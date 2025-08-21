B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » ANAF vrea să-i convingă pe români să ceară bon fiscal la restaurant. Campanie de informare publică

ANAF vrea să-i convingă pe români să ceară bon fiscal la restaurant. Campanie de informare publică

Adrian Teampău
21 aug. 2025, 14:23
ANAF vrea să-i convingă pe români să ceară bon fiscal la restaurant. Campanie de informare publică
Sursa foto simbol: Pixabay

ANAF vrea să-i convingă pe românii care ies în oraș să ceară bon fiscal de la restaurante, cafenele sau fast-food-uri. În acest sens, Fiscul a inițiat o campanie de informare publică.

Cuprins:

  • Ce campanie a lansat ANAF
  • Ce se întâmplă dacă un comerciant nu emite bon fiscal

Ce campanie lansează ANAF printre români

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) lansează o campanie naţională de informare prin care îşi propune să convingă cetăţenii să solicite bon fiscal de la operatorii economici din domeniul HORECA. Inspectorii fiscali sunt de părere că românii nu-și cunosc drepturile în relația cu agenții economici.

Într-un comunicat de presă emis de instituție, în perioada 1 iulie – 17 august 2025, inspectorii antifraudă fiscală au desfăşurat verificări în diverse locaţii din ţară, pe baza datelor din sistemul Ro-e-Case de marcat electronice. Scopul urmărit a fost de a constata dacă unităţile de alimentaţie publică emit bonuri fiscale pentru serviciile plătite în numerar.

În urma verificărilor, inspectorii au concluzionat că unii clienți au primit doar note de plată sau înștiințări, dar fără bon fiscal. Practica aceasta contravine legii şi afectează colectarea veniturilor bugetare, conform ANAF.

„La plata în numerar, clienţii trebuie să solicite şi să primească bonul fiscal, acesta fiind documentul obligatoriu care atestă tranzacţia. În situaţia plăţilor prin card, clientul are dreptul să solicite emiterea şi înmânarea bonului fiscal. La plata cu cardul de credit sau debit, operatorii economici nu au obligaţia legală de a emite şi înmâna bonul fiscal, însă acesta poate fi tipărit şi oferit la cererea expresă a clientului”, se arată în comunicatul ANAF.

Ce se întâmplă dacă un comerciant nu emite bon fiscal

În cazul în care comercianții refuză să emită bon fiscal, cu excepția situațiilor în care casele de marcat sunt defecte, clientul are dreptul de a beneficia gratuit de bunul achiziționat sau de serviciul prestat.

„În cazul în care comercianţii refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal, cu excepţia situaţiei defectării aparatelor de marcat electronice fiscale când se emit chitanţe potrivit legii, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia”, a arătat ANAF.

Pentru a semnala cazurile în care dreptul la bon fiscal nu este respectat, ANAF pune la dispoziţie o linie de contact. Orice situaţie de acest fel poate fi  semnalată la adresa de e-mail: [email protected], inclusiv prin transmiterea unei fotografii/scanări lizibile a documentului înmânat pentru plata serviciilor/bunurilor achiziţionate, achitate cu numerar, fără emiterea şi înmânarea bonului fiscal.

ANAF îi invită pe cetăţeni să transmită detalii relevante privind situaţia constatată, precum denumirea şi adresa unităţii de alimentaţie publică, data şi ora vizitei, precum şi o scurtă descriere a evenimentului.

