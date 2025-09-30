BOR aniversează 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel

BOR, Biserica Ortodoxă Română, sărbătorește, marţi, 30 septembrie, 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. Aniversarea va fi marcată în cadrul şedinţei de toamnă a Sfântului Sinod al Patriarhiei.

Ierarhii , membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române s-au reunit, pentru două zile, în perioada 29-30 septembrie, la Palatul Patriarhiei, în ședință de lucru. În acest cadru, BOR a ales să aniverseze împlinirea a 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel.

Preafericitul Părinte Patriarh a prezidat sesiunea de deschidere, în plen, a Sinodului. Cu acest prilej a prezentat, într-un cuvânt introductiv, extrase din ordinea de zi, pe care figurează stadiul textelor liturgice și al icoanelor femeilor cu viață sfântă canonizate anul acesta.

„Întrucât în perioada 29-30 septembrie 2025 se va desfăşura şedinţa de toamnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în vederea pregătirii evenimentelor care vor avea loc cu prilejul sfinţirii şi a discutării altor teme care se vor afla pe ordinea de zi, sărbătorirea va avea loc într-un cadru sinodal ca recunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române (BOR) şi a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 18 ani de slujire patriarhală rodnică”, a informat Biroul de presă al .

În acest context, marți, 30 septembrie, de la ora 12:00, ierarhii vor participa la o slujbă Te Deum, oficiată la Catedrala Patriarhală de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Astfel va fi marcată aniversarea a 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Despre întronizarea Patriarhului Daniel

Ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române – BOR – a avut loc în data de 30 septembrie 2007. La acel moment, cuvântarea în numele Sfântului Sinod, care a luat această decizie, a fost susținut de mitropolitul Laurenţiu al Ardealului.

Evenimentul de întronizare a Întâistătător Bisericii Ortodoxe s-a desfășurat la Catedrala Patriarhală. La ceremonie au fost invitați și au participat mai mulți înalți demnitari români, dar și reprezentanți ai cultelor din țară și din străinătate.

De asemenea, au fost prezenți 30 de delegaţii cuprinzând 90 de ierarhi ai cultelor creştine. La București au ajuns reprezentanți ai tuturor Bisericilor Ortodoxe din lume, ai Consiliului Mondial al Bisericilor, ai Conferinţei Bisericilor Europene şi ai Bisericii Anglicane.

Biografia Întâistătătorului BOR

Preafericitul Daniel, pe numele de mirean Daniel Ciobotea s-a născut la data de 22 iulie 1951 în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş. El s-a pregătit pentru a sluji în cadrul BOR la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970 – 1974). Ulterior, în anul 1979, şi-a susţinut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg.

Din anul 1980, a activat ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey – Elveţia, unde între anii 1986 şi 1988 a fost şi director adjunct.

La 6 august 1987 a intrat în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel. În martie 1990, a fost hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul „Lugojanul” . La 1 iulie 1990 a fost înscăunat ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Prefericitul Daniel a fost ales în funcţia de Patriarh al BOR în 2007, după trecerea la cele veşnice a Patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007.