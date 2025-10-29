B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Ce nu știai despre Sfânta Anastasia Romana, prăznuită pe 29 octombrie. Puterea rugăciunii ei uimește și azi

Ce nu știai despre Sfânta Anastasia Romana, prăznuită pe 29 octombrie. Puterea rugăciunii ei uimește și azi

Ana Beatrice
29 oct. 2025, 13:16
Ce nu știai despre Sfânta Anastasia Romana, prăznuită pe 29 octombrie. Puterea rugăciunii ei uimește și azi
Sursa Foto: calendar-ortodox.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfânta Anastasia Romana și de ce este pomenită în data de 29 octombrie
  2. Ce semnificație are sărbătoarea pentru creștini
  3. Cum este cinstită Sfânta Anastasia Romana în tradiția populară

În data de 29 octombrie 2025, Biserica Ortodoxă o cinstește pe Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana, femeia credinței neclintite. Trăind în vremea împăraților păgâni, ea a ales să-L mărturisească pe Hristos cu o tărie demnă de sfinți. Pilda vieții ei rămâne un model de curaj, devotament și dragoste jertfelnică pentru Dumnezeu, neclintit în fața suferinței.

Cine a fost Sfânta Anastasia Romana și de ce este pomenită în data de 29 octombrie

Sfânta Anastasia Romana s-a născut la Roma, într-o familie nobilă, primind din copilărie o educație aleasă și temeinică. Rămasă orfană la doar trei ani, a fost crescută în mănăstire de egumena Sofia, femeie plină de înțelepciune și credință. Acolo, Anastasia a învățat rugăciunea, ascultarea și iubirea de Dumnezeu, dedicându-și întreaga viață slujirii lui Hristos.

În vremea împăratului Deciu, creștinii erau prigoniți, iar aceasta a fost prinsă pentru că și-a mărturisit credința fără teamă. Supusă la chinuri cumplite, ea nu a renunțat la adevăr, dovedind o statornicie neclintită și o tărie de neînfrânt. Pentru viața sa jertfelnică, Biserica o pomenește pe Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana în fiecare an, la 29 octombrie.

Ce semnificație are sărbătoarea pentru creștini

Sfânta Anastasia Romana este cinstită ca ocrotitoare a celor care trec prin suferințe, boli sau încercări grele ale vieții. În numeroase biserici din întreaga țară, credincioșii s-au adunat astăzi la slujbe de hram și rugăciune pentru întărire sufletească.

Oamenii cer prin rugăciune mijlocirea sfintei, nădăjduind să primească alinare, răbdare și lumină în clipele de încercare. Numele „Anastasia”, care înseamnă „înviere”, poartă un profund simbol al biruinței vieții asupra morții și al credinței neclintite.

Cum este cinstită Sfânta Anastasia Romana în tradiția populară

În credința românească, ziua Sfintei Anastasia Romana este legată de vindecare și protecție împotriva suferințelor trupești și sufletești. În unele zone, femeile poartă la biserică busuioc sfințit și aprind lumânări pentru sănătate și liniște în familie. Se spune că cine postește și se roagă cu credință în această zi va primi ajutor grabnic în necazuri și va fi ferit de boli.

Tags:
Citește și...
A sfidat moartea pentru credință! Cine a fost Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana, prăznuită pe 29 octombrie
calendar religios
A sfidat moartea pentru credință! Cine a fost Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana, prăznuită pe 29 octombrie
Papa Leon al XIV-lea cere o educație digitală deschisă. Ce le reconadă școlilor catolice despre tehnodobie
calendar religios
Papa Leon al XIV-lea cere o educație digitală deschisă. Ce le reconadă școlilor catolice despre tehnodobie
Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, prăznuit pe 28 octombrie. Rugăciune puternică pentru ajutor și binecuvântare divină
calendar religios
Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, prăznuit pe 28 octombrie. Rugăciune puternică pentru ajutor și binecuvântare divină
Credincioșii îl cinstesc astăzi pe Sfântul Iachint de Vicina, întâiul mitropolit al Țării Românești
calendar religios
Credincioșii îl cinstesc astăzi pe Sfântul Iachint de Vicina, întâiul mitropolit al Țării Românești
Catedrala Mântuirii Neamului se apropie de finalizare. Ce spații vor fi accesibile vizitatorilor
calendar religios
Catedrala Mântuirii Neamului se apropie de finalizare. Ce spații vor fi accesibile vizitatorilor
Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei
calendar religios
Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei
Sfântul Dimitrie Basarabov, prăznuit astăzi. Cine a fost și ce bucate se pun pe masă pe 27 octombrie
calendar religios
Sfântul Dimitrie Basarabov, prăznuit astăzi. Cine a fost și ce bucate se pun pe masă pe 27 octombrie
Sfântul Areta, dregătorul care și-a dat viața pentru Hristos la vârsta de 95 de ani, prăznuit pe 24 octombrie
calendar religios
Sfântul Areta, dregătorul care și-a dat viața pentru Hristos la vârsta de 95 de ani, prăznuit pe 24 octombrie
Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință
calendar religios
Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință
Prăznuirea Sfântului Apostol Iacob: Viața, credința și moștenirea sa în Biserică
calendar religios
Prăznuirea Sfântului Apostol Iacob: Viața, credința și moștenirea sa în Biserică
Ultima oră
17:33 - Greșeala uriașă pe care mulți români o fac. Ministerul de Interne a anunțat că nu e legal: „Te poţi lovi de probleme!”
17:19 - Cum s-a trezit Celia cu 40.000 de euro în cont peste noapte: „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”
17:00 - (VIDEO) Atenție! O porțiune din autostrada A10 s-a surpat. Ce măsuri au luat autoritățile
16:59 - Vacanță de coșmar! O turistă a fost uitată de vasul de croazieră pe o insulă, apoi a fost găsită moartă. Cum s-a întâmplat totul
16:51 - O țară din UE limitează viteza pietonilor. Ce reacții a stârnit decizia controversată
16:41 - Viteaz pe banii părinților. Luca Vicol, fiul cel mare al Laurei Vicol, arogant în online: „Trimiteți-vă părinții la muncă! Eu stau la Monaco, voi nu. Pot să zic ce vreau pentru că am bani” (VIDEO)
16:29 - Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
16:16 - Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”
16:08 - Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
15:59 - Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”