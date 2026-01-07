B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Barosanii de la BNR vor mașini noi. Suma halucinantă pe care vrea să o cheltuie instituția condusă de Isărescu

Barosanii de la BNR vor mașini noi. Suma halucinantă pe care vrea să o cheltuie instituția condusă de Isărescu

Adrian A
07 ian. 2026, 15:55
Barosanii de la BNR vor mașini noi. Suma halucinantă pe care vrea să o cheltuie instituția condusă de Isărescu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât vor să dea pe mașini Isărescu și oamenii din BNR
  2. Pe ce mai dă bani BNR
  3. Cheltuieli scandaloase la BNR

În timp ce românii de rând nu mai fac față taxelor, impozitelor și tuturor măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, în instituțiile publice se trăiește pe picior mare. Iar un exemplu este BNR. Șefii din instituția condusă de Isărescu își caută mașini noi.

Cât vor să dea pe mașini Isărescu și oamenii din BNR

BNR a pregătit suma de 8,8 milioane lei pentru a achiziționa mașini noi. Banca Națională nu dorește însă să cumpere mașinile noi, contractul fiind pentru „leasing operațional auto”.

Asta înseamnă că BNR nu va deveni proprietara mașinilor noi, ci ele vor fi închiriate pe 3 sau 5 ani.

În plus, deși, de regulă, astfel de contracte vin însoțite, pe lângă dreptul de utilizare a autoturismelor, de o serie de alte beneficii, precum mentenanță și revizii, RCA, reparații, taxe și impozite, instituția lui Isărescu a alocat și suma de două milioane de lei pentru servicii de reparații auto și mentenanță.

De asemenea, BNR a alocat suma de 4,6 milioane lei pentru furnizare de carburanți auto. Cu aproape 3 milioane de lei mai mult decât anul trecut.

Pe ce mai dă bani BNR

Cel mai mare contract de achiziție publică pregătit de BNR pentru anul 2026 vizează achiziția de energie electrică pentru sediile BNR. Suma estimată pentru acoperirea consumului de electricitate este de 44 milioane lei.

BNR a mai pregătit 3,6 milioane lei pentru achiziția de mobilier și aparate de uz casnic, la care se mai adaugă un milion de lei pentru servicii de reparații și întreținere mobilier. Alte 2,8 milioane lei au fost alocați pentru achiziția de publicații de specialitate, atât presă din România, cât și din alte țări.

Alte achiziții importante pregătite de BNR sunt 5,9 milioane lei, pentru achiziția de calculatoare, 15 milioane lei pentru realizarea unui sistem centralizat de securitate, 2,2 milioane lei pentru servicii de proiectare în sediile BNR pentru obținerea autorizației ISU de incendiu, 10 milioane pentru servicii de curățenie specializată și 823.000 lei, pentru achiziția de obiecte de papetărie, după cum scriu jurnaliștii de la Fanatik.ro.

Tot pentru anul în curs BNR a alocat 1,73 milioane lei pentru achiziția de servicii de telefonie mobilă. De asemenea, a alocat 1,6 milioane lei pentru achiziția de apă plată pentru dozatoarele din sediile băncii și 1,9 milioane pentru tonerele și alte auxiliare de copiatoare.

Cheltuieli scandaloase la BNR

Anul trecut, BNR a fost în centrul unui scandal imens, după ce instituția condusă de Mugur Isărescu a cheltuit milioane de lei pentru achiziția de pește, fructe de mare și diverse produse de băcănie.

Mai exact, peste 5 milioane de lei a alocat BNR pentru achiziția acestor bunuri, la care se adaugă alte 4 milioane pentru achiziția de legume și fructe proaspete și alte 9 milioane pentru carne și produse din carne.

Tags:
Citește și...
Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”
Economic
Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”
CTP, explicație în scandalul impozitelor majorate: „O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
Economic
CTP, explicație în scandalul impozitelor majorate: „O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
Datoria publică a statului a ajuns la aproape 1.100 de miliarde de lei. Fiecare român este dator cu câte 11.000 de euro din cauza guvernanților
Economic
Datoria publică a statului a ajuns la aproape 1.100 de miliarde de lei. Fiecare român este dator cu câte 11.000 de euro din cauza guvernanților
Reducerile de iarnă atrag românii la cumpărături. Sfaturile simple care te salvează de cheltuieli inutile
Economic
Reducerile de iarnă atrag românii la cumpărături. Sfaturile simple care te salvează de cheltuieli inutile
Salariul minim din Venezuela șochează lumea. Nu a mai fost majorat din 2022 și nu acoperă nici cheltuielile de bază
Economic
Salariul minim din Venezuela șochează lumea. Nu a mai fost majorat din 2022 și nu acoperă nici cheltuielile de bază
Impozitele pe clădiri au sărit în aer în marile orașe. Câți bani scot românii din buzunare după măsurile lui Bolojan
Economic
Impozitele pe clădiri au sărit în aer în marile orașe. Câți bani scot românii din buzunare după măsurile lui Bolojan
Cât îl costă noile impozite pe Ilie Bolojan. Ce taxe plătește acum pentru casă și apartament
Economic
Cât îl costă noile impozite pe Ilie Bolojan. Ce taxe plătește acum pentru casă și apartament
„Săracul” Ion Țiriac. A fost depășit în topul celor mai bogați români
Economic
„Săracul” Ion Țiriac. A fost depășit în topul celor mai bogați români
Calm temporar pe piața gazelor naturale din Europa. Ce factori globali stau în spatele ieftinirilor
Economic
Calm temporar pe piața gazelor naturale din Europa. Ce factori globali stau în spatele ieftinirilor
Presiune pe costuri și creșteri salariale moderate în 2026. Ce așteptări pot avea angajații
Economic
Presiune pe costuri și creșteri salariale moderate în 2026. Ce așteptări pot avea angajații
Ultima oră
17:17 - Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)
17:02 - Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
16:59 - Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
16:38 - Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”
16:33 - Cum a reacționat ministrul Sănătăţii în cazul decesului tânărului de 25 de ani de la SJU Buzău: „Eu nu pot să emit opinii medicale”
16:29 - Suspiciuni de sabotaj pe o pârtie din România. Cum ar fi încercat atacatorul să împiedice deschiderea domeniului schiabil
16:29 - Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
16:15 - CTP, explicație în scandalul impozitelor majorate: „O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
15:53 - Un lider PSD îl critică pe Nicușor Dan că a rămas blocat la Paris: „Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni. Ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș”
15:52 - A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator