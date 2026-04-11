(FOTO) Nicușor Dan, surprins cu șeful PSD Prahova la mănăstire în Vinerea Mare. Daniel Nanu:„Fără anunț, fără protocol”

Flavia Codreanu
11 apr. 2026, 09:29
sursă foto: Facebook/ Virgiliu Daniel Nanu
  1. Unde a avut loc întâlnirea în care Nicușor Dan a fost surprins într-o fotografie
  2. Ce controverse politice au apărut după numirile făcute de președinte
  3. Ce reprezintă pentru Nicușor Dan  vizitele la mănăstire

Nicușor Dan a fost surprins într-o fotografie alături de Virgiliu Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, în Vinerea Mare.  Președintele a mers la mănăstirea Cornu, locul unde se află și reședința fostului premier Adrian Năstase.

Unde a avut loc întâlnirea în care Nicușor Dan a fost surprins într-o fotografie

Virgil Nanu a publicat pe pagina sa de Facebook o serie de fotografii care îl surprind alături de Președintele României. Acesta a precizat că a fost o surpriză că l-a găsit pe președinte printre oameni, chiar dacă nu a existat un anunț oficial sau protocol.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei. Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor. Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun. M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a scris Virgil Nanu pe pagina sa de Facebook.

sursă foto: Facebook/ Daniel Nanu

Ce controverse politice au apărut după numirile făcute de președinte

Această vizită la mănăstire vine după ce Nicușor Dan a provocat un val de discuții prin numirea noilor procurori-șefi.

Președintele a acceptat aproape toate propunerile venite de la ministrul PSD Radu Marinescu, fapt care i-a atras critici din partea susținătorilor, dar și aprecieri de la anumiți lideri PNL și PSD.

Deși CSM a dat aviz negativ de 4 ori pentru Cristina Chiriac, Marius Voineag și Alex Florența, Dan a semnat numirile acestora, chiar dacă în trecut i-a criticat dur pe social-democrați.

„M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a mai spus liderul PSD despre Nicușor Dan, conform postării sale.

Ce reprezintă pentru Nicușor Dan  vizitele la mănăstire

Președintele obișnuiește să își petreacă zilele libere de sărbători în locuri sfinte, alături de familie.

De când a preluat mandatul, acesta a mers la Mănăstirea Sâmbăta de Sus pentru primul său concediu și a urcat pe munte până la chilia lui Arsenie Boca.

Acele momente au coincis cu decizii politice importante, cum a fost retrimiterea în Parlament a legii anti-extremism, o hotărâre care a provocat reacții la nivel internațional la acea vreme.

sursă foto: Facebook/ Daniel Nanu
Citește și...
11:34 - Donald Trump, încrezător în negocierile cu Iranul: „Vom deschide Strâmtoarea Ormuz destul de curând”
10:31 - (VIDEO) Momentul în care Capsula Orion s-a întors pe Pământ după 10 zile în spațiu
10:03 - Casa șefului OpenAI a fost vizată de un atac cu cocktail Molotov. Ce a amenințat agresorul înainte să fie prins
23:57 - Consiliul pentru Pace a fost pus pe butuci. Organismul lui Trump nu are bani să funcționeze
23:55 - Probleme neașteptate în familia Cristina Cioran, chiar înainte de sărbători. Ce i s-a întâmplat fostei prezentatoare TV
23:52 - În ce stare se află Fulgy, ajuns la Psihiatrie. Viorica și Ioniță de la Clejani au spus ce se întâmplă cu fiul lor: „Am mers la biserică să ne rugăm pentru el”
23:36 - Cum vrea PSD să scumpească biletele și la metrou, și la STB, deși public plânge de mila bucureștenilor
23:32 - Cea mai înaltă clădire din lume este aproape gata. Zgârie-norul din China va fi inaugurat după 18 ani de așteptare
23:28 - Atac cu cocktail Molotov asupra casei boss-ului ChatGPT. Autoritățile au arestat un suspect
22:58 - Kelemen Hunor, în campanie cu Viktor Orban la Debrețin. Premierul maghiar a zis despre liderul UDMR că e „șeful ardelenilor” (VIDEO, FOTO)