Adevărul ascuns despre lumânările parfumate: îți pun sănătatea în pericol

Ana Beatrice
19 sept. 2025, 20:21
Adevărul ascuns despre lumânările parfumate: îți pun sănătatea în pericol
Sursa Fotot: freepik.com
Cuprins
  1. Ce substanțe eliberează lumânările parfumate
  2. Sunt odorizantele de cameră mai sigure
  3. Cine este cel mai expus la efectele negative
  4. Cât de gravă este poluarea aerului din interior
  5. Ce recomandă specialiștii
  6. Ce alternative sigure există pentru un aer plăcut în casă

Lumânările parfumate și odorizantele de cameră au devenit un element obișnuit în casele moderne. Fie că sunt aprinse pentru a crea o atmosferă romantică, pentru a oferi o senzație de relaxare după o zi agitată sau pur și simplu pentru a masca mirosurile neplăcute, aceste produse sunt văzute de mulți drept o sursă de confort.

Totuși, în spatele aromelor plăcute se ascund riscuri greu de intuit. Studiile științifice arată că arderea lumânărilor din parafină sau difuzarea unor substanțe chimice prin odorizante poate contribui semnificativ la poluarea aerului din interior, aer pe care îl respirăm ore întregi zilnic, fără să bănuim că poate fi chiar mai nociv decât cel de afară. Particulele eliberate în atmosferă pot afecta plămânii, inima și chiar sistemul hormonal, iar efectele sunt cu atât mai periculoase pentru categoriile vulnerabile: copiii, persoanele care suferă de astm sau alergii și femeile însărcinate.

Ce substanțe eliberează lumânările parfumate

Lumânările obișnuite, mai ales cele fabricate din parafină, eliberează în aer compuși organici volatili (COV) precum toluenul și benzenul, ambele asociate cu probleme respiratorii și, în cazul expunerii pe termen lung, cu un risc crescut de cancer. Chiar dacă nivelurile detectate în locuințe sunt mai mici decât cele industriale, folosirea regulată, în spații închise și slab ventilate, poate deveni problematică. În plus, fitilurile pot conține urme de metale grele, cum este plumbul, care, odată inhalat, afectează sistemul nervos.

Sunt odorizantele de cameră mai sigure

Odorizantele de cameră, fie sub formă de spray, bețișoare parfumate sau dispozitive electrice, nu sunt o alternativă lipsită de riscuri. Multe dintre ele conțin ftalați și aldehide, substanțe chimice care pot interfera cu hormonii și care sunt considerate perturbatori endocrini. Studiile au arătat că folosirea zilnică a acestor produse poate agrava astmul, poate declanșa dureri de cap și poate crește sensibilitatea la alergii. În special spray-urile, care dispersează rapid compușii în aer, pot provoca iritații imediate la nivelul ochilor și căilor respiratorii, potrivit PubMed Central.

Cine este cel mai expus la efectele negative

Persoanele sănătoase pot să nu resimtă imediat efectele, însă pentru copii, vârstnici și cei care suferă deja de boli respiratorii, consecințele pot fi rapide și mai severe. Un copil care petrece ore întregi într-o cameră parfumată artificial riscă să dezvolte episoade de tuse, dificultăți de respirație sau chiar crize de astm. De asemenea, femeile însărcinate expuse constant la ftalați pot avea un risc mai mare de complicații, potrivit unor studii epidemiologice.

Cât de gravă este poluarea aerului din interior

Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că aerul din interiorul locuințelor poate fi chiar de cinci ori mai poluat decât cel de afară, în special din cauza produselor de curățenie, a fumatului pasiv și a odorizantelor parfumate. În spațiile mici, neaerisite, particulele emise de lumânările parfumate și odorizante pot rămâne suspendate mult timp, fiind inhalate de toți cei prezenți. În plus, expunerea repetată, chiar la doze mici, este mai periculoasă decât o singură expunere intensă, notează World Health Organization (WHO).

Ce recomandă specialiștii

Medicii și toxicologii recomandă folosirea moderată a lumânărilor parfumate și odorizantelor, dar și câteva reguli simple pentru a reduce riscurile:

  • Alegeți lumânări din ceară naturală (soia, albine) și fitiluri din bumbac.

  • Evitați să aprindeți lumânări sau bețișoare parfumate în camere neaerisite.

  • Folosiți odorizante cât mai rar și în cantități reduse.

  • Aerisiți zilnic locuința, chiar și în sezonul rece.

  • Înlocuiți odorizantele chimice cu alternative naturale: coji de citrice, uleiuri esențiale difuzate moderat, plicuri cu lavandă sau plante aromatice.

Ce alternative sigure există pentru un aer plăcut în casă

În locul produselor chimice, pot fi folosite metode simple și sănătoase: plantele de apartament care purifică aerul (precum feriga sau aloe vera), deschiderea geamurilor pentru o ventilație naturală și utilizarea de difuzoare cu uleiuri esențiale 100% pure, dar doar ocazional și în cantități reduse. De asemenea, curățenia regulată și menținerea unei umidități optime în cameră pot elimina nevoia de a masca mirosurile neplăcute.

