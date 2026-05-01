Premiile Oscar pentru anul 2027 au intrat deja în atenția publicului după ce Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a stabilit noi reguli.

Ce interdicții aduc Premiile Oscar pentru anul 2027 legate folosirea inteligenței artificiale

Academia a emis reguli noi pentru ediția din 2027, clarificând faptul că un actor „sintetic” (fals) nu poate fi eligibil pentru o astfel distincție, chiar dacă tehnologia AI poate fi folosită ca instrument de lucru.

Această decizie vine ca răspuns la îngrijorările legate de înlocuirea oamenilor cu tehnologie generativă pentru reducerea costurilor, fenomen care a stârnit deja reacții negative din partea sindicatului actorilor. De asemenea, instituția a precizat că toate trebuie să fie scrise obligatoriu de oameni pentru a intra în competiție.

Ce schimbări apar la nominalizări pentru Premiile Oscar

O noutate importantă în regulament permite actorilor să primească mai multe nominalizări la aceeași categorie, dacă performanțele lor se află în primele cinci locuri în urma votului. Această măsură este menită să oprească „frauda de categorie”. Prin această tehnică echipele de campanie promovau strategic doar un film pentru a nu diviza voturile în cazul actorilor cu două producții în același an, scrie revista .

Academia își rezervă dreptul de a cere dovezi suplimentare pentru a verifica dacă producțiile propuse sunt rezultatul muncii umane.

Cum se extinde aria de selecție pentru Oscaruri în 2027

Regulile noi lărgesc posibilitățile de calificare pentru filmele non-engleze, oferind șanse mai multe producțiilor care câștigă premii importante la festivaluri de prestigiu.

Astfel, pe lângă propunerile naționale oficiale, se vor putea califica automat câștigătorii trofeelor principale de la Berlin, Cannes, Veneția, Toronto, Sundance și Busan. Această schimbare oferă o deschidere mai mare cinematografiei internaționale și recunoaște valoarea competițiilor de top din întreaga lume.