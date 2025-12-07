B1 Inregistrari!
Sfânta Filofteia, sărbătorită pe 7 decembrie. Cine a fost și ce tradiții respectă credincioșii în această zi cu cruce roșie

07 dec. 2025, 08:00
Sfânta Filofteia, sărbătorită pe 7 decembrie. Cine a fost și ce tradiții respectă credincioșii în această zi cu cruce roșie
Cuprins
  1. Cine a fost Sfânta Filofteia
  2. Semnificația zilei de 7 decembrie în calendarul ortodox
  3. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Filofteia
  4. Sfântul Ambrozie, pomenit tot pe 7 decembrie

Astăzi, 7 decembrie, creștinii ortodocși o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș, una dintre cele mai iubite sfinte din calendar, cunoscută pentru milostenia, bunătatea și credința ei neclintită. Este o zi marcată cu cruce roșie, în care credincioșii merg la biserică pentru rugăciune și binecuvântare, iar în unele zone sunt păstrate tradiții vechi de sute de ani.

Cine a fost Sfânta Filofteia

Sfânta Filofteia s-a născut în secolul al XIII-lea, în sudul Dunării, și s-a remarcat încă din copilărie prin mila și grija față de oamenii săraci. Crescută într-o familie credincioasă, își ajuta mama să pregătească mâncare, pe care o împărțea nevoiașilor din sat. Faptele ei de milostenie au stârnit însă supărarea tatălui vitreg, care, într-un moment de furie, i-a curmat viața. Astfel, Filofteia a devenit muceniță la doar 12 ani, fiind cinstită pentru credința și bunătatea ei necondiționată.

Moaștele sale au fost aduse la Curtea de Argeș în secolul al XIV-lea, la cererea domnitorului Radu I, și sunt păstrate până astăzi la Mănăstirea Curtea de Argeș, unde mii de pelerini vin anual pentru a se ruga și a cere ajutor.

Semnificația zilei de 7 decembrie în calendarul ortodox

Ziua de 7 decembrie este marcată cu cruce roșie, ceea ce indică un praznic important. Credincioșii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie și să își îndrepte gândul către faptele de milostenie, în spiritul Sfintei Filofteia.

Aceasta este considerată ocrotitoarea:

  • copiilor și tinerelor
  • mamelor aflate în dificultate
  • celor aflați în suferință sau lipsuri
  • familiilor care caută armonie și sprijin divin

De asemenea, aceasta este o zi în care se pomenesc și cei care poartă numele Filofteia, Filofteea, Teia, Fia sau alte derivate.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Filofteia

În multe zone ale țării, 7 decembrie este privită ca o zi a milei și a bunătății. Se spune că cei care ajută un om aflat în nevoie în această zi primesc binecuvântare și protecție în anul ce urmează. Tot astăzi, femeile obișnuiesc să împartă colaci, apă, pâine sau mâncare gătită, în amintirea gesturilor făcute de Sfânta Filofteia.

În gospodăriile tradiționale, nu se lucrează la câmp sau în gospodărie, iar unele femei evită lucrul cu acul sau foarfeca, crezând că astfel aduc bunăstare și protecție casei.

Sfântul Ambrozie, pomenit tot pe 7 decembrie

Pe lângă Sfânta Filofteia, calendarul ortodox îl pomenește astăzi și pe Sfântul Ambrozie al Mediolanului, unul dintre cei mai mari episcopi ai Apusului, cunoscut pentru scrierile sale teologice și pentru curajul cu care a apărat credința creștină.

