Pe 10 ianuarie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Antipa de la Calapodești, un sfânt român mai puțin cunoscut în țară, dar foarte respectat în Grecia și Rusia. Biserica Ortodoxă Română l-a trecut oficial în rândul sfinților în urma canonizării din 20-21 iunie 1992.

Când a fost prima dată canonizat Sfântul Antipa de la Calapodești

Cuviosul Antipa s-a născut în 1816, în satul Calapodești, județul . La vârsta de 20 de ani, a intrat în monahism la Mănăstirea Calapodesti, după care a plecat la Muntele Athos. Aici s-a stabilit inițial la Schitul Românesc Lacu, unde a trăit 15 ani în rânduială aspră. Ulterior, s-a mutat la Mănăstirea Esfigmen, una dintre cele mai vechi mănăstiri athonite, unde a fost hirotonit diacon și a primit numele de Antipa.

După aproape două decenii petrecute în Muntele Athos, în 1860, Cuviosul Antipa s-a întors în Moldova. A viețuit în diverse mănăstiri din apropierea Iașului, iar în 1865 s-a stabilit la Mănăstirea Valaam, pe o insulă din Lacul Ladoga. Aici a trăit în liniște timp de 17 ani, fiind hirotonit preot și oferind sfaturi duhovnicești credincioșilor. Cuviosul Antipa a trecut la cele veșnice la 10 ianuarie 1882 și a fost înmormântat în criptele Mănăstirii Valaam, potrivit .

Sfântul Antipa a fost canonizat în Muntele Athos în anul 1906. El rămâne singurul călugăr athonit român trecut în rândul sfinților și este cinstit mai ales în mănăstirile athonite. Viața sa exemplară îl plasează printre cei din urmă părinți cuvioși ai Athosului.

Cum pot să se roage credincioșii la Sfântul Antipa de la Calapodești

Credincioșii care îl cinstesc pe Sfântul Antipa îl evocă prin tropar, care reflectă viața sa plină de smerenie și dedicare:

„Peste pământ arcuindu-te ca un curcubeu, ai ajuns din Sfântul Munte în Athosul de la miazănoapte, Valaam. O, Sfinte Părinte Antipa, mult lăudatule, asemenea mult minunatilor bătrâni ai Moldovei te-ai făcut; și acum, locuind în slava cerescului Valaam, roagă-L pe Hristos Dumnezeul nostru să ne povățuiască pe calea îngerească”.