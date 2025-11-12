3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor

Puține persoane se gândesc cu adevărat la cât de importantă este orice ușă. Acesta este un produs care, în general, se alege în funcție de preț și design, iar apoi rareori se acordă atenție îngrijirii potrivite. Cu toate acestea, dacă știi cum se întreține corect o ușă, vei prelungi durata de viață a acesteia, așa că citește mai departe și vezi ce ai de făcut.

Începe cu o curățare periodică

În zonele de contact dintre balamale, broască, mâner și toc se acumulează particule fine de praf și reziduuri care, în timp, modifică mișcarea mecanismelor. Dacă vei curăța periodic vei elimina aceste depuneri și vei menține suprafețele funcționale. Lavetele moi din microfibră și soluțiile neutre fără solvenți asigură curățarea eficientă fără afectarea stratului metalic. De asemenea, este bine să aplici pe componentele interne un strat subțire de spray siliconic pentru a reduce frecarea.

Chiar dacă la prima vedere par niște accesorii banale, mânerele preiau o mare parte din forța utilizării. Astfel, este bine să le verifici constant, să le cureți, în special în cazul ușilor folosite frecvent și să te asiguri că funcționează corect. Vezi acum gama de !

Nu uita de reglajul de sezon

Ușile sunt, de regulă, realizate din lemn, MDF sau metal, iar aceste materiale reacționează la schimbările de temperatură și umiditate. Lemnul absoarbe umiditatea și își modifică dimensiunile, iar metalul se dilată sau se contractă ușor. Aceste modificări afectează alinierea, motiv pentru care este recomandat ca la fiecare sezon nou să se regleze.

Prin ajustarea balamalelor în plan vertical, orizontal și în profunzime, ușa se repoziționează corect în raport cu tocul. Pe această cale se restabilesc distanțele inițiale și se elimină frecarea pe pardoseală sau pe partea superioară. În plus, ușa reglată corect menține presiunea uniformă asupra garniturilor de etanșare, astfel încât nu se pierde la capitolul izolare fonică și termică. de mâner pentru ușă care este la mare căutare în ultima perioadă!

Există și spații cu mai multă umiditate, în special băile sau bucătăriile, este recomandat ca întreținerea să cuprindă și verificarea garniturilor de etanșare. Materialele elastice se uzează în timp, iar schimbarea lor periodică menține contactul constant între toc și ușă.

Totodată, trebuie avut în vedere faptul că mânerele expuse direct la variații termice sau la umiditate ridicată au nevoie de tratament anticoroziv. O peliculă fină de protecție aplicată o dată sau de două ori pe an împiedică oxidarea și asigură mișcarea uniformă a mecanismului intern.

Verifică periodic componentele

Uzura mecanică apare de cele mai multe ori din cauza vibrațiilor generate la închidere și poți preveni acest lucru dacă verifici constant fixarea balamalelor, broaștei sau mânerului. Broasca se verifică simplu prin mișcări succesive ale limbii de închidere pentru a observa dacă răspunsul este uniform.

Cursa lentă sau incompletă indică depuneri sau uzură internă, iar o cantitate redusă de spray siliconic poate face minuni. În același timp, trebuie analizată și poziția plăcuței de închidere din toc pentru că uneori chiar și o simplă decalare de câțiva milimetri poate modifica complet funcționarea mecanismului.

Dacă ții cont de aceste recomandări îți vei da seama că nu este atât de dificil să prelungești durata de viață a tuturor componentelor. Astfel, dacă faci o investiție în accesorii de calitate, te vei putea bucura mai mult timp de acestea și vei evita frustrările legate de ușile care nu funcționează corect.

Descoperă și tu accesoriile pe care le găsești la Fernand și vei afla ce diferență mare pot face detaliile mici!