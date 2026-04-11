Nicușor Dan a fost surprins într-o fotografie alături de Virgiliu Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, în . Președintele a mers la mănăstirea Cornu, locul unde se află și reședința fostului premier Adrian Năstase.

Unde a avut loc întâlnirea în care Nicușor Dan a fost surprins într-o fotografie

Virgil Nanu a publicat pe pagina sa de Facebook o serie de fotografii care îl surprind alături de Președintele României. Acesta a precizat că a fost o surpriză că l-a găsit pe președinte printre oameni, chiar dacă nu a existat un anunț oficial sau protocol.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei. Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor. Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun. M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a scris Virgil Nanu pe pagina sa de .

Ce controverse politice au apărut după numirile făcute de președinte

Această vizită la mănăstire vine după ce Nicușor Dan a provocat un val de discuții prin numirea noilor procurori-șefi.

Președintele a acceptat aproape toate propunerile venite de la ministrul PSD Radu Marinescu, fapt care i-a atras critici din partea susținătorilor, dar și aprecieri de la anumiți lideri PNL și PSD.

Deși CSM a dat aviz negativ de 4 ori pentru Cristina Chiriac, Marius Voineag și Alex Florența, Dan a semnat numirile acestora, chiar dacă în trecut i-a criticat dur pe social-democrați.

„M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a mai spus liderul PSD despre Nicușor Dan, conform postării sale.

Ce reprezintă pentru Nicușor Dan vizitele la mănăstire

Președintele obișnuiește să își petreacă zilele libere de sărbători în locuri sfinte, alături de familie.

De când a preluat mandatul, acesta a mers la Mănăstirea Sâmbăta de Sus pentru primul său concediu și a urcat pe munte până la chilia lui Arsenie Boca.

Acele momente au coincis cu decizii politice importante, cum a fost retrimiterea în Parlament a legii anti-extremism, o hotărâre care a provocat reacții la nivel internațional la acea vreme.