Barosanii de la BNR vor mașini noi. Suma halucinantă pe care vrea să o cheltuie instituția condusă de Isărescu

În timp ce românii de rând nu mai fac față taxelor, impozitelor și tuturor măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, în instituțiile publice se trăiește pe picior mare. Iar un exemplu este BNR. Șefii din instituția condusă de Isărescu își caută mașini noi.

Cât vor să dea pe mașini Isărescu și oamenii din BNR

BNR a pregătit suma de 8,8 milioane lei pentru a achiziționa mașini noi. Banca Națională nu dorește însă să cumpere mașinile noi, contractul fiind pentru „leasing operațional auto”.

Asta înseamnă că BNR nu va deveni proprietara mașinilor noi, ci ele vor fi închiriate pe 3 sau 5 ani.

În plus, deși, de regulă, astfel de contracte vin însoțite, pe lângă dreptul de utilizare a autoturismelor, de o serie de alte beneficii, precum mentenanță și revizii, RCA, reparații, taxe și impozite, instituția lui Isărescu a alocat și suma de două milioane de lei pentru servicii de reparații auto și mentenanță.

De asemenea, BNR a alocat suma de 4,6 milioane lei pentru furnizare de carburanți auto. Cu aproape 3 milioane de lei mai mult decât anul trecut.

Pe ce mai dă bani BNR

Cel mai mare contract de achiziție publică pregătit de BNR pentru anul 2026 vizează achiziția de energie electrică pentru sediile BNR. Suma estimată pentru acoperirea consumului de electricitate este de 44 milioane lei.

BNR a mai pregătit 3,6 milioane lei pentru achiziția de mobilier și aparate de uz casnic, la care se mai adaugă un milion de lei pentru servicii de reparații și întreținere mobilier. Alte 2,8 milioane lei au fost alocați pentru achiziția de publicații de specialitate, atât presă din România, cât și din alte țări.

Alte achiziții importante pregătite de BNR sunt 5,9 milioane lei, pentru achiziția de calculatoare, 15 milioane lei pentru realizarea unui sistem centralizat de securitate, 2,2 milioane lei pentru servicii de proiectare în sediile BNR pentru obținerea autorizației ISU de incendiu, 10 milioane pentru servicii de curățenie specializată și 823.000 lei, pentru achiziția de obiecte de papetărie, după cum scriu jurnaliștii de la .

Tot pentru anul în curs BNR a alocat 1,73 milioane lei pentru achiziția de servicii de telefonie mobilă. De asemenea, a alocat 1,6 milioane lei pentru achiziția de apă plată pentru dozatoarele din sediile băncii și 1,9 milioane pentru tonerele și alte auxiliare de copiatoare.

Cheltuieli scandaloase la BNR

Anul trecut, BNR a fost în centrul unui scandal imens, după ce instituția condusă de a cheltuit milioane de lei pentru achiziția de pește, fructe de mare și diverse produse de băcănie.

Mai exact, peste 5 milioane de lei a alocat BNR pentru achiziția acestor bunuri, la care se adaugă alte 4 milioane pentru achiziția de legume și fructe proaspete și alte 9 milioane pentru carne și produse din carne.