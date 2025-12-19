B1 Inregistrari!
Accident mortal în județul Bacău. O tânără de 25 ani din Moinești a decedat. În ce stare se află celelalte victime

Accident mortal în județul Bacău. O tânără de 25 ani din Moinești a decedat. În ce stare se află celelalte victime

Ana Maria
19 dec. 2025, 22:04
Accident mortal în județul Bacău. O tânără de 25 ani din Moinești a decedat. În ce stare se află celelalte victime
Sursa Foto: Facebook/ SMURD România
Cuprins
  1. Accident mortal în județul Bacău. Care este starea răniților după accident
  2. Ce au declarat reprezentanții ISU Bacău despre victime

Accident mortal în județul Bacău. Coliziunea a avut loc între două autoturisme, vineri seara, în municipiul Moinești, în cartierul Văsiești, pe DN2G. Din păcate, o tânără în vârstă de 25 de ani și-a pierdut viața, iar doi bărbați, de 25 și 32 de ani, au fost răniți grav, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, conform Agerpres.

„În această seară am fost solicitaţi prin SNUAU 112 să intervenim la un accident rutier pe raza municipiului Moineşti, cartier Văsieşti, DN2G. S-a intervenit cu forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moineşti. Ajunşi la locul intervenţiei, s-a constatat faptul că accidentului s-a produs între două autoturisme”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

Accident mortal în județul Bacău. Care este starea răniților după accident

Unul dintre bărbații răniți, cel în vârstă de 32 de ani, a fost găsit încarcerat în autoturism. Salvatorii l-au extras și l-au predat unui echipaj al Serviciului de Ambulanță pentru transportul la spital. Celălalt tânăr, în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezenta multiple traumatisme și a fost, de asemenea, preluat de ambulanță pentru îngrijiri medicale, informează Agerpres.

Ce au declarat reprezentanții ISU Bacău despre victime

Din păcate, femeia de 25 de ani a suferit leziuni incompatibile cu viața, iar reprezentanții ISU au confirmat decesul acesteia: „Din păcate, a treia victima, femeie, în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezintă leziuni incompatibile cu viaţa şi s-a constatat decesul acesteia”.

Amintim că un alt accident mortal a avut loc în urmă cu doar o zi în județul Bacău, mai exact în comuna Scorțeni, satul Grigoreni, în urma coliziunii dintre două autoutilitare.

„Ajunși la locul indicat, s-a constatat faptul că accidentul s-a produs între două autoutilitare. La sosirea forțelor de intervenție, șoferul unei autoutilitare era autoevacuat în siguranță, iar celălalt șofer se afla în stare de inconștientă, cu multiple traumatisme. Acesta a fost descarcerat de către forțele de intervenție. Victima a fost predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean ajuns la locul intervenției, care a început manevrele de resuscitare (…) Ulterior, bărbatul, în vârstă de circa 52 de ani, a fost declarat decedat”, au precizat reprezentanții ISU Bacău, potrivit Agerpres.

