Pensionarii cu pensia sub 3.000 de lei primesc în mai, prima tranșă din Pachetul de Solidaritate. Cine nu primește banii?

Pensionarii eligibili vor primi în luna mai 2026 o tranșă din Pachetul de Solidaritate, în funcție de nivelul veniturilor din pensii: 500 de lei, 400 de lei sau 300 de lei. Plata din mai se bazează pe pensia cuvenită în aprilie 2026 și se efectuează automat prin .

Cine și cât primește în mai?

Pachetul de Solidaritate acordă sume diferențiate în 2026, plătite în două tranșe egale: o tranșă în mai și una în decembrie. Pensionarii cu venituri din pensii de până la 1.500 de lei inclusiv primesc 1.000 de lei în total, adică 500 de lei în mai și 500 de lei în decembrie. Cei cu venituri lunare între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv beneficiază de 800 de lei în total, respectiv 400 de lei în mai și 400 de lei în decembrie.

Pensionarii ale căror venituri din pensii sunt între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv vor primi 600 de lei în total, adică 300 de lei în mai și 300 de lei în decembrie. Sumele din luna mai pot fi astfel 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de plafonul de venituri din pensii aplicabil fiecărui beneficiar.

Cine poate pierde ajutorul chiar dacă are pensia sub 3.000 de lei?

Ajutorul nu se acordă pensionarilor care nu au domiciliul în România, deoarece ordonanța prevede că sprijinul este destinat pensionarilor din sistemul public și celor din sistemul pensiilor militare de stat cu domiciliul în România. Ordonanța stabilește totodată că pentru verificarea plafonului se iau în calcul veniturile din toate pensiile aceleiași persoane, nu doar pensia principală.

Astfel, o persoană care are două drepturi de pensie poate depăși pragul de 3.000 de lei prin cumul. De exemplu, dacă un pensionar are o pensie de 2.200 de lei și încă un drept de pensie de 900 de lei, venitul cumulat devine 3.100 de lei și în această situație ajutorul nu se acordă. Pentru pensiile de urmaș, ordonanța prevede că ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte, astfel plafonul de 3.000 de lei se verifică pe porția individuală a fiecărui beneficiar.

Cum se calculează și când se plătește ajutorul?

Pentru plata din mai, ordonanța se raportează la veniturile din pensii cuvenite în luna aprilie 2026; pentru plata din decembrie, se iau în calcul veniturile din pensii cuvenite în luna noiembrie 2026. Ordonanța definește „veniturile lunare” folosite pentru acordarea ajutorului ca venituri din pensii din sistemul public, venituri din pensii militare de stat și venituri din indemnizația socială pentru pensionari, fără a include salariile, arenda sau veniturile din activități independente în această definiție.

Plata se face din oficiu, prin casele teritoriale de pensii și prin casele de pensii sectoriale, astfel încât nu trebuie să depună cerere. Pentru cei care primesc pensia pe card plata are loc, de regulă, în jurul datei de 12 a lunii, cel târziu până pe 13, iar pentru cei care primesc banii prin poștă distribuirea are loc, în mod obișnuit, între 1 și 15 ale lunii. Pensionarii cu situații particulare sau cu decizii recente de recalculare sunt sfătuiți să ceară lămuriri la casa de pensii competentă.