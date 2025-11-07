îi cinstește pe 7 noiembrie pe Sfinții 33 de Mucenici din Melitina, martiri pentru credința creștină. Ei au trăit în secolul al III-lea, în timpul împăratului Aurelian, fiind persecutați pentru convingerile lor religioase.

Cei 33 de sfinți erau soldați creștini din orașul Melitina, situat în Asia Mică. Au refuzat să renunțe la credință și să aducă jertfe zeilor păgâni, alegând moartea în locul trădării.

Cine au fost Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina

Sfinții 33 de Mucenici din Melitina au fost soldați creștini care au trăit în secolul al III-lea, în Asia Mică. Ei au slujit în armata romană, dar au refuzat să se lepede de credință și să jertfească idolilor păgâni.

Credința lor puternică în Hristos a atras furia autorităților, care au încercat să-i convingă prin amenințări și chinuri cumplite. În ciuda torturilor, mucenicii nu au cedat și au mărturisit până la capăt numele lui Dumnezeu. Pentru tăria lor, au fost condamnați la moarte și au primit cununa biruinței în împărăția cerurilor.

Jertfa lor a impresionat mulți păgâni, determinându-i să se întoarcă spre credința creștină. Astăzi, ei sunt pomeniți ca exemple de curaj, credință și statornicie în fața prigoanei.

De ce sunt pomeniți în fiecare an

Biserica îi pomenește în fiecare an pe Sfinții 33 de Mucenici din Melitina pentru credința lor neclintită și exemplul sfânt. Ei au arătat că dragostea față de Dumnezeu este mai puternică decât teama de suferință sau de moarte. În această zi, merg la biserică, aprind lumânări și se roagă pentru pace, curaj și luminarea sufletului.

Rugăciunile sunt îndreptate către sfinți, ca mijlocitori pentru cei aflați în încercări sau slăbiți în credință. Sărbătoarea lor aduce aminte că adevărata putere nu vine din arme, ci din credință și statornicie în fața răului.

Ce rugăciune să spunem către Sfinții 33 de Mucenici din Melitina

O, Sfinților 33 de Mucenici din Melitina, ostași ai lui Hristos și apărători ai credinței adevărate, rugați-vă pentru noi, păcătoșii!

Voi, care ați răbdat chinuri și moarte pentru dragostea lui Dumnezeu, nu ne lăsați fără ajutor în vreme de încercare.

Întăriți-ne credința atunci când slăbim și dați-ne curaj să mărturisim numele Domnului cu inimă statornică.

Aduceți pace în sufletele noastre și liniște în lume, ocrotiți-ne familiile și luminați-ne pașii pe calea mântuirii.

Prin rugăciunile voastre, izbăviți-ne de primejdii, boală și de tot răul văzut și nevăzut.

Sfinților mucenici, pildă de tărie și iubire dumnezeiască, primiți rugăciunea noastră smerită și mijlociți pentru iertarea păcatelor noastre.

Slavă lui Dumnezeu, Celui ce v-a întărit în credință și ne-a lăsat prin voi chip de jertfă și biruință.

Amin.