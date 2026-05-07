B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Sărbătoare în fotbalul românesc. Steaua Bucureşti serbează 40 de de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni (VIDEO)

Sărbătoare în fotbalul românesc. Steaua Bucureşti serbează 40 de de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni (VIDEO)

Adrian Teampău
07 mai 2026, 09:22
Sărbătoare în fotbalul românesc. Steaua Bucureşti serbează 40 de de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni (VIDEO)
Steaua București, câștigăroarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 Sursa foto: B1 TV
Cuprins
  1. Steaua București, cea mai mare performanță a fotbalului românesc
  2. Duckadam, eroul de la Sevilla
  3. Steaua București, în sărbătoare, după 40 de ani
  4. Președintele i-a decorat pe eroii de la Sevilla
  5. Parlamentul luminat în culorile clubului Steaua București

Steaua București, echipa de fotbal al Ministerului Apărării, câștiga, în urmă cu 40 de ani, pe 7 mai 1986, cel mai important trofeu din istoria clubului, Cupa Campionilor Europeni. Se întâmpla la Sevilla, în Spania, după o finală dramatică cu FC Barcelona. 

Steaua București, cea mai mare performanță a fotbalului românesc

Ziua de 7 mai a rămas în istoria fotbalului românesc, datorită performanței realizate de Steaua București în anul 1986. Echipa pregătită de Emerich Jenei (1937 – 2025) devenea prima campioană a Europei, la cluburi, din Europa de Est. Meciul decisiv s-a jucat la Sevilla, pe stadionul Ramón Sánchez Pijuán și a adus României singurul trofeu important din fotbalul românesc.

în finala de la Sevilla, au jucat, atunci, pentru Steaua, Helmuth Duckadam – Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Ilie Bărbulescu – Lucian Bălan (Anghel Iordănescu – ’75), Gavril Balint, Ladislau Boloni, Mihail Majearu – Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă (Marin Radu II – ‘107).

De partea cealaltă, FC Barcelona, avându-l ca antrenor pe Terry Venables a aliniat următorea echipă: Francisco Gonzalez Urruticoechea – Gerardo Miranda Concepcion, Miguel Bernardo Blanquetti, Jose Ramon Alexanco Ventosa, Julio Alberto Moreno Casas – Victor Munoz Manrique, Bernd Schuster (Jose Moratalla Claramunt – ’85), Marcos Alonso Pena, Angel Pedraza Lamita – Steve Archibald (Angel „Pichi” Alonso Herrera – ‘106), Francisco Jose Carrasco Hidalgo.

Meciul s-a decis la loviturile de la 11 metri, după ce scorul a rămas 0-0, la finalul timpului de joc și a prelungirilor. Pentru echipa bucureșteană au marcat, atunci, Marius Lăcătuș și Gabi Balint. De partea cealaltă, spaniolii nu au reușit să-l învingă pe portarul stelist, Helmuth Duckadam, care a fost numit, din acel moment, Eroul de la Sevilla.

Duckadam, eroul de la Sevilla

Echipa Steaua București obținea Cupa Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986, după o finală dramatică ce a consacrat un „nou erou”, Helmuth Duckadam (1959 – 2024). A fost primul portar din istoria fotbalului care a apărat patru penalty-uri consecutiv, fapt ce i-a adus un loc în Cartea Recordurilor. Ulterior, acesta avea să relateze că „isprava” din acea seară i-a schimbat radical viața.

„E clar că Dumnezeu a fost darnic cu mine și mi-a scris undeva, acolo, că trebuie să fie momentul meu. Fără 7 mai 1986 probabil eram un simplu portar care a trecut și el prin Divizia A. Unul oarecare… Nu mai eram atât de cunoscut, nu mai mă oprea lumea pe stradă și nu mai dădeam autografe. Destinul meu s-a schimbat radical din acel moment! Devenisem vedetă, ca să zic așa! Nu eram obișnuit cu asta”, declara Eroul de la Sevilla, regretatul Helmuth Duckadam pentru Libertatea.

Din păcate, pentru el, avea să fie ultima performanță pe care a mai realizat-o ca fotbalist. În aceeași vară, Duckadama suferit o intervenție chirurgicală la brațul drept și a fost nevoit să renunțe la cariera sportivă. A continuat să activeze în lumea fotbalului, ocupând diferite funcții administrative până la finalul vieții, în 2024.

Steaua București, în sărbătoare, după 40 de ani

Momentul de la Sevilla este marcat, joi, 7 mai, de toți suporterii fotbalului românesc, dar în special de fanii echipei Steaua București. În acest context, conducerea clubului a organizat o seară de excepție, dedicată victoriei de acum 40 de ani. Începând cu ora 19.00, suporterii vor avea prilejul să-și vadă favoriții, în cadrul unui eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea.

Evenimentul va fi marcat de un spectacol grandios de lumini. De asemenea, într-o postare pe Facebook, organizatorii promit numeroase surprize pentru iubitorii fotbalului și a echipei care a reușit cele mai mari performnanțe din istoria fotbalului românesc.

