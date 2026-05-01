Dezvoltarea economică a României nu se resimte uniform în toate regiunile. Diferențele de venit dintre români devin din ce în ce mai evidente. Unele județe înregistrează creșteri consistente ale salariilor și atrag mai multe oportunități. Altele rămân blocate în stagnare sau chiar înregistrează scăderi. Nivelul de trai ajunge astfel să fie tot mai dependent de zona în care trăiești.
Diferențele de venit dintre regiuni devin tot mai evidente. Potrivit analizei realizate de Economedia, pe baza informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică, București rămâne lider detașat. Este singura zonă din țară unde salariul mediu net a trecut de 7.000 de lei, depășind clar pragul de 6.000. În același timp, regiunea București-Ilfov continuă să domine din punct de vedere economic, cu venituri medii de peste 6.300 de lei.
În clasamentul salariilor se regăsesc în continuare județe precum Cluj, Timiș și Sibiu, unde veniturile depășesc constant pragul de 5.000 de lei. Performanța acestor zone nu este întâmplătoare. Ele reușesc să atragă investiții consistente, în special în domenii precum tehnologia și industria. Ca rezultat, apar tot mai multe locuri de muncă bine plătite, iar activitatea economică se dezvoltă accelerat.
Schimbările reale nu se văd doar în marile orașe, ci mai ales în zonele care vin puternic din urmă. Deși centrele economice rămân în top, cele mai mari salturi procentuale apar în județe care până de curând nu erau în prim-plan. Mehedinți și Vâlcea sunt exemple clare, cu creșteri vizibile într-un timp scurt.
Cel mai impresionant caz este însă Sibiu, unde salariile au urcat cu peste 9,5%, semn al unei economii locale în plină expansiune. În aceste regiuni, veniturile se apropie sau chiar depășesc 5.700 de lei, ceea ce confirmă că evoluția nu este întâmplătoare. Investițiile noi, dezvoltarea unor industrii competitive și cererea tot mai mare de forță de muncă bine pregătită schimbă rapid echilibrul. Practic, aceste județe recuperează teren și încep să conteze tot mai mult pe harta economică a țării.
Nu toate regiunile țării merg în aceeași direcție, iar diferențele devin tot mai vizibile. În timp ce unele județe cresc accelerat, altele se confruntă cu stagnare sau chiar regres. Un exemplu clar este Olt, unde salariul mediu net a scăzut cu peste 5% într-un singur an.
Dacă anterior depășea 5.200 de lei, acum a coborât sub pragul de 5.000 de lei, semnalând o schimbare negativă. Aceste scăderi nu apar întâmplător, ci reflectă probleme mai profunde, precum lipsa investițiilor sau dificultăți în anumite sectoare economice.
În plus, există și alte județe unde creșterile sunt aproape inexistente, ceea ce adâncește și mai mult decalajul față de zonele dezvoltate. Practic, harta salariilor începe să contureze tot mai clar două realități economice diferite în România.
Privind dincolo de media națională, diferențele devin evidente. În ianuarie 2026, salariul mediu net a ajuns la 5.518 lei, în creștere cu aproximativ 3,6% față de anul precedent, însă această cifră nu reflectă realitatea din toate zonele țării. În vest și centru, ritmul de creștere este mai alert, iar nivelul de trai urcă vizibil de la an la an.
În schimb, sudul și o parte din est rămân în urmă, cu venituri mai mici și evoluții modeste. Diferențele se văd clar și la nivel regional, unde decalajele ajung la sume semnificative. De exemplu, în nord-vest salariile sunt cu aproximativ 2.000 de lei mai mici decât în regiunea București-Ilfov.