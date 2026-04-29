B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Pensionarii cu pensia sub 3.000 de lei primesc în mai, prima tranșă din Pachetul de Solidaritate. Cine nu primește banii?

Adrian A
29 apr. 2026, 16:13
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cine și cât primește în mai?
  2. Cine poate pierde ajutorul chiar dacă are pensia sub 3.000 de lei?
  3. Cum se calculează și când se plătește ajutorul?

Pensionarii eligibili vor primi în luna mai 2026 o tranșă din Pachetul de Solidaritate, în funcție de nivelul veniturilor din pensii: 500 de lei, 400 de lei sau 300 de lei. Plata din mai se bazează pe pensia cuvenită în aprilie 2026 și se efectuează automat prin casele teritoriale de pensii.

Cine și cât primește în mai?

Pachetul de Solidaritate acordă sume diferențiate în 2026, plătite în două tranșe egale: o tranșă în mai și una în decembrie. Pensionarii cu venituri din pensii de până la 1.500 de lei inclusiv primesc 1.000 de lei în total, adică 500 de lei în mai și 500 de lei în decembrie. Cei cu venituri lunare între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv beneficiază de 800 de lei în total, respectiv 400 de lei în mai și 400 de lei în decembrie.

Pensionarii ale căror venituri din pensii sunt între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv vor primi 600 de lei în total, adică 300 de lei în mai și 300 de lei în decembrie. Sumele din luna mai pot fi astfel 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de plafonul de venituri din pensii aplicabil fiecărui beneficiar.

Cine poate pierde ajutorul chiar dacă are pensia sub 3.000 de lei?

Ajutorul nu se acordă pensionarilor care nu au domiciliul în România, deoarece ordonanța prevede că sprijinul este destinat pensionarilor din sistemul public și celor din sistemul pensiilor militare de stat cu domiciliul în România. Ordonanța stabilește totodată că pentru verificarea plafonului se iau în calcul veniturile din toate pensiile aceleiași persoane, nu doar pensia principală.

Astfel, o persoană care are două drepturi de pensie poate depăși pragul de 3.000 de lei prin cumul. De exemplu, dacă un pensionar are o pensie de 2.200 de lei și încă un drept de pensie de 900 de lei, venitul cumulat devine 3.100 de lei și în această situație ajutorul nu se acordă. Pentru pensiile de urmaș, ordonanța prevede că ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte, astfel plafonul de 3.000 de lei se verifică pe porția individuală a fiecărui beneficiar.

Cum se calculează și când se plătește ajutorul?

Pentru plata din mai, ordonanța se raportează la veniturile din pensii cuvenite în luna aprilie 2026; pentru plata din decembrie, se iau în calcul veniturile din pensii cuvenite în luna noiembrie 2026. Ordonanța definește „veniturile lunare” folosite pentru acordarea ajutorului ca venituri din pensii din sistemul public, venituri din pensii militare de stat și venituri din indemnizația socială pentru pensionari, fără a include salariile, arenda sau veniturile din activități independente în această definiție.

Plata se face din oficiu, prin casele teritoriale de pensii și prin casele de pensii sectoriale, astfel încât pensionarii eligibili nu trebuie să depună cerere. Pentru cei care primesc pensia pe card plata are loc, de regulă, în jurul datei de 12 a lunii, cel târziu până pe 13, iar pentru cei care primesc banii prin poștă distribuirea are loc, în mod obișnuit, între 1 și 15 ale lunii. Pensionarii cu situații particulare sau cu decizii recente de recalculare sunt sfătuiți să ceară lămuriri la casa de pensii competentă.

Tags:
Citește și...
Euro a explodat în plină criză politică. Este unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie. Ce spun surse din BNR
Economic
Euro a explodat în plină criză politică. Este unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie. Ce spun surse din BNR
Mihai Daraban: România este poarta de intrare în UE pentru companiile din Turcia
Economic
Mihai Daraban: România este poarta de intrare în UE pentru companiile din Turcia
Șoc pe piața petrolului. Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC. Ce se va întâmpla cu prețurile la țiței?
Economic
Șoc pe piața petrolului. Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC. Ce se va întâmpla cu prețurile la țiței?
Agricultura românească, în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Tot mai multe ferme ajung în pragul insolvenței
Economic
Agricultura românească, în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Tot mai multe ferme ajung în pragul insolvenței
De ce dispare motorina din stațiile de craburant. Explicațiile vicepremierului Tanczos Barna despre o eventuală criză majoră (VIDEO)
Economic
De ce dispare motorina din stațiile de craburant. Explicațiile vicepremierului Tanczos Barna despre o eventuală criză majoră (VIDEO)
SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)
Economic
SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)
Ce fac românii ca să nu rămână fără bani în 2026. De la meserii practice și freelancing până la mutarea la țară sau economii
Economic
Ce fac românii ca să nu rămână fără bani în 2026. De la meserii practice și freelancing până la mutarea la țară sau economii
Investitorii străini trag un semnal de alarmă privind efectele instabilității politice asupra economiei României
Economic
Investitorii străini trag un semnal de alarmă privind efectele instabilității politice asupra economiei României
Cea mai scumpă autostradă din țară: Peste 43 de milioane de euro pentru fiecare kilometru spre Iași
Economic
Cea mai scumpă autostradă din țară: Peste 43 de milioane de euro pentru fiecare kilometru spre Iași
Cristian Erbașu avertizează: Companiile din construcții suportă costuri tot mai mari. Presiune suplimentară pe capacitatea firmelor de a-și menține termenele asumate
Economic
Cristian Erbașu avertizează: Companiile din construcții suportă costuri tot mai mari. Presiune suplimentară pe capacitatea firmelor de a-și menține termenele asumate
Ultima oră
17:06 - Salariile din educație în 2026. Cât ajunge să câștige un învățător în România
17:00 - Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Maia Sandu. Când s-ar putea face unirea cu Republica Moldova
16:34 - Dacia Striker va fi produs în Turcia. Explicațiile Renault și semnalele de alarmă pentru uzina Mioveni
16:33 - Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
16:32 - CNAIR semnalează costuri suplimentare la cumpărarea rovinietei. Cum pot evita șoferii taxele ascunse
16:24 - Înfrângere pentru Nicușor Dan la Curtea Constituțională. Sesizarea președintelui pe legea energiei electrice și a gazelor naturale a fost respinsă
16:14 - Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
16:04 - Atac în Londra! Unde a avut loc incidentul și care este bilanțul victimelor
15:53 - Fritz, despre moțiunea de cenzură: „Nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte. Acesta este calculul AUR-PSD”
15:34 - Fost consilier AUR, săltat de mascați. Este căutat de autoritățile din Italia. Ce acuzații grave sunt pe numele lui