Nicolas Maduro împarte o celulă cu 18 deținuți în New York,spune fiul său

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 11:14
Nicolas Maduro. Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
  1. În ce condiții este deținut Nicolas Maduro în Statele Unite
  2. Care sunt acuzațiile aduse fostului lider 
  3. Cum a influențat capturarea lui Maduro situația politică din Venezuela

Nicolas Maduro, aflat în prezent în detenție în Statele Unite, este nevoit să împartă celula cu alți 18 deținuți. Fostul lider a fost capturat la începutul anului și dus la New York pentru a fi judecat.

În ce condiții este deținut Nicolas Maduro în Statele Unite

Fostul președinte, în vârstă de 63 de ani, este închis în Brooklyn alături de soția sa, Cilia Flores, ambii așteptând procesul după ce au pledat nevinovat, scrie Agerpres.

Fiul acestora a dezvăluit că în aceeași celulă cu tatăl său a fost deținut pentru scurt timp și rapperul Tekashi 6ix9ine.

Familia a fost luată prin surprindere de operațiunea militară americană din 3 ianuarie, în ciuda tensiunilor constante cu administrația Trump.

Care sunt acuzațiile aduse fostului lider 

Capturarea sa a fost urmată de acuzații penale grave, printre care se numără și conspirația la narcoterorism.

Fiul său, cunoscut sub numele de „Nicolasito”, a respins categoric aceste învinuiri, susținând că dosarul este unul motivat politic. Acesta a negat orice legătură a familiei sale cu traficul de droguri sau activitățile teroriste.

Cum a influențat capturarea lui Maduro situația politică din Venezuela

După ce Maduro a fost scos din funcție prin intervenția forțelor speciale, fiul său a contestat ideea că Statele Unite ar deține controlul total asupra guvernării din Venezuela.

Acesta susține că inițiativele recente, precum legea amnistiei și deschiderea sectorului petrolier, sunt decizii interne ale țării.

Chiar dacă statul a fost nevoit să facă anumite concesii economice, orientarea socialistă a Cubei rămâne în vigoare, conform afirmațiilor făcute de fiul fostului lider.

