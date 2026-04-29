Criza politică lovește dur! România riscă să piardă peste 100 de miliarde de lei în 5 ani

Ana Beatrice
29 apr. 2026, 17:58
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cât ne costă, în realitate, criza politică
  2. Ce urmează dacă instabilitatea continuă
  3. Există riscul unui scenariu similar cu cel din Ungaria
  4. Cât de mari sunt pierderile chiar și în varianta favorabilă
  5. În cel mai negativ caz, cum poate evolua economia
  6. Până unde pot ajunge pierderile dacă reformele eșuează

Climatul politic tot mai fragil începe să apese direct pe bugetul statului, pe companii și pe populație. Pe termen mediu și lung, riscurile cresc accelerat, inclusiv blocarea fondurilor din PNRR. De asemenea, există pericolul unei retrogradări a ratingului de țară, potrivit unei analize realizate de Confederația Patronală Concordia.

Cât ne costă, în realitate, criza politică

Efectele nu mai sunt doar la nivel de discurs, ci se văd clar în economie. O analiză realizată de Confederația Patronală Concordia arată că actuala criză politică generează deja costuri directe, resimțite de stat, companii și populație. Statul se împrumută mai scump, cursul valutar devine instabil, iar ratele la credite cresc, punând presiune pe bugete.

În același timp, România riscă să piardă accesul la fonduri importante din PNRR, ceea ce ar frâna investițiile și dezvoltarea. Practic, fiecare zi de incertitudine se traduce în pierderi concrete.

Un semnal clar vine din piața financiară, unde dobânzile la care se împrumută statul au urcat rapid de la 6,4% în februarie la 7,31%. Această evoluție arată că încrederea investitorilor începe să se clatine.

Ce urmează dacă instabilitatea continuă

Pe termen lung, efectele nu doar că persistă, ci se amplifică și încep să apese serios pe economie. Instabilitatea prelungită înseamnă costuri tot mai mari pentru companii și rate lunare mai ridicate pentru populație, într-un context deja fragil. Presiunea se va vedea și în cursul valutar, unde euro ar putea urca de la 5,09 lei spre 5,20 lei, o mișcare care, în cazul României, se transmite rapid în prețurile de zi cu zi.

Cu alte cuvinte, scumpirile ar deveni inevitabile și vizibile într-un timp scurt. În paralel, ratele la credite ar putea crește cu 7,5% până la 10%, reducând veniturile disponibile și frânând consumul. Iar riscurile nu se opresc aici. Dacă dezechilibrele bugetare se adâncesc, România ar putea pierde statutul de țară „investment grade”, ceea ce ar însemna un semnal negativ puternic pentru investitori și costuri și mai mari pentru întreaga economie.

Există riscul unui scenariu similar cu cel din Ungaria

Un precedent apropiat există deja în regiune, iar lecțiile nu sunt deloc încurajatoare. Un scenariu similar, prin care a trecut Ungaria, a dus la o creștere abruptă a costurilor de finanțare, cu aproximativ 3 puncte procentuale. Dacă o astfel de evoluție s-ar repeta în România, impactul asupra bugetului ar fi semnificativ și de durată. Estimările arată cheltuieli suplimentare cu dobânzile de peste 100 de miliarde de lei în următorii cinci ani, cu creșteri progresive de la un an la altul.

Pentru a acoperi aceste sume și a respecta angajamentele europene, statul ar fi pus în fața unor decizii dificile. Fie majorarea TVA cu încă 3 puncte procentuale, fie creșterea generalizată a taxelor. Ambele variante ar pune presiune directă pe economie și pe populație, într-un context deja tensionat. În același timp, analiza atrage atenția și asupra riscurilor serioase legate de accesarea fondurilor din PNRR, care ar putea fi afectate de această instabilitate.

Cât de mari sunt pierderile chiar și în varianta favorabilă

Chiar și în varianta considerată favorabilă, pierderile sunt semnificative și greu de ignorat. Estimările arată că România ar putea pierde cel puțin 30% din sumele așteptate în 2026 prin PNRR, adică aproximativ 3,5 miliarde de euro. Impactul nu se oprește aici.

Dacă proiectele sunt blocate sau întârziate, creșterea economică încetinește, cu o scădere estimată de 0,2–0,3 puncte procentuale, iar statul pierde venituri importante din taxe, de ordinul a 600–700 de milioane de euro.

În același timp, deficitul bugetar urcă spre 6,43% din PIB. Economia ar resimți presiuni suplimentare, inclusiv prin creșterea șomajului și apariția unor falimente. Dacă autoritățile încearcă să acopere aceste goluri din bugetul propriu, situația se complică și mai mult. În acest scenariu, deficitul ar putea ajunge la 6,9% din PIB, accentuând dezechilibrele economice.

În cel mai negativ caz, cum poate evolua economia

În varianta pesimistă, pierderile nu mai sunt marginale, ci lovesc direct în echilibrul economic. România ar putea pierde până la 50% din fondurile estimate, adică aproximativ 5,7 miliarde de euro. Fără măsuri de compensare, impactul se propagă rapid în economie: ritmul de creștere încetinește cu 0,35–0,40 puncte procentuale, iar veniturile fiscale scad semnificativ, cu 1,4–1,5 miliarde de euro.

În același timp, deficitul bugetar urcă spre 6,61% din PIB, depășind praguri deja sensibile. Dacă statul încearcă să acopere aceste pierderi din propriul buget, presiunea devine și mai mare, iar deficitul ar putea trece de 7,2% din PIB, amplificând dezechilibrele și vulnerabilitatea economică.

Până unde pot ajunge pierderile dacă reformele eșuează

În varianta critică, în care majoritatea reformelor nu sunt implementate, impactul devine sever și greu de controlat. România ar putea pierde până la 70% din fondurile estimate, adică aproximativ 8 miliarde de euro. Fără măsuri de compensare, economia ar încetini puternic, cu o scădere a PIB-ului de 0,6–0,7 puncte procentuale. În același timp, pierderile din taxe s-ar apropia de 2 miliarde de euro.

Deficitul bugetar ar urca la 6,75% din PIB, iar dacă statul ar încerca să acopere aceste goluri din propriul buget, acesta ar putea ajunge la 7,8%. În acest context, riscul de retrogradare la statutul „junk” devine real, ceea ce ar afecta drastic încrederea investitorilor și costurile de finanțare. Concluzia este directă. Nota de plată pentru instabilitatea politică ajunge la companii și cetățeni, iar fără măsuri rapide pentru recâștigarea încrederii, presiunea economică va continua să crească.

