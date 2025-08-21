B1 Inregistrari!
Addiko Bank intră pe piața competitivă a bankingului digital din România. Credite disponibile exclusiv prin aplicație

21 aug. 2025, 12:44
Addiko Group, un grup bancar specializat în oferirea de servicii pentru consumatori și IMM-uri, cu operațiuni în Europa Centrală și de Sud-Est, a anunțat astăzi intrarea sa strategică pe piața din România, contribuind la intensificarea competiției în sectorul bancar digital aflat într-o creștere accelerată. În baza regimului de „passporting” al licenței bancare din Uniunea Europeană prin subsidiara din Slovenia, Addiko Bank d.d., debutează pe piața locală cu credite 100% online, oferite rapid și cu un grad ridicat de comoditate, gândite pentru ritmul de viață al clientului modern.

Serviciu care se remarcă prin simplitate și viteză într-o piață dinamică

Într-un peisaj dominat de jucători apreciați precum George și Revolut, dar și de nou-intrați precum Salt Bank, Addiko Bank se diferențiază printr-o experiență 100% digitală, centrată pe nevoile financiare esențiale ale clientului. Românii pot solicita credite de nevoi personale exclusiv online direct din aplicația lansată în martie 2025, completând cererea în aproximativ 10 minute și beneficiind de o dobândă fixă promoțională de 7,5% până la 30 septembrie.

Un avantaj major îl reprezintă flexibilitatea: nu este necesară deschiderea unui cont bancar nou la Addiko Bank, iar sumele aprobate pot fi transferate în alt cont al clientului, deschis la orice bancă din România, cel târziu în următoarea zi lucrătoare. De regulă, răspunsul la solicitarea de credit este oferit în cel mult o oră, în funcție de momentul depunerii cererii.

Fără comisioane ascunse, fără complicații inutile, 100% online

Fideli angajamentului față de transparență și eficiență, Addiko Bank propune o experiență bancară fără surprize: termeni clari, dobândă fixă competitivă și o interfață intuitivă, gândită pentru a elimina orice fricțiune din procesul bancar. Prin modelul de a oferi credite de nevoi personale 100% online, Addiko Bank răspunde unor cerințe reale ale consumatorilor moderni: rapiditate, claritate și comoditate.

„Intrarea pe piața din România marchează un moment de referință pentru Addiko Bank, care demonstrează capabilitățile noastre digitale solide și angajamentul față de regiunea Europei Centrale și de Sud-Est”, a declarat Andrej Andoljsek, CEO Addiko Bank Slovenia. „Aducem un model de banking simplu și direct, deja validat, într-o piață competitivă și dinamică. Credem că românii caută alternative transparente, rapide și comode, iar abordarea noastră exclusiv prin aplicație răspunde direct acestei cereri.”

„Adică? Addiko!” – campania care anunță debutul Addiko Bank în România

Addiko Bank își anunță intrarea pe piața din România printr-o campanie de marketing 360° „Adică? Addiko!”, menită să evidențieze simplitatea și rapiditatea creditelor 100% online. Concepută pentru a introduce brandul Addiko Bank și a poziționa produsul pe piață, campania se desfășoară pe TV, outdoor și în mediul digital prin acțiuni integrate la nivel național. Cu aplicare în doar 10 minute, procesare rapidă și dobândă fixă promoțională, banca mizează pe transparență și eficiență într-o piață digitală competitivă.

Simplitate, viteză și brand distinct în bankingul digital

„Piața de banking digital din România devine tot mai competitivă, iar adevăratul câștigător este consumatorul, care are acum mai multe opțiuni ca oricând pentru a-și construi un viitor financiar mai bun. Oferta Addiko nu înlocuiește banca principală a unui client, ci funcționează complementar, ajutând fiecare client să își gestioneze bugetul mai eficient, pas cu pas”, a declarat Carmen Staicu, Managing Director Group Marketing and Communications la Addiko Group.

„Pentru a ne diferenția într-un domeniu în care toți promit inovație, mizăm pe o strategie de brand curajoasă, având în prim-plan personajul nostru de brand, Oskar, simbol al ieșirii din ‘roata de hamster’ a bankingului complicat”, a continuat Staicu.

Ghidare pas cu pas și asistență rapidă, direct din aplicație

Aplicația facilitează procesul de solicitare a creditului printr-o bară de progres care arată etapele și procentul de completare, oferind acces rapid la suport, opțiunea de schimbare a limbii și notificări push sau e-mail privind stadiul cererii. Serviciul de relații cu clienții Addiko Bank este disponibil în limba română, de luni până vineri, 08:00–17:00, printr-un sistem cu răspuns vocal interactiv (IVR) în afara programului, și poate fi accesat telefonic, prin e-mail sau în secțiunea de întrebări frecvente  de pe site și din aplicația mobilă. Datele clienților sunt protejate prin autentificare securizată (biometrică sau cu cod PIN) și verificare a datelor de contact prin parole de unică folosință, iar toate contractele sunt semnate prin semnătură digitală certificată.

Obiective de dezvoltare și diversificare a produselor

Addiko Bank își propune să își extindă strategic portofoliul de produse disponibile în aplicație, adaptându-se permanent la feedbackul clienților și la evoluția pieței. În acest sens, banca derulează inițiative pentru identificarea și lansarea următoarelor noi produse digitale, vizând atât segmentul de retail, cât și pe cel al IMM-urilor, și explorează parteneriate de distribuție care să sprijine accelerarea creșterii businessului de credite în România.

„Misiunea noastră este clară: să oferim o alternativă de creditare 100% digitală, atractivă pentru consumatorii care lucrează deja cu una sau două bănci – fără să fie nevoiți să deschidă un cont la noi. Creditarea este doar începutul. Scopul nostru este să ne extindem oferta în funcție de nevoile clienților, pentru a oferi o experiență bancară mai inteligentă și mai eficientă pentru toți”, a concluzionat Ganesh Krishnamoorthi, Chief Market, IT & Digitalization Officer, Addiko Group.

Clienții din România pot descărca aplicația mobilă Addiko din Google Play și App Store pentru a începe procesul de aplicare. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.addiko.ro.

