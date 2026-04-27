Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane. Avertismentul Comisiei Europene: „După luna iunie ar putea începe să apară probleme"

Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane. Avertismentul Comisiei Europene: „După luna iunie ar putea începe să apară probleme”

Ana Beatrice
27 apr. 2026, 21:31
Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane. Avertismentul Comisiei Europene: „După luna iunie ar putea începe să apară probleme”
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Riscă Europa să rămână fără combustibil pentru avioane
  2. Ce spune Comisarul european despre posibilele anulări de zboruri

Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în această vară, avertizează Comisia Europeană. Riscul apare dacă negocierile dintre SUA și Iran eșuează, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată după luna iunie, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Riscă Europa să rămână fără combustibil pentru avioane

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu probleme în aprovizionarea cu kerosen. Situația ar putea apărea dacă războiul continuă și nu se ajunge la o soluție.

„Dacă războiul continuă şi nu se găseşte o soluţie, după luna iunie ar putea începe să apară probleme de aprovizionare.”, a transmis acesta într-un interviu acordat postului de televiziune privat grec Skai.

Deocamdată, situația este stabilă. Oficialul a precizat că „în prezent nu există o problemă în aprovizionarea” cu combustibil pentru avioane pe aeroporturile europene. Totuși, riscurile cresc rapid dacă instabilitatea persistă. Strâmtoarea Ormuz este o rută esențială prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial și ar putea să nu fie redeschisă până în iunie.

În acest scenariu, avertizează Tzitzikostas, „situația se va complica”, cu efecte directe asupra transportului aerian din Europa.

Anulările de zboruri ar putea deveni tot mai frecvente în perioada următoare, avertizează comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas. Acesta subliniază că astfel de situații apar deja. Problema nu este, însă, lipsa kerosenului, ci scumpirea puternică a acestuia.

„Ne confruntăm în prezent cu o problemă serioasă legată de creșterea prețului combustibilului pentru aviație”, a explicat oficialul. El a precizat că aproximativ 40% din costurile de operare ale unei aeronave sunt generate de combustibil. În acest context, presiunea asupra companiilor aeriene crește, iar efectele încep să se vadă direct în programul zborurilor.

Tzitzikostas a mai precizat că, dacă după luna iunie Comisia Europeană va observa o contractare a pieței de aprovizionare, ar putea fi activate rezervele de urgență ale Uniunii Europene. Măsura ar urma să fie aplicată într-un mod atent gestionat, pentru a evita apariția unor probleme suplimentare.

