Administrația lui Donald Trump a publicat miercuri o nouă strategie antiteroristă prin care acuză statele europene că au permis dezvoltarea unui climat favorabil terorismului. Documentul, coordonat de Sebastian Gorka, critică politicile privind imigrația și avertizează că securitatea Europei este tot mai fragilă.

SUA acuză Europa că a devenit vulnerabilă

Potrivit strategiei, grupările ostile profită de politicile de migrație și de „idealurile globaliste” promovate în mai multe state europene. Oficialii americani susțin că aceste măsuri ar facilita apariția unor noi amenințări teroriste, scrie The Guardian.

Documentul descrie Europa drept „leagănul valorilor occidentale”, însă avertizează că actualele politici ar putea accelera declinul continentului. În același timp, administrația americană precizează că statele europene rămân aliați importanți ai SUA în lupta împotriva terorismului.

Noua strategie vine la câteva luni după ce administrația Trump a publicat un alt document de securitate națională în care avertiza că imigrația masivă ar putea duce la „dispariția civilizației” europene.

Noi ținte pentru autoritățile americane

Strategia antiteroristă extinde atenția autorităților americane și asupra unor grupări considerate radicale pe plan intern. Documentul menționează „extremiști violenți de stânga”, inclusiv anarhiști și grupări antifasciste, dar și organizații descrise ca fiind „radical pro-transgender”.

Administrația Trump susține că astfel de mișcări pot reprezenta amenințări la adresa securității naționale și anunță măsuri pentru identificarea și combaterea lor rapidă.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a adoptat mai multe măsuri controversate legate de politicile de gen. Printre acestea se numără interzicerea participării femeilor transgender în competițiile sportive feminine și recunoașterea oficială a doar două genuri.

Cartelurile de droguri, considerate pericol major

Noua strategie pune accent și pe combaterea cartelurilor de droguri din America Latină. Administrația americană consideră traficul de droguri o amenințare serioasă pentru securitatea națională și anunță continuarea operațiunilor militare împotriva rețelelor suspectate de trafic.

În document sunt menționate și presiunile exercitate asupra regimurilor din Venezuela și Cuba pentru o colaborare mai strânsă cu Washingtonul.

Sebastian Gorka a anunțat că oficialii americani vor avea în această săptămână întâlniri cu aliații SUA pentru a discuta consolidarea cooperării în combaterea terorismului.

„Vom evalua seriozitatea partenerilor și aliaților noștri în funcție de cât de mult contribuie”, a declarat acesta.