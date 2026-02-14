Moșii de iarnă din 2026, cunoscuți în calendarul ortodox drept Sâmbăta Morților, sunt prăznuiți pe 14 februarie și marchează una dintre cele mai importante zile de pomenire. Credincioșii participă la slujbe speciale și respectă tradiții vechi, transmise din generație în generație, dedicate celor trecuți la cele veșnice.

De ce sunt prăznuiți Moșii de iarnă pe 14 februarie

În 2026, Moșii de iarnă sunt celebrați pe 14 februarie, data fiind stabilită în funcție de calendarul pascal și nu de o zi fixă. Această sâmbătă precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cunoscută și ca Duminica Lăsatului sec de carne, care anunță apropierea Postului Mare.

În tradiția , zilele de sâmbătă sunt dedicate pomenirii morților, motiv pentru care această zi are o încărcătură spirituală aparte. În biserici se oficiază Sfânta Liturghie și slujba Parastasului, iar credincioșii aduc daruri simbolice pentru cei adormiți.

În lăcașurile de cult, preoții pomenesc numele celor decedați, rostite de credincioși pe pomelnice aduse special pentru această zi. Coliva, colacii și vinul sunt sfințite în timpul slujbei și apoi împărțite ca pomană.

Ce obiceiuri sunt respectate în această zi

Tradiția spune că, de , se oferă mâncare gătită, însoțită de vase noi, care nu se mai întorc în familie. Printre cele mai frecvente daruri se regăsesc coliva, colacii, sarmalele, piftiile, plăcintele, fructele și vinul.

Un obicei păstrat mai ales în mediul rural este oferirea hranei în străchini, farfurii sau căni noi, considerate simboluri ale sufletului celui pomenit. De multe ori, pachetul este completat cu o lingură, un prosop și o lumânare aprinsă, relatează Antena3.

Mulți credincioși merg la cimitir pentru a curăța mormintele, a aprinde lumânări și a rosti rugăciuni pentru cei dragi. În credința populară, se spune că sufletele morților se întorc simbolic acasă, iar liniștea trebuie păstrată.

Din acest motiv, nu se lucrează, nu se spală rufe și nu se fac treburi grele, pentru a nu tulbura odihna celor adormiți. Ziua este dedicată reculegerii, rugăciunii și respectării tradițiilor moștenite.

Care este semnificația spirituală a Moșilor de iarnă

Moșii de iarnă reprezintă un moment de reflecție și solidaritate creștină, prin care cei vii își amintesc de înaintași. Pomenirea morților este considerată un act de iubire, care exprimă speranța în înviere și viața veșnică.

Prin slujbe și pomană, credincioșii mențin vie legătura dintre generații și reafirmă valorile fundamentale ale credinței ortodoxe.