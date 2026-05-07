Românii care vor să își cumpere o locuință prin credit bancar se lovesc de costuri tot mai mari. Creșterea rapidă a cursului euro a făcut ca un să fie mai scump cu mii de euro în doar câteva zile, iar băncile cer acum salarii mai mari și avansuri mai consistente pentru aprobarea împrumuturilor.

Creșterea cursului valutar din ultimele zile începe să se simtă puternic în buzunarele românilor care vor să își cumpere o casă. Din cauza deprecierii leului în raport cu euro, creditele ipotecare au devenit semnificativ mai scumpe într-un timp foarte scurt.

Pentru un apartament evaluat la 100.000 de euro, costul total al creditului a crescut cu peste 3.400 de euro într-o singură săptămână. În același timp, și avansul cerut de bancă este mai mare cu peste 500 de euro.

Apartamentele costă mai mult din cauza cursului euro

Creșterea euro afectează direct piața imobiliară deoarece majoritatea locuințelor sunt listate la vânzare în moneda europeană. Astfel, chiar dacă prețul în euro rămâne același, românii care câștigă salariul în lei trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar, scrie Adevărul.

Cursul oficial anunțat de Banca Națională a României a ajuns miercuri la 5,2688 lei/euro, după mai multe creșteri consecutive în ultimele zile.

Concret, un apartament de 100.000 de euro costa pe 27 aprilie aproximativ 509.000 de lei. Acum, aceeași locuință depășește 526.000 de lei, ceea ce înseamnă o diferență de peste 17.000 de lei în doar câteva zile.

Și în cazul apartamentelor mai scumpe diferențele sunt uriașe. Pentru o locuință de 150.000 de euro, cumpărătorii trebuie să plătească acum cu peste 5.000 de euro mai mult față de finalul lunii aprilie.

Băncile cer salarii mai mari și avans mai mare

Problemele nu se opresc aici. Odată cu majorarea sumelor împrumutate, băncile au ridicat și condițiile de creditare.

Astfel, pentru același apartament de aproximativ 100.000 de euro, rata lunară a crescut cu aproape 50 de lei. Pe termen lung, asta înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 18.000 de lei pe durata unui credit pe 30 de ani.

În plus, dacă săptămâna trecută era nevoie de un salariu net de aproximativ 5.900 de lei pentru aprobarea împrumutului, acum băncile cer peste 6.000 de lei.

Specialiștii avertizează că mulți români se află deja aproape de limita maximă de îndatorare permisă de bancă. Din acest motiv, diferențele apărute din cursul valutar nu mai pot fi acoperite prin credit și trebuie plătite direct din economiile personale.

Specialiștii avertizează asupra riscurilor

Imobiliare.ro Finance avertizează că instabilitatea politică și fluctuațiile de pe piața valutară pot afecta puternic accesul românilor la credite.

Potrivit lui Dan Niculae, deprecierea leului poate duce atât la rate mai mari, cât și la venituri minime mai ridicate pentru aprobarea finanțării.

Experții recomandă prudență înainte de semnarea unui credit ipotecar, mai ales într-o perioadă în care cursul valutar poate continua să fluctueze.