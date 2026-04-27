Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu probleme în aprovizionarea cu kerosen. Situația ar putea apărea dacă războiul continuă și nu se ajunge la o soluție.

„Dacă războiul continuă şi nu se găseşte o soluţie, după luna iunie ar putea începe să apară probleme de aprovizionare.”, a transmis acesta într-un interviu acordat postului de televiziune privat grec .

Deocamdată, situația este stabilă. Oficialul a precizat că „în prezent nu există o problemă în aprovizionarea” cu combustibil pentru avioane pe aeroporturile europene. Totuși, riscurile cresc rapid dacă instabilitatea persistă. este o rută esențială prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial și ar putea să nu fie redeschisă până în iunie.