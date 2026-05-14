Percheziții pentru achiziții suspecte la Complexul Energetic Oltenia. Au fost ridicate acte și echipamente

14 mai 2026, 11:13
Complexul Energetic Oltenia. Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Achiziții suspecte la Complexul Energetic Oltenia
  2. Ce bunuri au fost ridicate?

Mai multe înscrisuri, documente contabile, şase telefoane mobile şi un laptop au fost ridicate miercuri, 13 mai, în urma percheziţiilor derulate la domiciliile şi sediile unor companii din municipiul Bucureşti şi judeţele Gorj, Argeş, Ilfov şi Mehedinţi, într-un dosar legat de achiziţii la Complexul Energetic Oltenia.

Achiziții suspecte la Complexul Energetic Oltenia

Anchetatorii investighează o procedură de achiziţie publică având ca obiect închirierea de utilaje şi echipamente de construcţii şi lucrări publice în cadrul Complexului Energetic Oltenia, în care membri ai unei comisii de evaluare ar fi acceptat documentaţia depusă de o societate comercială „fără respectarea prevederilor legale şi a cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini”.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj a transmis că faptele cercetate se încadrează în infracţiunile de abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar percheziţiile fac parte din investigaţii menite să stabilească întreaga activitate infracţională.

„La data de 13 mai, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au pus în aplicare 19 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Gorj, Argeş, Ilfov şi Mehedinţi, la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale.

Activităţile au fost desfăşurate într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2025 – martie 2026, membri ai unei comisii de evaluare din cadrul unei societăţi comerciale, desemnaţi într-o procedură de achiziţie publică având ca obiect închirierea de utilaje şi echipamente de construcţii şi lucrări publice, ar fi acceptat documentaţia depusă de o societate comercială fără respectarea prevederilor legale şi a cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini” au transmis, joi, reprezentanţii IPJ Gorj.

Ce bunuri au fost ridicate?

Conform comunicatului IPJ Gorj, în urma percheziţiilor anchetatorii au ridicat mai multe înscrisuri şi documente contabile care aparţin persoanelor vizate de anchetă. Aceleaşi surse au precizat că au fost confiscate şase telefoane mobile şi un laptop folosit de persoanele investigate.

Documentele ridicate urmează a fi analizate pentru a stabili modul în care s-ar fi produs pretinsa încălcare a prevederilor legale în cadrul procedurii de închiriere de utilaje şi echipamente pentru lucrări publice.

Operaţiunea din 13 mai a fost executată de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, prin punerea în aplicare a 19 mandate de percheziţie domiciliară.

Mandatele au vizat locuinţele unor persoane fizice şi sediile unor societăţi comerciale pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Gorj, Argeş, Ilfov şi Mehedinţi.

