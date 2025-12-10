B1 Inregistrari!
Sfinții Mina, Ermoghen și Evgraf- sărbătoriți astăzi, 10 decembrie, în calendarul ortodox românesc

Sfinții Mina, Ermoghen și Evgraf- sărbătoriți astăzi, 10 decembrie, în calendarul ortodox românesc

10 dec. 2025, 09:13
Sfinții Mina, Ermoghen și Evgraf- sărbătoriți astăzi, 10 decembrie, în calendarul ortodox românesc
Cuprins
  1. Cine au fost Sfinții Mina, Ermoghen și Evgraf
  2. Semnificația zilei de 10 decembrie în tradiția românească
  3. Importanța sărbătorii pentru credincioșii de astăzi

Pe 10 decembrie, creștinii ortodocși din România îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Evgraf, trei martiri ai secolului al IV-lea cunoscuți pentru credința lor neclintită și pentru minunile consemnate în tradiția creștină. Ziua este una importantă în calendarul românesc, fiind asociată cu rugăciuni pentru dreptate, liniște sufletească și curaj în fața încercărilor.

Cine au fost Sfinții Mina, Ermoghen și Evgraf

Sfântul Mina, cel dintâi pomenit în această zi, este descris în tradiția ortodoxă ca un om înțelept, un excelent orator și apărător al credinței creștine. El a trăit în vremea împăratului Maximin și a avut un rol important în apărarea comunităților creștine persecutate. Pentru atitudinea sa fermă, a fost aruncat în închisoare și supus la torturi, însă a rămas neclintit în credință.

Alături de el, Biserica îi cinstește pe Sfântul Ermoghen, cunoscut pentru blândețea și curajul său, și pe Sfântul Evgraf, ucenicul său devotat, care a ales să-și urmeze dascălul chiar și în suferință. Cei trei au devenit simboluri ale stăruinței în credință și ale victoriei spirituale asupra nedreptății.

Semnificația zilei de 10 decembrie în tradiția românească

În credința populară românească, ziua Sfinților Mina, Ermoghen și Evgraf este asociată cu puterea de a învinge neajunsurile, cu protecția împotriva nedreptății și cu întărirea în fața încercărilor. Sfântul Mina, în special, este cunoscut în rândul credincioșilor ca protector împotriva pagubelor, hoțiilor și calomniilor, iar multe persoane aprind lumânări sau rostesc rugăciuni pentru a avea parte de liniște și protecție.

Mulți români obișnuiesc astăzi să citească rugăciunea Sfântului Mina, cunoscută pentru ajutorul adus celor aflați în situații grele, procese sau conflicte. De asemenea, această zi este considerată prielnică pentru reculegere și pentru întărirea relațiilor, deoarece sfinții pomeniți sunt văzuți drept apărători ai adevărului și ai dreptății.

Importanța sărbătorii pentru credincioșii de astăzi

Pentru mulți români, pomenirea Sfinților Mina, Ermoghen și Evgraf reprezintă o ocazie de a reflecta la propriile provocări și de a cere sprijin spiritual. Exemplul lor, curaj, devotament și sacrificiu, rămâne relevant într-o lume în care mulți caută echilibru, protecție și claritate.

Sărbătoarea de astăzi nu este marcată prin tradiții stricte, ci prin rugăciune și liniște. Este un moment ideal pentru introspecție, pentru împăcare și pentru a cere binecuvântare asupra casei, familiei și planurilor personale.

