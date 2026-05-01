Fără actori AI la Premiile Oscar! Academia de film americană impune reguli noi pentru viitoarele ediții

Fără actori AI la Premiile Oscar! Academia de film americană impune reguli noi pentru viitoarele ediții

Flavia Codreanu
01 mai 2026, 22:43
sursă foto: Pexels
Cuprins
  1. Ce interdicții aduc Premiile Oscar pentru anul 2027 legate folosirea inteligenței artificiale
  2. Ce schimbări apar la nominalizări pentru Premiile Oscar
  3. Cum se extinde aria de selecție pentru Oscaruri în 2027

Premiile Oscar pentru anul 2027 au intrat deja în atenția publicului după ce Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a stabilit noi reguli.

Ce interdicții aduc Premiile Oscar pentru anul 2027 legate folosirea inteligenței artificiale

Academia a emis reguli noi pentru ediția din 2027, clarificând faptul că un actor „sintetic” (fals) nu poate fi eligibil pentru o astfel distincție, chiar dacă tehnologia AI poate fi folosită ca instrument de lucru.

Această decizie vine ca răspuns la îngrijorările legate de înlocuirea oamenilor cu tehnologie generativă pentru reducerea costurilor, fenomen care a stârnit deja reacții negative din partea sindicatului actorilor. De asemenea, instituția a precizat că toate scenariile trebuie să fie scrise obligatoriu de oameni pentru a intra în competiție.

Ce schimbări apar la nominalizări pentru Premiile Oscar

O noutate importantă în regulament permite actorilor să primească mai multe nominalizări la aceeași categorie, dacă performanțele lor se află în primele cinci locuri în urma votului. Această măsură este menită să oprească „frauda de categorie”. Prin această tehnică echipele de campanie promovau strategic doar un film pentru a nu diviza voturile în cazul actorilor cu două producții în același an, scrie revista Variety.

Academia își rezervă dreptul de a cere dovezi suplimentare pentru a verifica dacă producțiile propuse sunt rezultatul muncii umane.

Cum se extinde aria de selecție pentru Oscaruri în 2027

Regulile noi lărgesc posibilitățile de calificare pentru filmele non-engleze, oferind șanse mai multe producțiilor care câștigă premii importante la festivaluri de prestigiu.

Astfel, pe lângă propunerile naționale oficiale, se vor putea califica automat câștigătorii trofeelor principale de la Berlin, Cannes, Veneția, Toronto, Sundance și Busan. Această schimbare oferă o deschidere mai mare cinematografiei internaționale și recunoaște valoarea competițiilor de top din întreaga lume.

Citește și...
O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)
Externe
O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)
Activisti protestează de 1 mai în întreagă lume. Ce au cerut și ce mesaje au transmis sindicaliștii (VIDEO)
Externe
Activisti protestează de 1 mai în întreagă lume. Ce au cerut și ce mesaje au transmis sindicaliștii (VIDEO)
Lovitură pentru industria auto din Europa! Donald Trump majorează masiv taxele vamale
Externe
Lovitură pentru industria auto din Europa! Donald Trump majorează masiv taxele vamale
De ce se sperie păsările mai repede de femei? Descoperirea interesantă făcută de cercetători
Externe
De ce se sperie păsările mai repede de femei? Descoperirea interesantă făcută de cercetători
Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)
Externe
Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)
O româncă a atacat două persoane la metroul din Viena. Arma folosită i-a lăsat mască pe anchetatori
Externe
O româncă a atacat două persoane la metroul din Viena. Arma folosită i-a lăsat mască pe anchetatori
Trump ține la imaginea lui. Refuză să poarte vesta antiglonț pentru că nu i-ar avantaja silueta: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”
Externe
Trump ține la imaginea lui. Refuză să poarte vesta antiglonț pentru că nu i-ar avantaja silueta: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”
Tensiuni uriașe pe străzile Londrei: Premierul Keir Starmer promite protecție sporită pentru cetățeni
Externe
Tensiuni uriașe pe străzile Londrei: Premierul Keir Starmer promite protecție sporită pentru cetățeni
Trump elimină tarifele pentru whiskey după vizita Regelui Charles la Casa Albă. Cum influențează această decizie relațiile comerciale dintre SUA și Regatul Unit
Externe
Trump elimină tarifele pentru whiskey după vizita Regelui Charles la Casa Albă. Cum influențează această decizie relațiile comerciale dintre SUA și Regatul Unit
O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere
Externe
O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere
23:14 - Divorțul Ioanei și al lui Ilie Năstase, tot mai tensionat. Ce s-a întâmplat la ultimul termen: „A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”
22:44 - O racheta Space X urmează să lovească Luna. Când va avea loc impactul urmărit acum de astronomi
22:34 - Salariile din România în 2026 diferă puternic între regiuni. Unde se câștigă cel mai bine și unde veniturile sunt în scădere
22:08 - Ludovic Orban, despre negocierile lui Bolojan și raportul de forțe din Parlament: „PSD-iştii încearcă să facă o paletă de oferte care țin mai mult de interese de natură personală” (VIDEO)
22:03 - Apă de nuci în bere neagră și stridii. Ce combinații inovatoare se găsesc în meniul lui Richard Abou Zaki.
22:03 - O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)
21:28 - Tragedie la Breaza: Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul
21:18 - Activisti protestează de 1 mai în întreagă lume. Ce au cerut și ce mesaje au transmis sindicaliștii (VIDEO)
21:05 - Lovitură pentru fostul partener al Marinei Almășan! Judecătorii au luat decizia
20:47 - Un trai decent, tot mai greu de atins. Cât te costă, de fapt, să trăiești fără stres în 2026