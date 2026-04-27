Cum reușește Mihai Trăistariu să aibă mereu toate locurile ocupate de 1 Mai

În timp ce alți proprietari de pe litoral se plâng de scăderea numărului de turiști, Trăistariu pare că a găsit formula sigură pentru succes. Artistul nu a majorat tarifele nici în 2026. Toate cele șase garsoniere din s-au ocupat integral la prețul de 250 de lei pe noapte, inclusiv apartamentul de lux.

„Am dat tot, la mine, de 1 Mai, mereu este plin, toate garsonierele sunt ocupate, și apartamentul de lux. Dar eu mereu am avut plin, mă ocup din iarnă, nu mă las, pe ultima sută de metri. Mereu sunt în acțiune, pe internet, pe conturile sociale. Mai întreb: „Cine mai vrea, cine mai poftește?”. Dacă nu muncești și nu tragi de oameni, nu merge treaba, nu poți conta numai pe clienții vechi, ei se mai răzgândesc, mai schimbă destinația, trebuie și turiști noi. Acum, de 1 Mai, mai am noroc că, exact în fața blocului, din Mamaia Nord, va avea loc un mare festival de muzică electronică. Înseamnă că și acest eveniment i-a atras pe turiști”, a transmis vedeta pentru Click!.

De ce aleg turiștii garsonierele lui artistului în locul hotelurilor all inclusive

Cântărețul este direct și când vine vorba despre problemele din domeniu.

„Știu că alți colegi se plâng că nu merge turismul, dar trebuie să muncești, nu să aștepți să-ți cadă din cer! Mulți patroni de hoteluri sunt supărați că turiștii preferă să închirieze , la malul mării, nu camerele lor. Nu mai vor nici la all inclusive, cu trei mese pe zi, unde este foarte scump.

Turiștii vor să stea la mine, unde în garsoniere am și bucătărie și aragaz și oale. Vor să-și facă singuri câte ceva de mâncare. Nu să cheltuiască, pe la localuri, câte 400-500 de lei la o masă, în 4 inși. Nici nu le dau scump. Acum, garsonierele sunt 250 de lei/noapte, de familie, iar în iulie și în august le dau cu 350 de lei/noapte, de familie. Pot dormi și câte 4 sau 5 persoane, am pat matrimonial și încă o canapea extensibilă”, a mai spus el pentru sursa menționată.

