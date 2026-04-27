Românii care nu și-au făcut încă planuri pentru 1 Mai mai au timp să aleagă o destinație potrivită. Fie că preferă litoralul sau stațiunile balneare, opțiunile sunt variate și accesibile.
Vedetele care au investit în turism își promovează hotelurile și vin cu oferte atractive pentru această perioadă. Află cât costă cazarea și ce spune Mihai Trăistariu despre succesul afacerii sale din Mamaia Nord.
În timp ce alți proprietari de pe litoral se plâng de scăderea numărului de turiști, Trăistariu pare că a găsit formula sigură pentru succes. Artistul nu a majorat tarifele nici în 2026. Toate cele șase garsoniere din Mamaia Nord s-au ocupat integral la prețul de 250 de lei pe noapte, inclusiv apartamentul de lux.
„Am dat tot, la mine, de 1 Mai, mereu este plin, toate garsonierele sunt ocupate, și apartamentul de lux. Dar eu mereu am avut plin, mă ocup din iarnă, nu mă las, pe ultima sută de metri. Mereu sunt în acțiune, pe internet, pe conturile sociale. Mai întreb: „Cine mai vrea, cine mai poftește?”. Dacă nu muncești și nu tragi de oameni, nu merge treaba, nu poți conta numai pe clienții vechi, ei se mai răzgândesc, mai schimbă destinația, trebuie și turiști noi. Acum, de 1 Mai, mai am noroc că, exact în fața blocului, din Mamaia Nord, va avea loc un mare festival de muzică electronică. Înseamnă că și acest eveniment i-a atras pe turiști”, a transmis vedeta pentru Click!.
Cântărețul este direct și când vine vorba despre problemele din domeniu.
„Știu că alți colegi se plâng că nu merge turismul, dar trebuie să muncești, nu să aștepți să-ți cadă din cer! Mulți patroni de hoteluri sunt supărați că turiștii preferă să închirieze apartamente și garsoniere, la malul mării, nu camerele lor. Nu mai vor nici la all inclusive, cu trei mese pe zi, unde este foarte scump.
Turiștii vor să stea la mine, unde în garsoniere am și bucătărie și aragaz și oale. Vor să-și facă singuri câte ceva de mâncare. Nu să cheltuiască, pe la localuri, câte 400-500 de lei la o masă, în 4 inși. Nici nu le dau scump. Acum, garsonierele sunt 250 de lei/noapte, de familie, iar în iulie și în august le dau cu 350 de lei/noapte, de familie. Pot dormi și câte 4 sau 5 persoane, am pat matrimonial și încă o canapea extensibilă”, a mai spus el pentru sursa menționată.
Persoanele care vor să petreacă 1 Mai la malul mării și caută confort pot alege hotelul Andreea Bănică din Eforie Nord. Pentru două persoane, două nopți într-un apartament superior, tariful ajunge la 1.169 de lei. Locația atrage inclusiv turiști străini, fiind prezentată drept „un concept arhitectural spectaculos, cu un aspect modern și foarte primitor”.
Hotelul oferă 52 de spații de cazare, dintre care 14 camere și 38 de apartamente, toate spațioase, mobilate și dotate premium, iar parcarea este asigurată.
Chiar dacă micul dejun nu este inclus, așa cum a remarcat un turist. Camerele sunt echipate cu cuptor cu microunde, minibar, cafetieră și ibric electric. Aceste facilități le oferă oaspeților mai multă libertate în organizarea meselor.
Pentru cei care își doresc o minivacanță liniștită la munte, stațiunea Băile Olănești este o alegere inspirată. Hotelul deținut de Grig Chiroiu vine cu o ofertă atractivă pentru perioada 1–3 mai 2026. Tariful este de 1.180 de lei pentru două persoane, cu mic dejun inclus.
Actorul cunoscut din „Trăsniții” își întâmpină oaspeții cu servicii complete și un ambient relaxant. Aici pot savura preparate românești și italienești, iar copiii au la dispoziție meniuri speciale. Când vremea permite, mesele pot fi luate pe terasă, cu o priveliște plăcută spre stațiune și munții din jur. În plus, hotelul oferă facilități pentru tratamente moderne, cu personal medical instruit, turiștii putând alege terapii precum crenoterapie, aerosoli sau împachetări cu silicon.
Amplasarea este un alt avantaj, fiind la doar 600 de metri de centrul orașului și la 1 km de o stație de autobuz. În apropiere este disponibilă și o parcare publică gratuită, pentru un sejur cât mai comod.