Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință

Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință

Ana Beatrice
24 oct. 2025, 18:42
Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință
Sursa foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Areta
  2. De ce este pomenit de Biserica Ortodoxă
  3. Ce rugăciune poți rosti pentru ajutor, credință și apărare de nedreptate

Sfântul Mare Mucenic Areta este pomenit de Biserica Ortodoxă în fiecare an, pe data de 24 octombrie. El este un exemplu de credință neclintită, care a preferat moartea în locul lepădării de Hristos. Sfântul Areta a fost conducătorul cetății Negran din Arabia, în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, în secolul al VI-lea.

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Areta

Sfântul Areta era cunoscut pentru blândețe, dreptate și pentru dragostea lui sinceră față de oameni. El a condus cetatea Negran cu înțelepciune și credință, fiind respectat nu doar de creștini, ci și de păgâni. Când regele Dunaan a pornit prigoana împotriva credincioșilor, Areta a refuzat să se lepede de Hristos, chiar sub amenințarea morții.

După cucerirea cetății, el și alți peste 340 de creștini au fost capturați și supuși unor chinuri cumplite. În ciuda suferințelor, Sfântul Areta a rămas neclintit în credință și a mărturisit numele Domnului până la sfârșit. Moartea lui a fost o jertfă deplină, iar curajul său a întărit credința celor care au asistat la mucenicia sa.

De ce este pomenit de Biserica Ortodoxă

Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Areta ca pe un apărător al credinței creștine și al adevărului Evangheliei. Pomenirea lui ne amintește că iubirea față de Hristos este mai puternică decât orice teamă sau prigoană omenească. Prin viața sa, el ne arată că adevărata putere a omului stă în credință, răbdare și curaj în fața suferinței.

Acesta este considerat ocrotitorul celor persecutați pentru credință și al celor care trec prin greutăți sufletești. Mulți credincioși se roagă lui pentru tărie, pace lăuntrică și curajul de a-și mărturisi credința în vremuri tulburi.

Ce rugăciune poți rosti pentru ajutor, credință și apărare de nedreptate

Sfinte Mucenice Areta, ostaș neînfricat al lui Hristos,
care ai mărturisit credința ta cu bărbăție și ai răbdat moartea pentru Domnul,
primește și rugăciunea mea cea smerită.

Tu, care ai suferit cu demnitate pentru adevăr,
roagă-te lui Hristos Dumnezeu să-mi dăruiască și mie putere în încercări,
răbdare în necazuri și lumină în vreme de întunecare.

Fii mijlocitor pentru sufletul meu, Sfinte Areta,
păzește-mă de primejdii, de oameni răi și de gândurile potrivnice,
și întărește-mă să urmez voia lui Dumnezeu cu inimă curată.

Roagă-te să dobândesc iertarea păcatelor mele,
să fiu păzit de tot răul și să ajung la limanul mântuirii.

Pentru rugăciunile tale, Sfinte Mucenice Areta,
și ale tuturor celor ce împreună cu tine au pătimit,
miluiește-ne, Doamne, și dă-ne pace și binecuvântare.

Amin.

Tags:
