Duminică, 26 octombrie 2025, va avea loc Sfințirea picturii Catedralei Naționale, un eveniment religios de o importanță istorică. La evenimentul istoric sunt așteptați peste 10.000 de credincioși.
Slujba va fi oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, alături de un impresionant sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.
Evenimentul are loc la 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, și la 100 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, dar și la 18 ani după așezarea pietrei de temelie a Catedralei.
Patriarhia Română a pregătit pliante informative despre Catedrala Națională, considerată un simbol al spiritualității românești. Monumentul are 120 de metri înălțime, opt lifturi, clopote de 33 de tone și o turla principală Pantocrator care găzduiește o icoană de mozaic de 150 de metri pătrați.
Sub esplanadă se află „Peștera Sfântului Andrei”, un spațiu cu o capacitate de aproape 7.000 de persoane, destinat activităților culturale și sociale.
Organizatorii evenimentului și Patriarhia Română le recomandă credincioșilor să vină din timp, să respecte indicațiile voluntarilor și să fie atenți la regulile de acces în interiorul Catedralei Naționale.
Intrarea în Sfântul Altar se va face ordonat, pe rânduri, începând cu invitații oficiali, urmați de grupurile din eparhii și de publicul larg, potrivit Basilica. Cei care nu vor reuși să intre duminică se pot închina și în zilele următoare – între 27 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.
Credincioșii sunt sfătuiți:
Patriarhia atrage atenția că fotografiile și filmările în interiorul Altarului nu sunt permise, iar zona va fi monitorizată de forțele de ordine pentru siguranța tuturor participanților.