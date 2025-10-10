B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sărbătoarea zilei de azi, 10 octombrie: Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia

Sărbătoarea zilei de azi, 10 octombrie: Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia

Elena Boruz
10 oct. 2025, 13:31
Sărbătoarea zilei de azi, 10 octombrie: Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia
Sursă foto: Doxologia

În fiecare an, pe 10 octombrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia, doi frați care au rămas neclintiți în credința lor, chiar și în fața morții.

Povestea lor se petrece în vremea împăratului Maximilian, cunoscut pentru persecutarea creștinilor. Mulți credincioși trăiau atunci cu teamă, ascunzându-se prin munți și locuri izolate pentru a scăpa cu viață.

Cine a fost Evlampie

Evlampie, un tânăr dintr-o familie bună din Nicomidia, a fost trimis în oraș să cumpere pâine pentru cei ascunși. Ajuns la poarta cetății, a văzut un ordin imperial care cerea omorârea creștinilor. În loc să se teamă, el a ironizat decizia împăratului, spunând că „se luptă nu cu dușmani, ci cu oameni nevinovați”.

Cuvintele lui au atras furia soldaților păgâni, care l-au arestat imediat și l-au dus la judecată. Judecătorul a încercat să-l convingă să renunțe la credință, promițându-i avantaje și bunuri materiale dacă se închină zeilor. Evlampie a refuzat, iar pentru asta a fost supus la torturi cumplite.

Credința lor i-a inspirat pe cei din jur

În mod uimitor, tânărul a rezistat chinurilor, iar oamenii prezenți au început să exclame: „Dumnezeul creștinilor este mare!” Unii chiar au început să creadă în Hristos văzându-i puterea și curajul.

Auzind ce se întâmplă cu fratele ei, Evlampia a venit în fața judecătorului și a mărturisit deschis că este creștină. Și ea a fost prinsă și chinuită alături de fratele său.

În cele din urmă, cei doi au fost duși în afara cetății pentru execuție. Sfântului Evlampie i-a fost tăiat capul, iar sora lui, Sfânta Evlampia, a murit înainte ca soldații să apuce să ridice arma asupra ei. Și-a încredințat sufletul lui Hristos, așa cum spune tradiția.

Povestea lor rămâne un exemplu de credință statornică și iubire frățească dusă până la capăt, un mesaj actual despre puterea de a rămâne demn indiferent de circumstanțe.

Tags:
Citește și...
Ce nu ai voie să mănânci de Sfânta Parascheva? Credincioșii trebuie neapărat să evite aceste alimente pe 14 octombrie
calendar religios
Ce nu ai voie să mănânci de Sfânta Parascheva? Credincioșii trebuie neapărat să evite aceste alimente pe 14 octombrie
Când nu mai ai putere, rostește această rugăciune. Se spune că face minuni
calendar religios
Când nu mai ai putere, rostește această rugăciune. Se spune că face minuni
Rugăciunea către Sfântul Nectarie care aduce vindecare. Face minuni pentru cei care o rostesc cu credință
calendar religios
Rugăciunea către Sfântul Nectarie care aduce vindecare. Face minuni pentru cei care o rostesc cu credință
Ai pierdut ceva prețios? Spune această Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina și vei primi ajutor grabnic
calendar religios
Ai pierdut ceva prețios? Spune această Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina și vei primi ajutor grabnic
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Iacob a lui Alfeu, prăznuit pe 9 octombrie
calendar religios
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Iacob a lui Alfeu, prăznuit pe 9 octombrie
Postul Crăciunului 2025. Când începe, ce nu se mănâncă și care este semnificația sa spirituală
calendar religios
Postul Crăciunului 2025. Când începe, ce nu se mănâncă și care este semnificația sa spirituală
Rugăciunea zilei de marți. Ce să rostești pentru iertare
calendar religios
Rugăciunea zilei de marți. Ce să rostești pentru iertare
Minune pentru cei aflați în suferință! Rugăciunea la Maica Domnului „Grabnic Ascultătoare” care aduce alinare și ajutor
calendar religios
Minune pentru cei aflați în suferință! Rugăciunea la Maica Domnului „Grabnic Ascultătoare” care aduce alinare și ajutor
7 octombrie 2025. Zi de cruce neagră în calendarul ortodox. Cine au fost Sfinții Serghie și Vah
calendar religios
7 octombrie 2025. Zi de cruce neagră în calendarul ortodox. Cine au fost Sfinții Serghie și Vah
Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Sfântul Apostol Toma, cinstit pe 6 octombrie
calendar religios
Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Sfântul Apostol Toma, cinstit pe 6 octombrie
Ultima oră
14:32 - Diana Buzoianu, amenințată la Baia Mare de un bărbat revoltat: „Nu ieșiți de aici!”. A intervenit rapid jandarmeria. Ce s-a întâmplat cu ministrul Mediului (VIDEO)
14:17 - Statele Unite vor trimite 200 de militari pentru a monitoriza armistițiul Israel-Hamas
14:14 - Kelemen Hunor: „UDMR și-a asumat, timp de 35 de ani, sarcina să fie o punte între România și Ungaria”
13:59 - Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, a fost înmormântat. Cine a mers să-i aducă un ultim omagiu
13:40 - Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”
13:26 - Cine este Maria Corina Machado și ce realizări are femeia care i-a suflat lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace: „Ea întruchipează speranța unui viitor diferit”
12:58 - Bolojan, la Congresul UDMR: „Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă și coerentă”
12:55 - Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură îl critică dur pe Viktor Orban: „Acest regim este un caz psihiatric”
12:54 - Tensiuni la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca: Imnul Ținutului Secuiesc a provocat reacții dure. Grindeanu a părăsit sala în acel moment (VIDEO)
12:35 - Trump spune că va apăra Finlanda dacă va fi atacată de Rusia: „Sunt membri NATO, sunt oameni grozavi”