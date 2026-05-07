Shakira revine în prim-planul celui mai urmărit spectacol sportiv al planetei, iar de această dată pregătește coloana sonoră pentru Cupa Mondială din 2026. Artista columbiană a publicat primele imagini din noul proiect muzical, iar clipul a atras imediat milioane de reacții pe rețelele sociale.

Cum arată primele imagini din noul imn al Cupei Mondiale

Videoclipul începe pe unul dintre cele mai cunoscute stadioane din lume, Maracana din Rio de Janeiro, unde apare traversând gazonul cu mingea oficială a competiției, „Trionda”, ținută sub braț.

După aceea, artista intră într-o secvență coregrafică alături de mai mulți dansatori, într-un decor construit special pentru lansarea noului proiect muzical. În final, camera se ridică deasupra stadionului, iar pe acoperiș apare mesajul „We are ready” („Suntem gata”).

Cine cântă piesa oficială a Cupei Mondiale din 2026

Noua melodie, intitulată „Dai Dai”, este interpretată de Shakira împreună cu muzicianul nigerian Burna Boy. Versiunea completă a piesei urmează să fie lansată pe 14 mai, iar a distribuit la rândul său imaginile publicate de artistă, relatează Digi24.

Anunțul a stârnit rapid entuziasm în rândul fanilor fotbalului și al muzicii, mai ales că Shakira are deja o legătură puternică cu istoria competiției.

De ce este asociată Shakira cu marile turnee FIFA

Pentru mulți suporteri, numele artistei rămâne legat de „Waka Waka”, melodia care a devenit simbolul din 2010, organizată în Africa de Sud. Weekendul trecut, artista a demonstrat că influența ei rămâne uriașă, după concertul gratuit susținut pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, unde aproximativ două milioane de oameni au urmărit spectacolul.