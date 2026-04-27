Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în această vară, avertizează Comisia Europeană. Riscul apare dacă negocierile dintre SUA și Iran eșuează, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată după luna iunie, potrivit EFE, citată de Agerpres.
Anulările de zboruri ar putea deveni tot mai frecvente în perioada următoare, avertizează comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas. Acesta subliniază că astfel de situații apar deja. Problema nu este, însă, lipsa kerosenului, ci scumpirea puternică a acestuia.
„Ne confruntăm în prezent cu o problemă serioasă legată de creșterea prețului combustibilului pentru aviație”, a explicat oficialul. El a precizat că aproximativ 40% din costurile de operare ale unei aeronave sunt generate de combustibil. În acest context, presiunea asupra companiilor aeriene crește, iar efectele încep să se vadă direct în programul zborurilor.
Tzitzikostas a mai precizat că, dacă după luna iunie Comisia Europeană va observa o contractare a pieței de aprovizionare, ar putea fi activate rezervele de urgență ale Uniunii Europene. Măsura ar urma să fie aplicată într-un mod atent gestionat, pentru a evita apariția unor probleme suplimentare.