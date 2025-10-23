B1 Inregistrari!
Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc pe 26 octombrie. Programul complet al zilei + la ce trebuie să fie atenți credincioșii

Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc pe 26 octombrie. Programul complet al zilei + la ce trebuie să fie atenți credincioșii

Ana Maria
23 oct. 2025, 17:41
Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc pe 26 octombrie. Programul complet al zilei + la ce trebuie să fie atenți credincioșii
Sursa foto: Basilica.ro
Cuprins
  1. Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Cine va oficia slujba
  2. Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Care este programul complet al zilei de 26 octombrie
  3. Ce trebuie să știe credincioșii care vin la eveniment
  4. La ce să fie atenți credincioșii înainte de a intra în Catedrala Națională

Duminică, 26 octombrie 2025, va avea loc Sfințirea picturii Catedralei Naționale, un eveniment religios de o importanță istorică. La evenimentul istoric sunt așteptați peste 10.000 de credincioși.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Cine va oficia slujba

Slujba va fi oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, alături de un impresionant sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Evenimentul are loc la 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, și la 100 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, dar și la 18 ani după așezarea pietrei de temelie a Catedralei.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Care este programul complet al zilei de 26 octombrie

  • 07:30 – 10:00: Săvârșirea Sfintei Liturghii în interiorul Catedralei Naționale.
  • 10:15: Sosirea Patriarhilor Bartolomeu I și Daniel.
  • 10:30 – 12:30: Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale.
  • 12:30 – 20:00: Închinarea credincioșilor în Sfântul Altar, mai întâi a invitaților oficiali, apoi a grupurilor venite din eparhii.
  • 20:00: Accesul general al pelerinilor din afara perimetrului Catedralei. Închinarea va fi posibilă și în zilele de 27–31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții.

Ce trebuie să știe credincioșii care vin la eveniment

Patriarhia Română a pregătit pliante informative despre Catedrala Națională, considerată un simbol al spiritualității românești. Monumentul are 120 de metri înălțime, opt lifturi, clopote de 33 de tone și o turla principală Pantocrator care găzduiește o icoană de mozaic de 150 de metri pătrați.

Sub esplanadă se află „Peștera Sfântului Andrei”, un spațiu cu o capacitate de aproape 7.000 de persoane, destinat activităților culturale și sociale.

La ce să fie atenți credincioșii înainte de a intra în Catedrala Națională

Organizatorii evenimentului și Patriarhia Română le recomandă credincioșilor să vină din timp, să respecte indicațiile voluntarilor și să fie atenți la regulile de acces în interiorul Catedralei Naționale.

Intrarea în Sfântul Altar se va face ordonat, pe rânduri, începând cu invitații oficiali, urmați de grupurile din eparhii și de publicul larg, potrivit Basilica. Cei care nu vor reuși să intre duminică se pot închina și în zilele următoare – între 27 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.

Credincioșii sunt sfătuiți:

  • să evite aducerea obiectelor voluminoase sau bagajelor mari;
  • să respecte indicțiile personalului de ordine și ale Jandarmeriei;
  • să nu se înghesuie în zonele de acces spre piațeta Catedralei;
  • să aibă sticle de apă și îmbrăcăminte adecvată, dat fiind timpul îndelungat al evenimentului;
  • să consulte pliantele oferite de Patriarhie, care conțin informații utile despre Catedrala Națională, programul liturgic și regulile de comportament în lăcașul de cult.

Patriarhia atrage atenția că fotografiile și filmările în interiorul Altarului nu sunt permise, iar zona va fi monitorizată de forțele de ordine pentru siguranța tuturor participanților.

