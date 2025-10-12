B1 Inregistrari!
Rugăciunea zilei de duminică. Cuvinte de recunoștință și putere pentru suflet

Rugăciunea zilei de duminică. Cuvinte de recunoștință și putere pentru suflet

Elena Boruz
12 oct. 2025, 15:57
Rugăciunea zilei de duminică. Cuvinte de recunoștință și putere pentru suflet
Sursa foto: Freepik.com
Pentru mulți credincioși, duminica nu este doar o zi de odihnă, ci un moment de reașezare sufletească, de revenire la esențial și de întâlnire interioară cu Dumnezeu.

Într-o lume grăbită, în care oamenii se lasă prinși de agitație și îngrijorări, rugăciunea devine locul de liniște, de recunoștință și de claritate. Ziua Domnului este, așadar, o invitație la pace și la a ne aduce aminte că viața capătă sens atunci când este așezată în lumina credinței.

Ce rugăciune să rostești duminica

„De vreme ce ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om, pentru aceasta iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție și-Ți mulțumesc foarte pentru darurile cele mari, ce ai făcut la toate zidirile Tale. Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea când stau și cuget că numai Tu singur ești Dumnezeu, Sfânt, Înțelept, Milostiv, Purtător de grijă, Bun, Puternic, Necuprins, și în scurte cuvinte, vreo bunătate și vreo mărire nu-Ți lipsește.

Mă bucur că Tu ești un Dumnezeu în trei Fețe: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să se tulbure, Domnul meu, toți cei ce se închină altor dumnezei: că nu este alt Dumnezeu afară de Tine. Pentru aceasta fă să sporească creștinii la orice mărire și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat și Te mărturisesc și Ți se închină și-Ți slujesc pururea cu toată inima și cu toată puterea.

O, Părinte Sfinte, miluiește-mă! O, binecuvântate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-ne nouă darul Tău și acoperământul Tău! Așa, Doamne și Ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu cel păcătos și dă-mi mie, smeritului și nevrednicului, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această Duminică după porunca Ta și după porunca Bisericii Tale și Maicii noastre.

Dăruiește-mi pocăință adevărată, ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva Împărăției Tale și împotriva sufletului meu și a aproapelui meu. Te rog, Mult Milostive Doamne, să uiți de astăzi înainte greșelile mele cele multe. După mulțimea milelor Tale, mulțumesc din toată inima mea pentru atâtea bunătăți ce-mi trimiți în toate zilele și mai vârtos pentru înnoirea sufletului meu, pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci mă îngăduiești și-mi aștepți pocăința, ca un Iertător Bun și Milostiv.

Și încă mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi dai dar să petrec bine și creștinește întru această săptămână fără a-Ți greși, cu gândul, cu voința, cu cuvântul, cu fapta, întru mărirea și cinstea Bunei Vestiri a Sfintei Maicii Tale și a Învierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău celui Sfânt asupra Apostolilor.

Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, Prea Bunule Stapâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de pacatele mele și să mă îndreptez cu mărturisirea, iar în ora morții să fiu aflat pregătit, cuminecat și cu inima curată și să fiu aflat demn de Împărăția Ta cea veșnică. Amin”.

Duminica, timp pentru suflet și resetare interioară

Rostirea acestei rugăciuni nu este doar un act de tradiție, ci un gest de conștientizare: credinciosul își amintește că fiecare nou început, fie el zi sau săptămână, are nevoie de o binecuvântare. Duminica devine astfel un moment de resetare, de liniște și de întoarcere la valorile profunde ale credinței. În tăcerea inimii, omul credincios găsește puterea de a merge mai departe cu demnitate, cu pace și cu nădejde.

