Astăzi, 18 octombrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, unul dintre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Munca religioasă făcută de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

Născut în Antiohia Siriei, Sfântul Luca era medic de profesie. L-a întâlnit pe Hristos în Teba Boetiei, unde se îngrijea de bolnavi. Conform tradiției, el a devenit unul dintre cei 70 de apostoli și a fost martor al Învierii Domnului pe drumul către Emaus, alături de Sfântul Apostol Cleopa. După Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Luca s-a întors la Antiohia și l-a ajutat pe Apostolul Pavel în răspândirea Evangheliei.

Sfântul Luca este autorul Evangheliei care îi poartă numele și al cărții Faptele Apostolilor, ambele adresate dregătorului Teofil. Evanghelia sa se remarcă prin bogăția de pilde, 33 la număr, care ilustrează învățăturile Mântuitorului. După martiriul Sfântului Pavel, Sfântul Luca a continuat să predice în Italia, Dalmația, Macedonia și .

Ce rol a jucat Luca în istoria iconografiei

Luca este, totodată, considerat și patronul iconografiei creștine. El este cel care a pictat primele icoane ale Maicii Domnului și ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

La ce vârstă a murit Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

Luca a trecut la cele veșnice la vârsta de 80 de ani, fiind spânzurat de păgâni în cetatea Tebei din Boetia. Constantie, fiul împăratului Constantin, i-a adus moaștele în Biserica Sfinților Apostoli. Le-a așezat sub sfânta masă, alături de cele ale Sfinților Andrei și Timotei.

Simbolul Evangheliei sale este un taur, care semnifică rangul preoțesc și de jertfă al Mântuitorului Hristos, potrivit .

Alți sfinți pomeniți pe 18 octombrie

În această zi, Biserica Ortodoxă face și pomenirea altor sfinți, precum:

Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân;

Sfântul Cuvios Iulian;

Sfântul Mnason, episcopul Ciprului;

Sfinților Mucenici Gavriil si Chirmidol;

A patruzeci de sfinți tineri.

De asemenea, în Sinaxarul Sfinților de pretutindeni sunt pomeniți și alți sfinți din diferite colțuri ale lumii creștine.

Astăzi, mulți români care poartă numele Luca sau derivate ale acestuia își serbează onomastica, fiind o zi de sărbătoare și reflecție spirituală.