaintea discuțiilor oficiale. Cum au fost surprinși liderii Cehiei și Finlandei în Praga (VIDEO)
22:48 - Bolojan, despre liberalii care vor la guvernare: Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie / Nu este uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi, neapărat, ca să fii la putere