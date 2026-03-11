B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Sofronie, unul dintre marii teologi ai creștinismului. De ce este prăznuit pe 11 martie

Sfântul Sofronie, unul dintre marii teologi ai creștinismului. De ce este prăznuit pe 11 martie

Ana Beatrice
11 mart. 2026, 13:46
Sfântul Sofronie, unul dintre marii teologi ai creștinismului. De ce este prăznuit pe 11 martie
Sursă Foto: Basilica.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Sofronie
  2. De ce este prăznuit Sfântul Sofronie pe 11 martie
  3. Cum se pot ruga credincioșii Sfântului Sofronie

În calendarul ortodox, ziua de miercuri, 11 martie, este dedicată pomenirii Sfântului Sofronie. Acesta este considerat una dintre figurile importante ale creștinismului timpuriu.

Cine a fost Sfântul Sofronie

Sfântul Sofronie a fost patriarhul Ierusalimului în secolul al VII-lea și unul dintre marii teologi ai vremii sale, potrivit Basilica.ro. A trăit într-o perioadă dificilă pentru Biserică, marcată de numeroase dispute teologice. Aceste încercări puneau la grea încercare unitatea credincioșilor. În ciuda acestor provocări, el a rămas un apărător ferm al credinței ortodoxe și al învățăturii corecte despre natura lui Hristos.

Cunoscut pentru înțelepciunea și cultura sa teologică, Sfântul Sofronie a scris numeroase texte și a rostit predici. Prin acestea, a încercat să lămurească adevărurile de credință și să întărească spiritual comunitatea creștină. În același timp, era apreciat pentru blândețea și grija față de oameni. Era văzut nu doar ca un mare învățat, ci și ca un păstor dedicat, preocupat de viața și sufletul credincioșilor pe care îi îndruma.

De ce este prăznuit Sfântul Sofronie pe 11 martie

Sfântul Sofronie este prăznuit în fiecare an pe 11 martie, zi în care Biserica amintește trecerea sa la cele veșnice. Viața sa a fost dedicată slujirii lui Dumnezeu și apărării credinței ortodoxe într-o perioadă dificilă pentru creștinism. De-a lungul timpului, a rămas în memoria credincioșilor ca un teolog înțelept și un păstor devotat al Bisericii.

Prin această zi de pomenire, creștinii îi cinstesc viața, învățăturile și statornicia în credință. Totodată, momentul devine un prilej de rugăciune și reflecție pentru cei care îi urmează exemplul de credință și smerenie.

Cum se pot ruga credincioșii Sfântului Sofronie

Sfinte Părinte Sofronie, păstor înțelept al Ierusalimului și apărător al dreptei credințe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei care cu credință te cinstim. Tu, care ai slujit cu smerenie și ai luminat Biserica prin învățăturile tale, ajută-ne să rămânem statornici în credință și puternici în fața încercărilor vieții.

Întărește-ne în rugăciune, luminează-ne mintea și călăuzește-ne pașii pe calea adevărului și a iubirii de Dumnezeu. Mijlocește pentru noi înaintea Domnului, ca să primim pace în suflet, ajutor în nevoi și binecuvântare în toate zilele vieții noastre.

Amin.

Tags:
Citește și...
Sfântul Codrat, pomenit pe 10 martie în calendarul ortodox. Cine a fost mucenicul din Corint
calendar religios
Sfântul Codrat, pomenit pe 10 martie în calendarul ortodox. Cine a fost mucenicul din Corint
Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, sărbătoriți pe 9 martie. Povestea ostașilor care au murit pentru credința lor
calendar religios
Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, sărbătoriți pe 9 martie. Povestea ostașilor care au murit pentru credința lor
Sfântul Conon din Isauria, cinstit pe 5 martie. Povestea mucenicului care și-a apărat credința până la moarte
calendar religios
Sfântul Conon din Isauria, cinstit pe 5 martie. Povestea mucenicului care și-a apărat credința până la moarte
Sfântul Gherasim de la Iordan, prăznuit pe 4 martie. Rugăciunea care aduce liniște și ajutor
calendar religios
Sfântul Gherasim de la Iordan, prăznuit pe 4 martie. Rugăciunea care aduce liniște și ajutor
3 martie: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, mărturisitori ai credinței în vremea prigoanelor
calendar religios
3 martie: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, mărturisitori ai credinței în vremea prigoanelor
2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție
calendar religios
2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție
Crezul, rugăciunea pe care toți creștinii o rostesc, dar puțini îi cunosc cu adevărat semnificația
calendar religios
Crezul, rugăciunea pe care toți creștinii o rostesc, dar puțini îi cunosc cu adevărat semnificația
Patriarhul Daniel, mesaj pentru creștinii ortodocși la intrarea în Postul Paștelui
calendar religios
Patriarhul Daniel, mesaj pentru creștinii ortodocși la intrarea în Postul Paștelui
Postul Sfintelor Paști 2026: când începe, ce semnifică și cum se ține cel mai aspru post din an
calendar religios
Postul Sfintelor Paști 2026: când începe, ce semnifică și cum se ține cel mai aspru post din an
Sfântul Leon, episcopul milostiv al Cataniei, comemorat pe 20 februarie. Viață, fapte și credință
calendar religios
Sfântul Leon, episcopul milostiv al Cataniei, comemorat pe 20 februarie. Viață, fapte și credință
Ultima oră
14:37 - CNAIR dă detalii despre stadiul lucrărilor pe Autostrada A7. Un nou tronson va fi inaugurat în august
14:33 - Nutriționiștii recomandă cinci alimente congelate care pot susține sănătatea organismului
14:31 - Om sau inteligență artificială? Cum îți dai seama cine îți răspunde de fapt online
14:31 - DENT ESTET: Boala parodontală și impactul asupra inimii, metabolismului și sănătății creierului
14:05 - Turcia se teme că războiul din Iran s-ar putea extinde în toată regiunea. Sultanul Erdogan cere oprirea conflictului
13:59 - Ce salariu câștigă o casieriță la STB. O angajată a spus câți bani primește lunar: „Fără bonuri de masă”
13:58 - Kremlinul: „Rusia este întotdeauna gata să facă tot ce poate pentru a restabili pacea și stabilitatea în regiune”
13:44 - UPDATE: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au cerut americanii (VIDEO)
13:35 - Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
13:30 - Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)