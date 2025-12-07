UPDATE: Alegeri Primăria București 2025: Secțiile de votare s-au deschis. Prezența, mult mai mică față de precedentele alegeri. Câți bucureșteni au votat deja

B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
07 dec. 2025, 07:08
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Unde se votează și cine poate vota
  2. Măsuri speciale pentru persoanele cu deficiențe de vedere
  3. Cine sunt candidații pentru Primăria Capitalei

UPDATE 8:00: Bucureștenii se mobilizează destul de greu la vot pentru a-și alege primarul general. În doar o oră de la deschiderea urnelor, prezența la vot în Capitală este de doar 0,88 % (15.908 de votanți).

Amintim că la alegerile locale din luna iulie 2024, prezența în București la ora 8.00 era de 1,27% (23.125 de votanți). De asemenea, la localele din septembrie 2020, prezența în București la ora 8.00 a fost de 1,67% (30.525 de votanți).

UPDATE 7:35: Secțiile de votare s-au deschis, începând cu ora 07:00, și se vor închide la ora 21:00, fără posibilitate de prelungire a programului de vot. Până la această oră, peste 10.000 de bucureșteni au ieșit la vot.

Cele mai mici prezențe la vot se înregistrează la această oră în Sectoarele 3 și 5 (0,45%), iar în Sectoarele 1 și 4 cea mai mare prezență (0,59%). În total, au votat 9700 de bucureșteni, adică 0,54% din totalul alegătorilor.

Știrea inițială:

Duminică, românii sunt chemați la urne într-un scrutin local parțial important, care va decide cine conduce Capitala și alte administrații locale pentru următorii doi ani și jumătate. Pe lângă alegerile pentru Primăria Generală a Bucureștiului și Președinția Consiliului Județean Buzău, procese electorale similare au loc în 12 localități din țară.

Unde se votează și cine poate vota

Autoritățile au organizat 1.771 de secții de votare, iar regulile sunt stricte: votul poate fi exprimat doar la secția unde alegătorul este arondat, conform domiciliului sau reședinței. Cei care votează în baza vizei de flotant trebuie să fi stabilit reședința cu cel puțin șase luni înainte de ziua scrutinului, adică înainte de 7 iunie 2025.

În București, alegătorii pot vota exclusiv în sectorul unde locuiesc. Pentru verificarea secției exacte, aceștia pot consulta Registrul electoral sau lista secțiilor disponibilă pe site-ul AEP.

Procesul de vot se desfășoară între orele 07:00 și 21:00, accesul fiind permis pe baza unui act de identitate valabil. Sunt acceptate cartea de identitate, buletinul, pașaportul diplomatic sau de serviciu, precum și carnetul militar pentru elevii instituțiilor militare. Cetățenii UE cu domiciliul în România votează în aceleași condiții, prezentând documentul de identitate însoțit de dovada adresei.

Un element esențial: fotografierea buletinului de vot este interzisă. Alegătorii care au nevoie de ajutor pot intra în cabină cu un însoțitor, atât timp cât acesta nu este membru al biroului electoral și nu este candidat.

Măsuri speciale pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Pentru prima dată, Autoritatea Electorală Permanentă implementează un proiect-pilot dedicat alegătorilor cu deficiențe de vedere. În șase centre din București, câte unul în fiecare sector, au fost amenajate 24 de secții cu dotări speciale pentru facilitarea votului independent al acestor persoane.

Cine sunt candidații pentru Primăria Capitalei

În competiția pentru funcția de primar general s-au înscris 17 candidați, însă doi dintre ei, Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici, și-au anunțat retragerea după termenul legal, astfel că numele lor rămân pe buletine, iar voturile vor fi numărate.

Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de primar general al Capitalei:

  • Poziţia 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România
  • Poziţia 2 – Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat
  • Poziţia 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri
  • Poziţia 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal
  • Poziţia 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate
  • Poziţia 6 – Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache
  • Poziţia 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare
  • Poziţia 8 – Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit
  • Poziţia 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român Poziţia
  • 10 – Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune
  • Poziţia 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”
  • Poziţia 12 – Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent
  • Poziţia 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent
  • Poziţia 14 – Gheorghe Neţoiu – candidat independent
  • Poziţia 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent
  • Poziţia 16 – Angela Negrotă – candidat independent
  • Poziţia 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.
