Românii plătesc în euro în Bulgaria de 1 Mai după adoptarea monedei unice. Ce trebuie să știe turiștii români care merg peste Dunăre

Adrian A
30 apr. 2026, 10:38
Cuprins
  1. Cum au evoluat prețurile în Bugaria după adoptarea euro?
  2. Ce înseamnă schimbarea pentru turiștii români?
  3. Ce măsuri au luat autoritățile bulgare?

Turiștii români care călătoresc în Bulgaria pentru minivacanța de 1 Mai plătesc, pentru prima dată, direct în euro, după ce Bulgaria a intrat în zona euro la 1 ianuarie 2026; cursul final de conversie a fost stabilit la 1 euro pentru 1,95583 leva. Destinațiile vizate includ litoralul bulgăresc și orașele de la graniță, iar schimbarea afectează modul în care se afișează și se compară prețurile.

Cum au evoluat prețurile în Bugaria după adoptarea euro?

Banca Centrală Europeană a transmis, într-o analiză publicată în aprilie 2026, că trecerea Bulgariei la euro a avut „un efect limitat și în mare parte punctual asupra prețurilor de consum”. Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei a estimat impactul schimbării de monedă la aproximativ 0,3 până la 0,4 puncte procentuale, nivel comparabil cu experiența Croației după adoptarea euro.

Totuși, Institutul Național de Statistică din Bulgaria a raportat pentru martie 2026 o inflație anuală armonizată de 2,8% și o inflație lunară de 1,0%. Datele arată presiuni mai ridicate în sectoare precum transport, locuințe, utilități, recreere, restaurante și hoteluri, adică exact domenii sensibile pentru turiști și pentru costul vacanțelor pe litoralul bulgăresc.

Ce înseamnă schimbarea pentru turiștii români?

Practic, plata în euro elimină necesitatea conversiei în leva și face prețurile mai ușor de comparat cu cele din Grecia, Italia sau Austria, dar nu garantează scăderea costurilor.

Susținătorii aderării la zona euro au invocat reducerea costurilor de schimb valutar, simplificarea comerțului, atragerea investițiilor și integrarea mai profundă în piața unică europeană.

Pe partea de carburanți, la finalul lunii aprilie 2026 benzina Euro 95 costa în Bulgaria aproximativ 1,47 euro pe litru, iar motorina aproximativ 1,76 euro pe litru, potrivit datelor bazate pe European Commission Oil Bulletin.

Platforma Fuelo indica, pentru 28 aprilie, o medie de 1,49 euro pe litru la benzina de 95 și 1,79 euro pe litru la motorină. În Sofia, benzina a urcat de la un minim de aproximativ 1,20 euro pe litru în ianuarie la circa 1,47 euro în aprilie, iar Euronews a notat că majorările la carburanți au fost vizibile în întreaga Uniune Europeană în primăvara lui 2026.

Ce măsuri au luat autoritățile bulgare?

Banca Bulgaro-Americană de Credit a explicat că autoritățile bulgare au impus afișarea duală a prețurilor, în leva și euro, începând din august 2025 și până în august 2026, pentru a limita rotunjirile abuzive și pentru a facilita compararea tarifelor. Reuters a relatat că, înainte de trecerea la euro, Bulgaria a introdus controale și obligații de transparență, inclusiv sancțiuni pentru comercianții care profită abuziv de conversie.

Decizia de a adopta euro a fost precedată de ani de pregătiri și de obligativitatea prevăzută în tratatul de aderare la Uniunea Europeană, spre deosebire de Danemarca, care beneficiază de o derogare specială. Autoritățile bulgare au încercat astfel să reducă riscurile de pierdere a puterii de cumpărare și să gestioneze temerile care au generat proteste și cereri pentru referendum în rândul populației.

Citește și...
România și programul SAFE: miliarde pentru apărare, contracte uriașe pentru Germania și marea întrebare: cumpărăm doar armament sau construim industrie? (GALERIE FOTO / GRAFICE)
Economic
România și programul SAFE: miliarde pentru apărare, contracte uriașe pentru Germania și marea întrebare: cumpărăm doar armament sau construim industrie? (GALERIE FOTO / GRAFICE)
Prețurile au luat-o razna! Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir despre ce urmează pe piața imobiliară
Economic
Prețurile au luat-o razna! Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir despre ce urmează pe piața imobiliară
Criza politică lovește dur! România riscă să piardă peste 100 de miliarde de lei în 5 ani
Economic
Criza politică lovește dur! România riscă să piardă peste 100 de miliarde de lei în 5 ani
Pensionarii cu pensia sub 3.000 de lei primesc în mai, prima tranșă din Pachetul de Solidaritate. Cine nu primește banii?
Economic
Pensionarii cu pensia sub 3.000 de lei primesc în mai, prima tranșă din Pachetul de Solidaritate. Cine nu primește banii?
Euro a explodat în plină criză politică. Este unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie. Ce spun surse din BNR
Economic
Euro a explodat în plină criză politică. Este unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie. Ce spun surse din BNR
Mihai Daraban: România este poarta de intrare în UE pentru companiile din Turcia
Economic
Mihai Daraban: România este poarta de intrare în UE pentru companiile din Turcia
Șoc pe piața petrolului. Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC. Ce se va întâmpla cu prețurile la țiței?
Economic
Șoc pe piața petrolului. Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC. Ce se va întâmpla cu prețurile la țiței?
Agricultura românească, în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Tot mai multe ferme ajung în pragul insolvenței
Economic
Agricultura românească, în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Tot mai multe ferme ajung în pragul insolvenței
De ce dispare motorina din stațiile de craburant. Explicațiile vicepremierului Tanczos Barna despre o eventuală criză majoră (VIDEO)
Economic
De ce dispare motorina din stațiile de craburant. Explicațiile vicepremierului Tanczos Barna despre o eventuală criză majoră (VIDEO)
SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)
Economic
SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)
