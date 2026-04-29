A ghicit „Oracolul de la Bălcești” evoluția pieței imobiliare

Departe de scenariile sumbre anunțate de mulți specialiști, piața imobiliară a evoluat exact în direcția indicată de Dumitru Dragomir încă de la începutul anului. Supranumit „Oracolul de la Bălcești”, acesta avertiza încă din ianuarie, în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, că scumpirea materialelor de construcție va duce inevitabil la creșterea prețurilor.

Datele din prezent îi susțin afirmațiile. În Capitală, s-au scumpit cu aproximativ 22%, iar în alte orașe creșterile sunt chiar mai mari.

„Acum vreo trei luni, toată presa spunea că imobiliareele vor cădea în cap, iar eu am spus atunci că vor creşte cu cel puţin 10%. Au crescut cu 18%! La Bucureşti cu 22%. La Cluj 30%, la Constanţa vreo 18%”, a susținut Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”, notează fanatik.ro.

De ce continuă să crească prețurile locuințelor, chiar și în criză

Motorul din spatele scumpirilor nu mai este un mister. Costurile materialelor de construcție au explodat în ultimele luni, iar efectele se văd direct în prețul final al locuințelor. Dumitru Dragomir atrage atenția că majorările nu sunt deloc mici, unele materiale ajungând să fie mai scumpe cu 65-70%.

„Când eu am spus aici, la „Profeţii”, că preţurile cresc în criză, nu scad, m-au luat la mişto toţi. Acum îmi dau unii mesaje: „Măi nea Mitică, cum să crească preţurile? E criză!” Măi oameni buni, dacă fierul, betoanele, vopselurile, toate structuratele, parchetul, tot, au crescut o dată cu energia. Unele au crescut cu 65-70%. Eu cumpăr acum nişte lucruri care au preţuri mai mari cu 60%”, a spus el.

Cât mai pot urca prețurile apartamentelor în București

Creșterile nu mai ocolesc nici cartierele mai slab cotate din Capitală. Aici, prețurile au depășit deja 2.500 de euro pe metru pătrat și continuă să urce. Dumitru Dragomir susține că pragul de 3.000 de euro nu doar că este inevitabil, ci chiar conservator.

„Când am spus că în Bucureşti în cartiere de-astea slabe va ajunge preţul 3.000 euro/metru pătrat, tot aşa, mă înjurau unii. Pă deja, gata, a ajuns preţul la 2.600-2.700. Şi va fi 3.000-3.500. De exemplu, pe Iancu Nicolae se vinde 2.700 euro, preţul construit. Asta înseamnă 3.300 euro/metru pătrat, utilul. În două-trei luni preţul creşte iar cu 5-6%. În ianuarie anul viitor nu mai găseşti sub 3.000 euro/metrul pătrat nici în sud. În sud, spre deosebire de nord, sunt alte preţuri. Dacă în sud e 2.000 metrul pătrat, în nord e 2.500”, a explicat acesta.

Ce spune Dumitru Dragomir despre direcția pieței și măsurile guvernului

Dumitru Dragomir spune că scumpirile din imobiliare nu sunt deloc întâmplătoare. În opinia sa, piața din România se aliniază treptat la nivelul marilor capitale europene, unde prețurile sunt considerabil mai ridicate. El dă ca exemplu Budapesta: „Se va ajunge la ce există în toată Europa. Păi la Budapesta e 7.000 euro”. În același timp, fostul șef al critică dur deciziile autorităților.