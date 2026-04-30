Românii plătesc în euro în Bulgaria de 1 Mai după adoptarea monedei unice. Ce trebuie să știe turiștii români care merg peste Dunăre

Turiștii români care călătoresc în Bulgaria pentru minivacanța de plătesc, pentru prima dată, direct în euro, după ce Bulgaria a intrat în zona euro la 1 ianuarie 2026; cursul final de conversie a fost stabilit la 1 euro pentru 1,95583 leva. Destinațiile vizate includ litoralul bulgăresc și orașele de la graniță, iar schimbarea afectează modul în care se afișează și se compară prețurile.

Cum au evoluat prețurile în Bugaria după adoptarea euro?

Banca Centrală Europeană a transmis, într-o analiză publicată în aprilie 2026, că trecerea Bulgariei la euro a avut „un efect limitat și în mare parte punctual asupra prețurilor de consum”. Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei a estimat impactul schimbării de monedă la aproximativ 0,3 până la 0,4 puncte procentuale, nivel comparabil cu experiența Croației după adoptarea euro.

Totuși, Institutul Național de Statistică din a raportat pentru martie 2026 o inflație anuală armonizată de 2,8% și o inflație lunară de 1,0%. Datele arată presiuni mai ridicate în sectoare precum transport, locuințe, utilități, recreere, restaurante și hoteluri, adică exact domenii sensibile pentru turiști și pentru costul vacanțelor pe litoralul bulgăresc.

Ce înseamnă schimbarea pentru turiștii români?

Practic, plata în euro elimină necesitatea conversiei în leva și face prețurile mai ușor de comparat cu cele din Grecia, Italia sau Austria, dar nu garantează scăderea costurilor.

Susținătorii aderării la zona euro au invocat reducerea costurilor de schimb valutar, simplificarea comerțului, atragerea investițiilor și integrarea mai profundă în piața unică europeană.

Pe partea de carburanți, la finalul lunii aprilie 2026 benzina Euro 95 costa în Bulgaria aproximativ 1,47 euro pe litru, iar motorina aproximativ 1,76 euro pe litru, potrivit datelor bazate pe European Commission Oil Bulletin.

indica, pentru 28 aprilie, o medie de 1,49 euro pe litru la benzina de 95 și 1,79 euro pe litru la motorină. În Sofia, benzina a urcat de la un minim de aproximativ 1,20 euro pe litru în ianuarie la circa 1,47 euro în aprilie, iar a notat că majorările la carburanți au fost vizibile în întreaga Uniune Europeană în primăvara lui 2026.

Ce măsuri au luat autoritățile bulgare?

Banca Bulgaro-Americană de Credit a explicat că autoritățile bulgare au impus afișarea duală a prețurilor, în leva și euro, începând din august 2025 și până în august 2026, pentru a limita rotunjirile abuzive și pentru a facilita compararea tarifelor. a relatat că, înainte de trecerea la euro, Bulgaria a introdus controale și obligații de transparență, inclusiv sancțiuni pentru comercianții care profită abuziv de conversie.

Decizia de a adopta euro a fost precedată de ani de pregătiri și de obligativitatea prevăzută în tratatul de aderare la Uniunea Europeană, spre deosebire de Danemarca, care beneficiază de o derogare specială. Autoritățile bulgare au încercat astfel să reducă riscurile de pierdere a puterii de cumpărare și să gestioneze temerile care au generat proteste și cereri pentru referendum în rândul populației.