Președintele i-a decorat pe eroii de la Sevilla

Președintele Nicușor Dan a ținut să-i omagieze pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. În contextul performanței de la Sevilla, șeful statului a ținut să evidențieze activitatea sportivă a jucătorilor și antrenorilor care au cucerit Cupa Campionilor Europeni. Ei au fost decorați pentru activitatea sportivă și pentru serviciile deosebite aduse României.

Președintele Nicușor Dan a conferit următoarele decorații:

  • Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Anghel;
  • Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler domnilor: Balint Gavril Pele-Gavril, Belodedici Miodrag, Bölöni Ladislau, Bumbescu Adrian, Iordache Vasile, Iovan Ștefan, Lăcătuș Marius, Majearu Mihail, Marinescu Ștefan-Florentin, Petcu Ștefan, Pistol Constantin, Pițurcă Victor, Radu Marin, Stîngaciu Dumitru, Stoica Tudorel și Weiszenbacher Anton.

Parlamentul luminat în culorile clubului Steaua București

Joi, 7 mai, faţada principală a Parlamentului va fi iluminată în culorile Clubului Steaua București pentru a marca 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni. Conducerea instituției dorește să marcheze, astfel, performanţa excepţională obţinută de echipa de fotbal în urmă cu 40 de ani.

„În data de 7 mai 2026 se împlinesc 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către echipa de fotbal Steaua Bucureşti. Această performanţă istorică reprezintă un reper fundamental al excelenţei sportive româneşti şi un simbol al capacităţii României de a se afirma la cel mai înalt nivel internaţional”, se arată în decizia conducerii Camerei Deputaților.

Faţada va fi iluminată în roşu şi albastru între orele 20:00 şi 23:00.

Tags:
Citește și...
Dinamo plătește scump după derby-ul cu Rapid! Sancțiunile primite de club după scandalul rasist de pe Arena Națională
Sport
Dinamo plătește scump după derby-ul cu Rapid! Sancțiunile primite de club după scandalul rasist de pe Arena Națională
Gică Popescu a dat marea lovitură! Suma uriașă care îi intră în conturi fostului fotbalist
Sport
Gică Popescu a dat marea lovitură! Suma uriașă care îi intră în conturi fostului fotbalist
Ce spune Ion Țiriac despre Ordinul Muncii primit de la Nicolae Ceaușescu și privilegiile pierdute după Revoluție: „Nu mi l-a dat gratis”
Sport
Ce spune Ion Țiriac despre Ordinul Muncii primit de la Nicolae Ceaușescu și privilegiile pierdute după Revoluție: „Nu mi l-a dat gratis”
Ce înseamnă ponturi pariuri experți și cum le citești corect
Sport
Ce înseamnă ponturi pariuri experți și cum le citești corect
Cum a confiscat AUR sărbătoarea Stelei ’86. De la omagiu sportiv pentru Steaua București la spectacol politic
Sport
Cum a confiscat AUR sărbătoarea Stelei ’86. De la omagiu sportiv pentru Steaua București la spectacol politic
Cupa Mondială din SUA se anunță un dezastru pentru industria turismului. Hotelierii se plâng de numărul mic de rezervări
Sport
Cupa Mondială din SUA se anunță un dezastru pentru industria turismului. Hotelierii se plâng de numărul mic de rezervări
Arsenal Londra, prima finalistă a Ligii Campionilor. Britanicii s-au calificat după 1-0 cu Atletico Madrid
Sport
Arsenal Londra, prima finalistă a Ligii Campionilor. Britanicii s-au calificat după 1-0 cu Atletico Madrid
Vești noi despre Dan Petrescu! Care este starea sa de sănătate: „Va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare”
Sport
Vești noi despre Dan Petrescu! Care este starea sa de sănătate: „Va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare”
Cristi Chivu, în centrul unui proiect spectaculos la Inter. Echipă de top pregătită pentru noul sezon
Sport
Cristi Chivu, în centrul unui proiect spectaculos la Inter. Echipă de top pregătită pentru noul sezon
Valeriu Iftime, amuzat de situația de la FCSB: „A evadat de la mănăstire!”. Ce antrenor i-a găsit lui Becali
Sport
Valeriu Iftime, amuzat de situația de la FCSB: „A evadat de la mănăstire!”. Ce antrenor i-a găsit lui Becali
Ultima oră
10:05 - Curtea Constituțională permite desemnarea lui Ilie Bolojan de către Nicușor Dan. Ce prevede decizia CCR din 28 februarie 2020?
10:03 - Politicile lui Trump au prăbușit încrederea europenilor în SUA. Parteneriatul transatlantic, privit cu suspiciune de majoritatea cetățenilor UE
09:48 - Ce trebuie să faci prima oară dacă utilajul tău nu mai dă randament?
09:38 - Vremea se schimbă brusc în România. Vin furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
08:52 - 7 mai, ziua în care Biserica amintește de apariția miraculoasă a Sfintei Cruci pe cer
08:01 - Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
07:34 - Trump atacă dur Europa în noua strategie antiteroristă: „A devenit un incubator pentru terorism”
23:55 - De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
23:54 - Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
23:52 - Marian Godină, mesaj sarcastic după ce Guvernul Bolojan a picat: „Acum vom avea benzină la 1 leu”