Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a reacționat luni după anunțul liderilor PSD și AUR că vor depune o moțiune de cenzură pentru a demite Guvernul condus de Ilie Bolojan; Ciucu a afirmat pe Facebook că gestul este „culmea iresponsabilității” și a spus că PNL nu va mai face o coaliție cu PSD.

Ciprian Ciucu, despre relația cu PSD

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a transmis luni un mesaj public pe Facebook ca primă reacție la anunțul comun al PSD și AUR privind depunerea unei moțiuni de cenzură. În postarea sa, el a calificat drept „culmea iresponsabilității” acțiunea celor două formațiuni politice.

”Cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul? Ei au susținut că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare împreună… Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD. P.S. Mi se pare o sfidare din partea PSD să iasă cu acest anunț în timpul consultărilor dintre Președinte și liderii partidelor.”

Cum au reacționat celelalte partide?

Conducerea liberală a reiterat în mai multe declarații publice poziția de a nu intra în nicio coaliție guvernamentală cu PSD în contextul participării acestuia la o moțiune de cenzură împotriva cabinetului Ilie Bolojan.

La rândul lor, Uniunea Salvați România (USR) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) au anunțat că nu doresc să încheie nicio alianță politică cu reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

În plus, chiar secretarul general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, a exclus ideea formării unui guvern PSD‑AUR, chiar dacă se depune o moțiune de cenzură comună.

Perspectivele formării unui guvern?

au decis să depună o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

Petrişor Peiu (AUR) şi Marian Neacşu (PSD) au declarat, luni, că până la acest moment, nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare, precizând că, „din câte cunosc” ei, nici liderii lor nu au făcut un demers în acest sens.