Acasa » calendar religios » Întâmpinarea Domnului 2026: semnificații, tradiții și ce spune Ziua Ursului despre vreme

Întâmpinarea Domnului 2026: semnificații, tradiții și ce spune Ziua Ursului despre vreme

Ana Beatrice
02 feb. 2026, 11:20
Întâmpinarea Domnului 2026: semnificații, tradiții și ce spune Ziua Ursului despre vreme
Sursă Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. De ce este Întâmpinarea Domnului o sărbătoare atât de special
  2. Ce spune tradiția despre Stretenie și Ziua Ursului

În fiecare an, la început de februarie, credincioșii ortodocși marchează un moment special. Este vorba despre Întâmpinarea Domnului, o sărbătoare cu profundă încărcătură spirituală. Prăznuită pe 2 februarie, aceasta amintește de clipa în care Pruncul Iisus este dus la Templu. Acolo este întâmpinat de dreptul Simeon, moment ce marchează împlinirea unei promisiuni divine.

Acest gest simbolizează întâlnirea dintre om și Dumnezeu, dar și recunoașterea Mântuitorului ca lumină a lumii. Dincolo de semnificația religioasă, ziua este legată de numeroase tradiții și obiceiuri populare.

De ce este Întâmpinarea Domnului o sărbătoare atât de special

Puțini știu că această zi amintește de un moment profund emoționant din viața Mântuitorului. La 40 de zile după naștere, Pruncul Iisus este adus la Templu de Maria și Iosif. Gestul respectă o rânduială veche, potrivit căreia orice întâi născut era închinat lui Dumnezeu, iar mama trebuia să treacă printr-un ritual de curățire. Acolo, copilul este întâmpinat de Simeon și Ana, doi oameni drepți care Îl recunosc imediat ca Mesia și vorbesc despre El ca despre lumina venită în lume.

Pentru credincioși, acest moment simbolizează întâlnirea omului cu Hristos și începutul unei vieți trăite în credință. De aceea, și astăzi, mulți părinți își duc copiii la biserică la 40 de zile de la naștere.

În tradiția populară, sărbătoarea mai este cunoscută drept Stretenia sau Ziua Ursului și este legată de schimbarea anotimpurilor. Se spune că atunci se „întâlnesc” iarna și primăvara. După semnele vremii din această zi se poate ghici cum vor arăta săptămânile următoare.

Ce spune tradiția despre Stretenie și Ziua Ursului

Dincolo de semnificația religioasă a zilei de 2 februarie, în satele românești această dată era privită ca un moment-cheie pentru sănătate, noroc și vreme. Stretenia, cunoscută și drept Ziua Ursului, adună laolaltă numeroase credințe vechi, transmise din generație în generație. Oamenii obișnuiau să se ungă cu grăsime de urs, convinși că astfel pot primi din puterea și vitalitatea animalului. Ritualul era practicat mai ales pentru copii, ca să crească sănătoși și puternici.

În unele zone, bolnavii erau afumați cu păr de urs, în speranța că se vor vindeca. Se spunea și că este o zi cu „ceasuri rele”, iar nașterile sau nunțile erau evitate, fiind considerate aducătoare de încercări. Ursul, numit în popor și Ăl Mare sau Martin, era văzut ca un adevărat „meteorolog” al comunității, notează creștinortodox.ro.

Oamenii urmăreau cu atenție comportamentul ursului pentru a putea prezice vremea. Dacă era soare și animalul își vedea umbra, se întorcea speriat în bârlog, semn că iarna mai avea putere încă șase săptămâni. În schimb, atunci când cerul era înnorat și ursul rămânea afară, se spunea că primăvara este aproape. Tradiția mai spune că ziua de 2 februarie anunță și cum va fi vara. O zi caldă promite belșug, iar frigul sau viscolul sunt considerate semne ale unui sezon sărac în roade.

