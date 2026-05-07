Shakira revine în universul FIFA cu noul imn al Cupei Mondiale din 2026. Cum arată primele imagini filmate pe Maracana (VIDEO)

Iulia Petcu
07 mai 2026, 23:25
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum arată primele imagini din noul imn al Cupei Mondiale
  2. Cine cântă piesa oficială a Cupei Mondiale din 2026
  3. De ce este asociată Shakira cu marile turnee FIFA

Shakira revine în prim-planul celui mai urmărit spectacol sportiv al planetei, iar de această dată pregătește coloana sonoră pentru Cupa Mondială din 2026. Artista columbiană a publicat primele imagini din noul proiect muzical, iar clipul a atras imediat milioane de reacții pe rețelele sociale.

Cum arată primele imagini din noul imn al Cupei Mondiale

Videoclipul începe pe unul dintre cele mai cunoscute stadioane din lume, Maracana din Rio de Janeiro, unde Shakira apare traversând gazonul cu mingea oficială a competiției, „Trionda”, ținută sub braț.

După aceea, artista intră într-o secvență coregrafică alături de mai mulți dansatori, într-un decor construit special pentru lansarea noului proiect muzical. În final, camera se ridică deasupra stadionului, iar pe acoperiș apare mesajul „We are ready” („Suntem gata”).

Cine cântă piesa oficială a Cupei Mondiale din 2026

Noua melodie, intitulată „Dai Dai”, este interpretată de Shakira împreună cu muzicianul nigerian Burna Boy. Versiunea completă a piesei urmează să fie lansată pe 14 mai, iar FIFA a distribuit la rândul său imaginile publicate de artistă, relatează Digi24.

Anunțul a stârnit rapid entuziasm în rândul fanilor fotbalului și al muzicii, mai ales că Shakira are deja o legătură puternică cu istoria competiției.

De ce este asociată Shakira cu marile turnee FIFA

Pentru mulți suporteri, numele artistei rămâne legat de „Waka Waka”, melodia care a devenit simbolul Cupei Mondiale din 2010, organizată în Africa de Sud. Weekendul trecut, artista a demonstrat că influența ei rămâne uriașă, după concertul gratuit susținut pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, unde aproximativ două milioane de oameni au urmărit spectacolul.

Ultima oră
23:57 - Ministerul Sănătății transmite un mesaj clar după alerta cu hantavirus din Atlantic. Cseke Attila: „Nu există motive de îngrijorare în România”
23:56 - Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
23:24 - Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au pășit pe Lună, a ajuns în România și i-a inspirat pe tineri: „Țineți-vă antenele ridicate”
22:54 - Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău
22:46 - Fritz crede că interimatul lui Bolojan va fi lung: „Cum umblă PSD zilele astea, ca o gâină fără cap, nu am o foarte mare încredere că vor reuși să alcătuiască rapid o majoritate”. Ce spune despre o altă variantă de premier (VIDEO)
22:42 - Căpușele au invadat parcurile și pădurile. Ce trebuie să faci imediat dacă descoperi una pe piele
22:14 - Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
22:04 - Un bărbat a făcut un salt cu parașuta de pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea. Poliția a deschis o anchetă
21:55 - Dominic Fritz a explicat ce presupune, mai exact, acordul PNL-USR: „Cred că e direcția bună, mulți îmi spun asta”. Atac direct către Simion
21:40 - Bonnie Tyler, internată de urgență în Portugalia. Artista se află în comă indusă. Cum s-a agravat starea artistei în ultimele zile