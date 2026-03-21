Calendar Ortodox 21 martie îi pomenește pe Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul și pe Sfântul Cuvios Serapion. Este o zi de sâmbătă din Postul Mare dedicată și amintirii celor trecuți la cele veșnice.

Viața Sfântului Iacob Mărturisitorul în Calendar Ortodox 21 martie

Sfântul Iacob a ales viața aspră de mănăstire încă din tinerețe, fiind cunoscut pentru posturile sale îndelungate și pentru timpul petrecut în rugăciune. După ce a ajuns episcop, el a trecut prin perioade extrem de grele din cauza prigoanei împotriva celor care cinsteau sfintele icoane. Pentru că nu a vrut să renunțe la convingerile sale, a fost alungat din scaunul episcopal și a fost aruncat în închisoare de mai multe ori. A îndurat suferințe fizice mari până la sfârșitul vieții, rămânând în istoria Bisericii ca un apărător neînfricat al credinței.

Povestea Sfântului Serapion

Cuviosul Serapion, care a trăit în Egipt în secolul al IV-lea, a rămas cunoscut sub numele de „sindonitul” pentru că singura lui avere era o haină simplă de in. A fost un ucenic apropiat al Sfântului Antonie cel Mare și a dus o viață de o simplitate extremă, fără casă și fără bani. Se spune că era atât de milostiv încât, dacă vedea un sărac dârdâind de frig, îi dăruia imediat haina de pe el. Prin bunătatea și puterea sa de convingere, a reușit să schimbe viețile multor oameni, de la tâlhari la filozofi greci, dându-se chiar pe sine ca rob pentru a ajuta o familie de actori să descopere credința.

Semnificația zilei și pomenirea morților

Pe lângă cinstirea acestor , ziua de astăzi are o însemnătate aparte pentru comunitate, fiind o sâmbătă în care se fac slujbe de pomenire pentru cei adormiți. Este un moment de legătură între lumea de aici și cea de dincolo, marcat prin milostenie și rugăciune. Tot astăzi ne pregătim spiritual pentru Duminica Sfântului Ioan Scărarul, amintindu-ne de importanța urcușului duhovnicesc. Sfântul Serapion rămâne un exemplu de urmat pentru modul în care a ales să trăiască liber de orice grijă materială, dedicându-se complet ajutorării semenilor săi, potrivit .