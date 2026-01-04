La , entuziasmul e la cote maxime. Ne facem liste, ne stabilim obiective ambițioase și avem impresia că anul acesta va fi diferit. Doar că realitatea ne lovește repede. Cele mai multe planuri sunt abandonate în maximum trei săptămâni.

Specialiștii atrag atenția că problema nu e lipsa voinței, ci obiectivele nerealiste.

De ce renunțăm atât de repede la rezoluțiile de Anul Nou

Dorințele rostite la miezul nopții intră rapid în testul realității, odată ce sărbătoarea se încheie și rutina zilnică revine. Mulți dintre cei care visează la o schimbare își propun să facă mai multă mișcare, să economisească bani, să învețe ceva nou sau să renunțe la . Alții, mai rezervați, spun că vor lua lucrurile așa cum vin, fără planuri rigide.

La început de an, rezoluțiile par simple și ușor de pus în practică: mâncare mai sănătoasă, mai mult sport, mai multă organizare. Doar că entuziasmul inițial se estompează rapid.

Statisticile arată că 8 din 10 români renunță la rezoluții chiar din primele săptămâni. Specialiștii atrag atenția că nu lipsa motivației este problema, ci obiectivele prea ambițioase. Planurile realiste, adaptate vieții de zi cu zi, sunt cele care au cele mai mari șanse să fie respectate.

Ce spun psihologii despre obiectivele pe care le abandonăm an de an

De multe ori, ne stabilim obiective foarte mari, fără să avem în spate un plan clar sau o structură care să ne susțină.

„Una este să ne setăm niște așteptări destul de mari și fără să avem un plan, o structura, le setăm emoțional mai degraba în loc să le tratăm cu mai multă obiectivitate. De multe ori asta e cel mai greu, să schimbăm un comportament. Că atunci când vrem un obiectiv, trebuie sa renuntăm la o parte din obiceiurile noastre cu care ne-am obișnuit până acum”, a spus un psiholog pentru observatornews.ro.

Cercetările arată că o persoană își setează aceleași rezoluții de aproximativ zece ori înainte de a le abandona definitiv. Din acest motiv, specialiștii subliniază importanța pașilor mici, a obiectivelor clare și măsurabile, precum și a unor așteptări realiste, care pot fi integrate ușor în rutina zilnică.