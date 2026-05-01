În clasamentul salariilor se regăsesc în continuare județe precum , Timiș și Sibiu, unde veniturile depășesc constant pragul de 5.000 de lei. Performanța acestor zone nu este întâmplătoare. Ele reușesc să atragă investiții consistente, în special în domenii precum tehnologia și industria. Ca rezultat, apar tot mai multe locuri de muncă bine plătite, iar activitatea economică se dezvoltă accelerat.

Județele care înregistrează cele mai rapide creșteri salariale

Schimbările reale nu se văd doar în marile orașe, ci mai ales în zonele care vin puternic din urmă. Deși centrele economice rămân în top, cele mai mari salturi procentuale apar în județe care până de curând nu erau în prim-plan. Mehedinți și Vâlcea sunt exemple clare, cu creșteri vizibile într-un timp scurt.

Cel mai impresionant caz este însă Sibiu, unde salariile au urcat cu peste 9,5%, semn al unei economii locale în plină expansiune. În aceste regiuni, veniturile se apropie sau chiar depășesc 5.700 de lei, ceea ce confirmă că evoluția nu este întâmplătoare. Investițiile noi, dezvoltarea unor industrii competitive și cererea tot mai mare de forță de muncă bine pregătită schimbă rapid echilibrul. Practic, aceste județe recuperează teren și încep să conteze tot mai mult pe harta economică a țării.

Regiunile în care salariile stagnează sau scad

Nu toate regiunile țării merg în aceeași direcție, iar diferențele devin tot mai vizibile. În timp ce unele județe cresc accelerat, altele se confruntă cu stagnare sau chiar regres. Un exemplu clar este Olt, unde salariul mediu net a scăzut cu peste 5% într-un singur an.

Dacă anterior depășea 5.200 de lei, acum a coborât sub pragul de 5.000 de lei, semnalând o schimbare negativă. Aceste scăderi nu apar întâmplător, ci reflectă probleme mai profunde, precum lipsa investițiilor sau dificultăți în anumite sectoare economice.

În plus, există și alte unde creșterile sunt aproape inexistente, ceea ce adâncește și mai mult decalajul față de zonele dezvoltate. Practic, harta salariilor începe să contureze tot mai clar două realități economice diferite în România.