Antena Group a pierdut procesul cu chef Florin Dumitrescu, prin care îi cerea acestuia 100.000 de euro. În mod bizar, Antena a câștigat un proces similar împotriva lui chef Sorin Bontea. Ambele decizii sunt în primă instanță și pot fi atacate cu apel.

Ce au spus Florin Dumitrescu și Antena în instanță

Antena Group l-a acţionat în instanţă pe Florin Dumitrescu pentru că ar fi încălcat o clauză din contract. Potrivit clauzei, Dumitrescu nu putea realiza materiale online pentru alte companii fără a avea acordul scris al Antenei, încălcarea regulii atrăgând penalităţi de 100.000 de euro. Antena a reclamant în instanță încălcarea acestei clauze și a cerut ca chef-ul să-i plătească cele 100.000 de euro.

În schimb, Florin Dumitrescu a susţinut că niciodată Antena nu i-a cerut acordul scris pentru postările-reclamă, informează

Mai mult, la paginile sale de socializare avea acces inclusiv un angajat al Antenei Group, care posta la rândul său: „Rezultă, aşadar, că timp de şapte ani, Antena nu a avut nicio problemă cu postările de pe paginile noastre de socializare, pentru că, doar în contextul deteriorarii grave a relaţiei de colaborare dintre noi şi reclamantă, dintr-o dată, toate aceste postări să devină ilicite şi să ne fie solicitate despăgubiri de ordinul milioanelor de euro”.

De asemenea, Dumitrescu a acuzat la rândul său grupul Antena că a început brusc să invoce clauza abia după ce el şi ceilalţi juraţi au refuzat continuarea colaborării pentru sezonul 13 „Chefi la cuţite”, iar solicitările de milioane de euro aveau rol de presiune şi intimidare în contextul negocierilor pentru noul sezon.

Ce a decis Tribunalul București

„Respinge acţiunea ca nefondată. Obligă reclamanta la plata către pârât a sumei de 17.764,32 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, ce se va introduce la Tribunalul Bucureşti, în 30 de zile de la comunicare. Pronunţată azi, 11 mai 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, a decis Tribunalul Bucureşti, potrivit Pagina de Media.

Judecătorul i-a dat dreptate lui Dumitrescu și chiar a constatat că Antena a folosit clauza ca instrument de presiune. Magistratul a apreciat că solicitarea de 1,3 milioane de euro transmisă iniţial lui Dumitrescu, în timpul negocierilor tensionate pentru noul sezon, avea efect intimidant şi reprezenta un „veritabil abuz de drept”.

Recent, Tribunalul Bucureşti a dat un verdict fix pe dos în procesul similar dintre Antena Group și chef Sorin Bontea.