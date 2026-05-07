Steaua București, echipa de fotbal al Ministerului Apărării, câștiga, în urmă cu 40 de ani, pe 7 mai 1986, cel mai important trofeu din istoria clubului, . Se întâmpla la Sevilla, în Spania, după o finală dramatică cu FC Barcelona.

Steaua București, cea mai mare performanță a fotbalului românesc

Ziua de 7 mai a rămas în istoria , datorită performanței realizate de Steaua București în anul 1986. Echipa pregătită de Emerich Jenei (1937 – 2025) devenea prima , la cluburi, din Europa de Est. Meciul decisiv s-a jucat la Sevilla, pe stadionul Ramón Sánchez Pijuán și a adus României singurul trofeu important din fotbalul românesc.

în finala de la Sevilla, au jucat, atunci, pentru Steaua, Helmuth Duckadam – Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Ilie Bărbulescu – Lucian Bălan (Anghel Iordănescu – ’75), Gavril Balint, Ladislau Boloni, Mihail Majearu – Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă (Marin Radu II – ‘107).

De partea cealaltă, FC Barcelona, avându-l ca antrenor pe Terry Venables a aliniat următorea echipă: Francisco Gonzalez Urruticoechea – Gerardo Miranda Concepcion, Miguel Bernardo Blanquetti, Jose Ramon Alexanco Ventosa, Julio Alberto Moreno Casas – Victor Munoz Manrique, Bernd Schuster (Jose Moratalla Claramunt – ’85), Marcos Alonso Pena, Angel Pedraza Lamita – Steve Archibald (Angel „Pichi” Alonso Herrera – ‘106), Francisco Jose Carrasco Hidalgo.

Meciul s-a decis la loviturile de la 11 metri, după ce scorul a rămas 0-0, la finalul timpului de joc și a prelungirilor. Pentru echipa bucureșteană au marcat, atunci, Marius Lăcătuș și Gabi Balint. De partea cealaltă, spaniolii nu au reușit să-l învingă pe portarul stelist, Helmuth Duckadam, care a fost numit, din acel moment, Eroul de la Sevilla.

Duckadam, eroul de la Sevilla

Echipa Steaua București obținea Cupa Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986, după o finală dramatică ce a consacrat un „nou erou”, Helmuth Duckadam (1959 – 2024). A fost primul portar din istoria fotbalului care a apărat patru penalty-uri consecutiv, fapt ce i-a adus un loc în Cartea Recordurilor. Ulterior, acesta avea să relateze că „isprava” din acea seară i-a schimbat radical viața.

„E clar că Dumnezeu a fost darnic cu mine și mi-a scris undeva, acolo, că trebuie să fie momentul meu. Fără 7 mai 1986 probabil eram un simplu portar care a trecut și el prin Divizia A. Unul oarecare… Nu mai eram atât de cunoscut, nu mai mă oprea lumea pe stradă și nu mai dădeam autografe. Destinul meu s-a schimbat radical din acel moment! Devenisem vedetă, ca să zic așa! Nu eram obișnuit cu asta”, declara Eroul de la Sevilla, regretatul Helmuth Duckadam pentru Libertatea.

Din păcate, pentru el, avea să fie ultima performanță pe care a mai realizat-o ca fotbalist. În aceeași vară, Duckadama suferit o intervenție chirurgicală la brațul drept și a fost nevoit să renunțe la cariera sportivă. A continuat să activeze în lumea fotbalului, ocupând diferite funcții administrative până la finalul vieții, în 2024.

Steaua București, în sărbătoare, după 40 de ani

Momentul de la Sevilla este marcat, joi, 7 mai, de toți suporterii fotbalului românesc, dar în special de fanii echipei Steaua București. În acest context, conducerea clubului a organizat o seară de excepție, dedicată victoriei de acum 40 de ani. Începând cu ora 19.00, suporterii vor avea prilejul să-și vadă favoriții, în cadrul unui eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea.

Evenimentul va fi marcat de un spectacol grandios de lumini. De asemenea, într-o postare pe Facebook, organizatorii promit numeroase surprize pentru iubitorii fotbalului și a echipei care a reușit cele mai mari performnanțe din istoria fotbalului românesc.

Președintele i-a decorat pe eroii de la Sevilla

Președintele Nicușor Dan a ținut să-i omagieze pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. În contextul performanței de la Sevilla, șeful statului a ținut să evidențieze activitatea sportivă a jucătorilor și antrenorilor care au cucerit Cupa Campionilor Europeni. Ei au fost decorați pentru activitatea sportivă și pentru serviciile deosebite aduse României.

Președintele Nicușor Dan a conferit următoarele decorații:

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Anghel;

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler domnilor: Balint Gavril Pele-Gavril, Belodedici Miodrag, Bölöni Ladislau, Bumbescu Adrian, Iordache Vasile, Iovan Ștefan, Lăcătuș Marius, Majearu Mihail, Marinescu Ștefan-Florentin, Petcu Ștefan, Pistol Constantin, Pițurcă Victor, Radu Marin, Stîngaciu Dumitru, Stoica Tudorel și Weiszenbacher Anton.

Parlamentul luminat în culorile clubului Steaua București

Joi, 7 mai, faţada principală a va fi iluminată în culorile Clubului Steaua București pentru a marca 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni. Conducerea instituției dorește să marcheze, astfel, performanţa excepţională obţinută de echipa de fotbal în urmă cu 40 de ani.

„În data de 7 mai 2026 se împlinesc 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către echipa de fotbal Steaua Bucureşti. Această performanţă istorică reprezintă un reper fundamental al excelenţei sportive româneşti şi un simbol al capacităţii României de a se afirma la cel mai înalt nivel internaţional”, se arată în decizia conducerii Camerei Deputaților.

Faţada va fi iluminată în roşu şi albastru între orele 20:00 şi 23:00.