Influencerița Ioana Grama a vorbit deschis despre o etapă dificilă prin care a trecut recent, dezvăluind fanilor cât de mult au afectat-o momentele în care atât mintea, cât și corpul au cedat.

„Trebuie să ai răbdare”

Ioana Grama a povestit că a trăit momente grele în urmă cu doar câteva zile, iar starea ei fizică și psihică a atins o limită la care nu s-ar fi așteptat. Aceasta a simțit nevoia să transmită un mesaj important, mai ales pentru cei care trec prin experiențe similare, conform Cancan.

„Acum 10 zile am fost atât de low psihic și fizic încât plângeam și mă rugam lui Dumnezeu să treacă odata zilele, să mă simt din nou EU, plină de viață, așa cum mă știu, cum mă știe toată lumea. Ultimele 3 săptămâni mi-au arătat ceva ce uitam mereu: că vindecarea nu vine peste noapte și că nu poți forța corpul sau mintea să fie bine atunci când nu pot. Trebuie să ai răbdare, să iei lucrurile pas cu pas, să lași fiecare zi să fie exact cum este ea, fără să îți mai pui presiune inutilă și fără să te învinovățești că nu funcționezi la capacitate maximă”, a scris Ioana.

„Acum sunt bine”

După această perioadă dificilă, Ioana a povestit că se simte mult mai bine și că a înțeles cât de important este să își respecte propriul ritm.

„Am înțeles că lucrurile chiar se așează atunci când încetăm să ne mai luptăm cu ele. Că timpul știe să repare ce nu putem noi sa controlăm. Acum sunt bine, simt că revin la mine, la energia mea, la bucuria mea. Cred că uneori avem nevoie de astfel de opriri “forțate” ca să ne amintim cât de important este să ne dăm timp timpului, să ne ascultăm corpul și să ne dăm voie să înflorim din nou, în ritmul nostru”, a mai spus influencerița.