Autoritățile au revenit miercuri în două dintre zonele aflate de ani buni în atenția instituțiilor de mediu. Comisarii de la Garda de Mediu și jandarmii au desfășurat noi verificări în Jilava și Sintești, într-o operațiune care a vizat activități ilegale legate de deșeuri, arderea acestora și valorificarea fără autorizație.

Ce au urmărit autoritățile în noua acțiune din Ilfov

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov și al Gruparea Mobilă de Jandarmi Ploiești, iar în teren au fost mobilizați 11 comisari și 30 de jandarmi.

Controalele au vizat persoane fizice și amplasamente din Jilava și Sintești, zone cunoscute pentru activități repetate de gestionare ilegală a și arderi necontrolate.

Ce tipuri de infracțiuni au fost verificate

Potrivit autorităților, verificările au urmărit activități grave de mediu desfășurate în mod organizat, unele dintre ele fiind monitorizate de mai mult timp.

„Au fost derulate controale la amplasamente/persoane fizice, vizând infracţiuni grave de mediu desfăşurate în mod constant şi organizat: arderea şi îngroparea ilegală a deşeurilor rezultate din dezmembrări auto şi alte activităţi economice, colectarea şi valorificarea fără autorizaţie a deşeurilor feroase şi neferoase, abandonarea deşeurilor şi incinerarea lor în scopul diminuării cantităţilor”, a transmis .

Printre practicile urmărite se numără arderea componentelor auto, îngroparea resturilor industriale și valorificarea metalelor fără documente legale.

Autoritățile cer schimbarea legislației

Reprezentanții spun că astfel de intervenții trebuie dublate de modificări legislative clare, capabile să blocheze mecanismele financiare din spatele acestor rețele.

„Această acţiune continuă lupta împotriva comerţului ilegal cu deşeuri, dar mai ales împotriva arderilor ilegale de deşeuri. Scopul acestor acţiuni este acela de a descuraja activităţile ilegale cu deşeuri şi de a destructura grupurile care le desfăşoară. În acest context, este foarte important să atragem atenţia asupra nevoii de a modifica şi îmbunătăţi cadrul legal actual, astfel încât mecanismele care stau la baza unor astfel de «afaceri» să nu mai poată fi puse în mişcare”, au transmis comisarii, potrivit Capital.

Începând din 2022, autoritățile au realizat peste 50 de controale, au confiscat sute de tone de deșeuri și 18 mijloace de transport folosite în aceste activități.