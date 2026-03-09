Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia în fiecare an, pe 9 martie. Aceștia au fost soldați creștini din armata romană care au refuzat să renunțe la credința în și au murit martiri, după ce au fost aruncați într-un lac înghețat.

Persecuțiile împotriva creștinilor

Martiriul celor 40 de mucenici a avut loc în timpul împăratului Liciniu, între anii 320 și 324. Deși anterior fusese emis Edictul de la Milano, prin care împăratul Constantin cel Mare a acordat libertate creștinilor, situația s-a schimbat după conflictul dintre Constantin și Liciniu, scrie Agerpres.

Liciniu a început din nou persecuțiile împotriva creștinilor. În acea perioadă, credincioșii au fost obligați să renunțe la credința lor și să aducă jertfe zeilor păgâni. Cei care refuzau erau pedepsiți.

În acest context au fost judecați și cei 40 de soldați creștini din orașul Sevastia, în Armenia.

Refuzul de a renunța la credință

Cei 40 de militari au fost aduși în fața eparhului Agricolae, care le-a cerut să se supună poruncilor împăratului și să jertfească zeilor.

La început, conducătorul a încercat să-i convingă prin laude și promisiuni. Le-a oferit averi și funcții dacă renunță la credința lor. Soldații au refuzat însă și au declarat că sunt creștini și că sunt gata să moară pentru Hristos.

După acest refuz, au fost aruncați în temniță și bătuți cu pietre. Ulterior, judecătorul a decis să îi condamne la moarte.

Chinul din lacul înghețat

Într-o noapte de iarnă, soldații au fost dezbrăcați de haine și aruncați în lacul înghețat din apropierea orașului Sevastia. Gerul era foarte puternic, iar mucenicii au fost lăsați acolo să moară de frig.

Pe malul lacului fusese pregătită o baie cu apă caldă, pentru cei care ar fi renunțat la credință. Unul dintre soldați nu a mai rezistat și a fugit spre baie, dar a murit imediat după ce a intrat.

Potrivit tradiției creștine, în acea noapte s-a petrecut și o minune. O lumină puternică a coborât din cer, iar deasupra mucenicilor au apărut cununi strălucitoare, semn al răsplății lor.

Un soldat care păzea locul a văzut minunea și a declarat că și el este creștin. S-a dezbrăcat și a intrat în lac, luând locul celui care renunțase.

Moartea și cinstirea mucenicilor

Dimineața, cei 40 de mucenici au fost scoși din lac. Pentru a le grăbi moartea, soldații le-au zdrobit picioarele.

Astfel, ei și-au dat sufletele în mâinile lui Hristos, rămânând în istoria creștină ca simbol al credinței și al curajului.

Trupurile lor au fost arse, iar rămășițele au fost aruncate în apă. Creștinii au adunat apoi moaștele și le-au dus la o biserică, unde au fost cinstite.

Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia sunt pomeniți în fiecare an pe 9 martie, iar în tradiția populară românească această zi este legată și de obiceiul pregătirii mucenicilor sau sfințișorilor.